Фанаты «Реала» провели акцию против судейского комитета

Во время матча «Реала» и «Жироны» на стадионе «Сантьяго Бернабеу» болельщики выразили своё недовольство действиями Королевской испанской футбольной федерации (RFEF).
При выходе команд на поле фанаты скандировали лозунг «Коррупция в федерации!», а во время церемонии совместной фотографии у баннера с призывом «Уважайте судью, уважайте футбол» прозвучал свист.
Помимо этого, как и было объявлено ранее, на 12-й минуте матча болельщики вновь продемонстрировали свою позицию, подняв вопрос о коррупции в RFEF.
вот кроос ушел
мбаппе пришел
винисиуса обокрали
команда перестраивается
анчелотти тупой и т.д.
но король перес по определению не ошибается) отныне установку дал
говорит только про якобы судейских ошибок...
баннер с надписью уважайте судью (с) беллингэм, звучит как издевка на матче Реала
вот кроос ушел
мбаппе пришел
винисиуса обокрали
команда перестраивается
анчелотти тупой и т.д.
но король перес по определению не ошибается) отныне установку дал
говорит только про якобы судейских ошибок...
баннер с надписью уважайте судью (с) беллингэм, звучит как издевка на матче Реала
С победой Реала!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
С победой Реала!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Всех тебе благ, но главное- ЗДОРОВЬЯ!!!!!!! Реал-ЧЕМПИОН!!!!!!!
Всех тебе благ, но главное- ЗДОРОВЬЯ!!!!!!! Реал-ЧЕМПИОН!!!!!!!