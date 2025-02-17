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Суперкомпьютер Opta оценил шансы команд на победу в АПЛ

вчера, 15:55

Суперкомпьютер Opta провёл 10 тысяч симуляций оставшейся части сезона АПЛ и показал, что главным претендентом на чемпионство является «Ливерпуль» (85,8%). Шансы «Арсенала» оценены в 14,1%, вероятность чемпионства «Манчестер Сити» составляет 0,1%.

Напомним, после двадцати пяти туров «Ливерпуль» лидирует в турнирной таблице АПЛ (60 очков). На втором месте «Арсенал» (53 очка). «Ноттингем Форест» расположился на третьей строчке (47 очков), а «Манчестер Сити» на четвёртой (44 очка).

Вчера в рамках 25-го тура «Ливерпуль» обыграл «Вулверхэмптон» (2:1).

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Все комментарии
Юрий Сенатов 1
Юрий Сенатов 1
вчера в 19:09
А человеческий фактор он оценил ? Сомневаюсь в этом. Даже уверен. Или компьютер знает, с каким счётом закончится каждый матч, сколько будет назначено пенальти и сколько голевых ошибок совершит тот или иной игрок, включая вратаря? Не знает, а потому все его умозаключения в компьютерном мозгу не имеют никакого практического значения.
112910415
112910415
вчера в 18:27
прям невероятно до предела ! )
Vilar
Vilar
вчера в 17:55
Могли бы и у меня спросить...
протон
протон
вчера в 17:48
Я думаю, еще придет то время для человечества, когда прогнозы будут выдавать такие машины, как квантовый компьютер с внедренным ИИ. Это будет огромный скачек во всех сферах деятельности человечества.
протон
протон
вчера в 17:42
10 000 махинаций и суперкомп выдал такое, что одному челу достаточно дать такой же прогноз, судя по ТТ))). Ничего так, погадал ПК))). -
shur
shur
вчера в 17:07, ред.
...Оптом взял, оценил всех вместе, с Ливером!!!
пират Елизаветы
пират Елизаветы
вчера в 16:53
После 2 последних матчах АПЛ и вылета из кубка в исполнении Ливерпуля, думаю, многое ещё изменится. Спал намечается
Ilya Seedyakin
Ilya Seedyakin
вчера в 16:45
Ровно год назад был абсолютно такой же расклад, АБСОЛЮТНО! А потом как понеслась!)))
Пи9р этот суперкомпьютер!
Не Э Г О ИС Т
Не Э Г О ИС Т
вчера в 16:40
Да, ладно. Рановато ещё.. Недавно кое-где тоже был отрыв 7 очков.. Смыло как цунами.. Под песню "f@ck" от Бэли.. 🤭🤬
Grizly88
Grizly88
вчера в 16:35
Арсенал по игре лучше играет чем Ливерпуль
sihafazatron
sihafazatron ответ ᅠᅠ (раскрыть)
вчера в 16:25
Да ты прав. Футбол- это не математика, тем он и интересен)))
ᅠᅠ
ᅠᅠ
вчера в 16:20, ред.
Помнится, на победу Лестера в своё время давали шанс 1 к 5000 перед началом чемпионата. И ведь повезло одному из поклонников лис. Бездушная машина никогда такую ставку бы не сделала, тем и прекрасен мир и гибок человеческий разум.
sihafazatron
sihafazatron ответ Варвар7 (раскрыть)
вчера в 16:13
Или Ёпта))
Варвар7
Варвар7
вчера в 16:08
"Суперкомпьютер Opta" - а если по-русски - "Оп-ля"...)
YNWA
YNWA
вчера в 16:05
Не верьте компьютерам!
sihafazatron
sihafazatron
вчера в 16:00
Ух какая неожиданность))
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