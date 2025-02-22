Защитник «Манчестер Сити» Стоунз выбыл из-за травмы

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вчера, 08:20

Главный тренер «Манчестер Сити» на пресс-конференции перед матчем АПЛ с «Ливерпулем» высказался о травме защитника , из-за которой он был вынужден покинуть поле в начале ответного стыкового поединка Лиги чемпионов с «Реалом» 19 февраля.

У него травма — тяжёлая. В ближайшие дни мы узнаем, нужна ли ему операция или нет. Это передняя часть, бедро.

Также специалист сообщил, что не знает, примет ли участие в ближайшей игре нападающий , который ушёл на замену на 87-й минуте предыдущей встречи чемпионата Англии с «Ньюкаслом», а матч с «Реалом» провёл на скамейке запасных.