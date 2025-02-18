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Слот прокомментировал травмы Гакпо и Гомеса

вчера, 13:57

Главный тренер «Ливерпуля» Арне Слот высказался о травмах футболистов команды Коди Гакпо и Джо Гомеса.

Полагаю, что они оба не смогут сыграть завтра [с «Астон Виллой»]. Коди близок к возвращению, а Джо потребуется довольно много времени. Он пропустит несколько недель из-за повреждения задней поверхности бедра.

Он прилагает все усилия, чтобы быть с командой. Он очень усердно трудится, чтобы вернуться, и когда он проводил первую игру [после предыдущей травмы], он сделал забег на второй или третьей минуте, а теперь он вновь выбыл на несколько недель. Это всегда очень непросто для футболиста в любой части сезона, не говоря уже о той его части, которую все ждут с нетерпением.

Он пропустит большую часть концовки сезона, но мы ожидаем, что он вернется к завершающей части сезона. Возможно, ему [потребуется операция], но это еще нужно изучить.

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Все комментарии
Ice van Reed
Ice van Reed
вчера в 20:06
Здоровья! Не стоит спешить с возвращением в состав, чтобы рецидив травмы не случился
IKER-RAUL
IKER-RAUL
вчера в 17:24
здоровья парни и скорого возвращения на поле!
sv_1969
sv_1969
вчера в 15:38
Гомесу конечно не везет с травмами
Варвар7
Варвар7
вчера в 14:34
Пожелаю парням здоровья , а Ливеру по возможности, избегать травм игроков.
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