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Матч «Андерлехта» и «Фенербахче» прерывали более чем на 10 минут

сегодня, 10:58
АндерлехтЛоготип футбольный клуб Андерлехт (Брюссель)2 : 2Логотип футбольный клуб Фенербахче (Стамбул)ФенербахчеМатч завершен

Матч Лиги Европы между «Андерлехтом» и «Фенербахче» был приостановлен на 15 минут после того, как на трибунах началась драка.

Инцидент произошёл через семь минут после начала игры. На 4-й минуте нападающий турецкой команды Юссеф Эн-Несери открыл счёт, а вскоре после празднований болельщики начали потасовку. Футболисты обоих клубов направились к месту происшествия, прежде чем их увели.

Полузащитник Райт Осауи-Самуэль подошёл ближе всех к месту беспорядков и призвал сотрудников службы безопасности вмешаться, прежде чем Милан Шкриньяр оттащил его оттуда.

На фоне беспорядков главный тренер стамбульского клуба Жозе Моуриньо сказал своим игрокам покинуть поле. Обе команды отправились в раздевалку.

Поначалу было неясно, что послужило причиной остановки игры, но телеканал TNT Sports в прямом эфире сообщил, что это произошло из-за проблем с безопасностью. Арбитр Сандро Шерер и Моуриньо также быстро спустились в туннель, чтобы дать возможность полиции разобраться с беспорядками.

Сотрудники полиции по борьбе с беспорядками ворвалась на трибуны для разрешения конфликта, в то время как стюарды также сделали всё возможное, чтобы разрядить напряжённость. Игра возобновилась после 15-минутной остановки.

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Все комментарии
6n96qftm96yt
6n96qftm96yt
сегодня в 12:02
Не могут организовать проведение матча, пусть ищут стадион более безопасный.
ПЕТЛЯ
ПЕТЛЯ
сегодня в 11:13
"Всему виной - пиво на трибунах!" : подумал Дюков.
Гость
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