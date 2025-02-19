Soccer.ru
ГлавнаяНовостиЗаграница: травмы и болезниГермания. Бундеслига 2024/2025

Кейн: «Не уверен, что смогу сыграть в воскресенье с „Айнтрахтом“»

19 февраля 2025, 08:10

Нападающий «Баварии» Харри Кейн получил повреждение икроножной мышцы в ответной стыковой игре с «Селтиком» (1:1) в Лиге чемпионов.

Вечером проведем обследование, а там видно будет. Не уверен, что смогу сыграть в воскресенье с «Айнтрахтом».

По словам Макса Эберля, спортивного директора мюнхенского клуба, нападающий испытывает проблемы с голеностопом, что ограничивает его способность к резким ускорениям.

Подписывайся на Soccer.ru в ВК
Все новости
Коке из-за травмы пропустит более месяца
18 февраля
Слот прокомментировал травмы Гакпо и Гомеса
18 февраля
Агент Головина: «Александр занимается по индивидуальной программе»
18 февраля
Родри: «Чувствую себя очень хорошо, не ощущаю нестабильности в колене»
18 февраля
Стало известно, сможет ли Рюдигер сыграть в ЛЧ против «Манчестер Сити»
17 февраля
Алаба и Рюдигер могут восстановиться к матчу с «Манчестер Сити»
16 февраля
Сортировать
Все комментарии
Capral
Capral ответ Palex (раскрыть)
19 февраля в 21:19
Моментов было больше, но продуманной игры вчера не было. Много лишних передач, много суеты и мало продуманности в атаке. Трудно будет Баварии в ЛЧ и одновременно в Бундесе. Дай БОГ, чтобы сил хватило...
Palex
Palex ответ Capral (раскрыть)
19 февраля в 21:16
Сейчас посмотрел нарезку....ну что сказать...Горецка трижды должен был забивать, Кейн в перекладину попал, Шмейхель потащил от Киммиха. Ясное дело, что по фрагментам целостности игры не понять, но думаю Бавария по делу дальше прошла
Capral
Capral ответ Palex (раскрыть)
19 февраля в 20:52
Правда, Алексей, как всегда посередине.))) Моменты конечно были у Баварии, но всё это, больше было похоже на навал. И что интересно, все знают, что Кейн хорошо играет головой. Но именно в 1-м тайме, когда он еще был на поле, навесов практически не было, а когда он ушел во 2-м тайме, особенно в концовке- начались беспрерывные забросы и навесы. Если честно, то Селтик играл умней, острей и организованнее. Но в последние минуты, Бавария напомнила о себе, как о немецкой машине- играющей до конца!!!!!!!
Palex
Palex ответ Capral (раскрыть)
19 февраля в 20:47
Ответ ниже😂
Palex
Palex
19 февраля в 20:45
По поводу Кейна, полность согласен. Нужен нападающей в первую очередь моложе, соответственно быстрее, наглее. Подошёл бы Мармуш, но поезд ушёл.
По игре. К сожалению не смотрел. Много читал отчётов и в прессе и интернете и не могу понять, одни пишут , что Бавария создала огромное количество моментов, но не смогла их использовать, другие пишут, что два тайма катали вату и практически без моментов. Где правда?
Capral
Capral ответ Palex (раскрыть)
19 февраля в 18:59, ред.
Приветствую, Алексей!!!
Спасибо, Дружище, действительно, я ошибся. Значит, Майнцу проиграли-1:3. Понятно. Но, так или иначе, а терять очки нельзя. Мне не нравится Кейн в атаке Баварии, а зависимость от него в команде критиковалась еще в прошлом году, но сейчас, из-за его травмы, команда вообще осталась без чистого форварда. А это уже проблема.

Кстати, Алексей, сегодня статья вышла в немецкой печати о вчерашней игре. Критика конечно имеется, но не к тренеру Баварии, а к общей игре, именно вчера, где говорится о том, что команда, большую часть игры прибывала в сонном состоянии и только после пропущенного гола показала характер...

Ну что ж, будем надеяться на лучшее.)))
🤝🤝🤝🤝🤝🤝🤝
Palex
Palex ответ Capral (раскрыть)
19 февраля в 18:51
Приветствую,Виктор!🤝 Слегка тебя поправлю. Если не ошибаюсь, то в первом круге они в ничью сыграли 3:3. А поиграла Бавария, лишь один раз Майнцу
Capral
Capral
19 февраля в 11:02
Кейну нужна замена. Игрок возрастной и как видно травматичный. Несмотря на его высокую результативность, лидером атаки Баварии не является, атаку тормозит. С ним или без него, но Айнтрахт побеждать надо, и не забывать про поражение в 1-м круге. Очень важный матч и очень непростой для Баварии.
VeniaminS
VeniaminS
19 февраля в 09:32
Значит надо лечиться - это точно.
tm4uc48gcdqk
tm4uc48gcdqk
19 февраля в 08:19
отдыхай,береги здоровье,пусть молодежь бегает,резвится
Варвар7
Варвар7
19 февраля в 08:12
Пожелаем здоровья Харри!
Гость
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 