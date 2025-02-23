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Фанаты «Реала» провели акцию против судейского комитета

вчера, 18:47
РеалЛоготип футбольный клуб Реал (Мадрид)2 : 0Логотип футбольный клуб ЖиронаЖиронаМатч завершен

Во время матча «Реала» и «Жироны» на стадионе «Сантьяго Бернабеу» болельщики выразили своё недовольство действиями Королевской испанской футбольной федерации (RFEF).

При выходе команд на поле фанаты скандировали лозунг «Коррупция в федерации!», а во время церемонии совместной фотографии у баннера с призывом «Уважайте судью, уважайте футбол» прозвучал свист.

Помимо этого, как и было объявлено ранее, на 12-й минуте матча болельщики вновь продемонстрировали свою позицию, подняв вопрос о коррупции в RFEF.

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Все комментарии
пират Елизаветы
пират Елизаветы
вчера в 20:24
в первые туры, когда мадрид терял очки, были такие отговорки и оправдания
вот кроос ушел
мбаппе пришел
винисиуса обокрали
команда перестраивается
анчелотти тупой и т.д.
но король перес по определению не ошибается) отныне установку дал
говорит только про якобы судейских ошибок...
баннер с надписью уважайте судью (с) беллингэм, звучит как издевка на матче Реала
Capral
Capral ответ shur (комментарий удален) (раскрыть)
вчера в 20:23
Шоб ты мне был ЗДОРОВ!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
С победой Реала!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
yvwwc7exuuuf
yvwwc7exuuuf
вчера в 19:49
Толку от этих акций никакого.
Capral
Capral ответ shur (раскрыть)
вчера в 19:19
Санёк, Дружище- с Праздником тебя!!!!!!!
Всех тебе благ, но главное- ЗДОРОВЬЯ!!!!!!! Реал-ЧЕМПИОН!!!!!!!
ABir
ABir
вчера в 19:12
Пусть это поможет сливочным, но не следует на этих акциях сильно зацикливаться. Главное это все же игра в футбол.
shur
shur ответ Варвар7 (раскрыть)
вчера в 19:07
...счёт 1:0, акция закончилась,росчерком Луки!!!
ᅠᅠ
ᅠᅠ
вчера в 19:00
Впервые в истории главный коррупционер проводит акцию против коррупции. 🤔
Варвар7
Варвар7
вчера в 18:50
Счёт 0 - 0 , на данный момент - все сосредоточенны на акции ! )))
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