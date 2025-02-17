Суперкомпьютер Opta оценил шансы команд на победу в АПЛ

1739796953

вчера, 15:55

Суперкомпьютер Opta провёл 10 тысяч симуляций оставшейся части сезона АПЛ и показал, что главным претендентом на чемпионство является «Ливерпуль» (85,8%). Шансы «Арсенала» оценены в 14,1%, вероятность чемпионства «Манчестер Сити» составляет 0,1%.

Напомним, после двадцати пяти туров «Ливерпуль» лидирует в турнирной таблице АПЛ (60 очков). На втором месте «Арсенал» (53 очка). «Ноттингем Форест» расположился на третьей строчке (47 очков), а «Манчестер Сити» на четвёртой (44 очка).

Вчера в рамках 25-го тура «Ливерпуль» обыграл «Вулверхэмптон» (2:1).