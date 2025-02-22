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Защитник «Манчестер Сити» Стоунз выбыл из-за травмы

вчера, 08:20
Манчестер СитиЛоготип футбольный клуб Манчестер Сити-:-Логотип футбольный клуб ЛиверпульЛиверпуль19:30 Не начался

Главный тренер «Манчестер Сити» Пеп Гвардиола на пресс-конференции перед матчем АПЛ с «Ливерпулем» высказался о травме защитника Джона Стоунза, из-за которой он был вынужден покинуть поле в начале ответного стыкового поединка Лиги чемпионов с «Реалом» 19 февраля.

У него травма — тяжёлая. В ближайшие дни мы узнаем, нужна ли ему операция или нет. Это передняя часть, бедро.

Также специалист сообщил, что не знает, примет ли участие в ближайшей игре нападающий Эрлинг Холанд, который ушёл на замену на 87-й минуте предыдущей встречи чемпионата Англии с «Ньюкаслом», а матч с «Реалом» провёл на скамейке запасных.

Пока не знаю. Завтра [пресс-конференция прошла в пятницу — прим.ред.] узнаем. Лучше, чтобы Эрлинг был на поле. Каждый несёт ответственность за хорошие и плохие моменты в команде, но очевидно, что с Эрлингом мы лучше.

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Все комментарии
sihafazatron
sihafazatron
вчера в 11:24
Типичный Стоунс...... Придется с ним расстаться, как бы печально не было. И Аке такой же
112910415
112910415
вчера в 10:32
ближайший матч будет грустным !
Ilya Seedyakin
Ilya Seedyakin
вчера в 10:28
Джон - выздоравливай! Прямо сейчас уже тяжело ждать матч
shlomo2
shlomo2
вчера в 09:00
А что что, Мансур Сити не везёт с защитниками... Ща Пеп придумает какую ни будь 2-4-4 и на следующий сезон весь чемпионат Мадагаскара будет так играть... Хусанову сразу шанс будет заявить о себе.... лишний раз подтверждается, что защитник лишним никогда не будет.
Incredulous
Incredulous
вчера в 08:58
"...но очевидно, что с Эрлингом мы лучше."

Это камень в огород Мармуша. Видимо Пеп остался очень недоволен игрой египтянина в матче с Реалом.
69Haya96
69Haya96
вчера в 08:40
Футболисты МС уже получают различные травмы из-за депрессии...
Варвар7
Варвар7
вчера в 08:24
Напасти на МС не заканчиваются - Джону здоровья!
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