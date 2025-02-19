Кейн: «Не уверен, что смогу сыграть в воскресенье с „Айнтрахтом“»

Нападающий «Баварии» Харри Кейн получил повреждение икроножной мышцы в ответной стыковой игре с «Селтиком» (1:1) в Лиге чемпионов.
Вечером проведем обследование, а там видно будет. Не уверен, что смогу сыграть в воскресенье с «Айнтрахтом».
По словам Макса Эберля, спортивного директора мюнхенского клуба, нападающий испытывает проблемы с голеностопом, что ограничивает его способность к резким ускорениям.
По игре. К сожалению не смотрел. Много читал отчётов и в прессе и интернете и не могу понять, одни пишут , что Бавария создала огромное количество моментов, но не смогла их использовать, другие пишут, что два тайма катали вату и практически без моментов. Где правда?
По игре. К сожалению не смотрел. Много читал отчётов и в прессе и интернете и не могу понять, одни пишут , что Бавария создала огромное количество моментов, но не смогла их использовать, другие пишут, что два тайма катали вату и практически без моментов. Где правда?
Спасибо, Дружище, действительно, я ошибся. Значит, Майнцу проиграли-1:3. Понятно. Но, так или иначе, а терять очки нельзя. Мне не нравится Кейн в атаке Баварии, а зависимость от него в команде критиковалась еще в прошлом году, но сейчас, из-за его травмы, команда вообще осталась без чистого форварда. А это уже проблема.
Кстати, Алексей, сегодня статья вышла в немецкой печати о вчерашней игре. Критика конечно имеется, но не к тренеру Баварии, а к общей игре, именно вчера, где говорится о том, что команда, большую часть игры прибывала в сонном состоянии и только после пропущенного гола показала характер...
Ну что ж, будем надеяться на лучшее.)))
🤝🤝🤝🤝🤝🤝🤝
Спасибо, Дружище, действительно, я ошибся. Значит, Майнцу проиграли-1:3. Понятно. Но, так или иначе, а терять очки нельзя. Мне не нравится Кейн в атаке Баварии, а зависимость от него в команде критиковалась еще в прошлом году, но сейчас, из-за его травмы, команда вообще осталась без чистого форварда. А это уже проблема.
Кстати, Алексей, сегодня статья вышла в немецкой печати о вчерашней игре. Критика конечно имеется, но не к тренеру Баварии, а к общей игре, именно вчера, где говорится о том, что команда, большую часть игры прибывала в сонном состоянии и только после пропущенного гола показала характер...
Ну что ж, будем надеяться на лучшее.)))
🤝🤝🤝🤝🤝🤝🤝