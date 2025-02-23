Фанаты «Реала» провели акцию против судейского комитета

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вчера, 18:47

Во время матча «Реала» и «Жироны» на стадионе «Сантьяго Бернабеу» болельщики выразили своё недовольство действиями Королевской испанской футбольной федерации (RFEF).

При выходе команд на поле фанаты скандировали лозунг «Коррупция в федерации!», а во время церемонии совместной фотографии у баннера с призывом «Уважайте судью, уважайте футбол» прозвучал свист.

Помимо этого, как и было объявлено ранее, на 12-й минуте матча болельщики вновь продемонстрировали свою позицию, подняв вопрос о коррупции в RFEF.