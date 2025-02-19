Кейн: «Не уверен, что смогу сыграть в воскресенье с „Айнтрахтом“»

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19 февраля 2025, 08:10

Нападающий «Баварии» получил повреждение икроножной мышцы в ответной стыковой игре с «Селтиком» (1:1) в Лиге чемпионов.

Вечером проведем обследование, а там видно будет. Не уверен, что смогу сыграть в воскресенье с «Айнтрахтом».

По словам Макса Эберля, спортивного директора мюнхенского клуба, нападающий испытывает проблемы с голеностопом, что ограничивает его способность к резким ускорениям.