Защитник «Манчестер Сити» Стоунз выбыл из-за травмы

Главный тренер «Манчестер Сити» Пеп Гвардиола на пресс-конференции перед матчем АПЛ с «Ливерпулем» высказался о травме защитника Джона Стоунза, из-за которой он был вынужден покинуть поле в начале ответного стыкового поединка Лиги чемпионов с «Реалом» 19 февраля.
У него травма — тяжёлая. В ближайшие дни мы узнаем, нужна ли ему операция или нет. Это передняя часть, бедро.
Также специалист сообщил, что не знает, примет ли участие в ближайшей игре нападающий Эрлинг Холанд, который ушёл на замену на 87-й минуте предыдущей встречи чемпионата Англии с «Ньюкаслом», а матч с «Реалом» провёл на скамейке запасных.
Пока не знаю. Завтра [пресс-конференция прошла в пятницу — прим.ред.] узнаем. Лучше, чтобы Эрлинг был на поле. Каждый несёт ответственность за хорошие и плохие моменты в команде, но очевидно, что с Эрлингом мы лучше.
Это камень в огород Мармуша. Видимо Пеп остался очень недоволен игрой египтянина в матче с Реалом.
Это камень в огород Мармуша. Видимо Пеп остался очень недоволен игрой египтянина в матче с Реалом.