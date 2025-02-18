Слот прокомментировал травмы Гакпо и Гомеса

Главный тренер «Ливерпуля» высказался о травмах футболистов команды и .

Полагаю, что они оба не смогут сыграть завтра [с «Астон Виллой»]. Коди близок к возвращению, а Джо потребуется довольно много времени. Он пропустит несколько недель из-за повреждения задней поверхности бедра.

Он прилагает все усилия, чтобы быть с командой. Он очень усердно трудится, чтобы вернуться, и когда он проводил первую игру [после предыдущей травмы], он сделал забег на второй или третьей минуте, а теперь он вновь выбыл на несколько недель. Это всегда очень непросто для футболиста в любой части сезона, не говоря уже о той его части, которую все ждут с нетерпением.

Он пропустит большую часть концовки сезона, но мы ожидаем, что он вернется к завершающей части сезона. Возможно, ему [потребуется операция], но это еще нужно изучить.