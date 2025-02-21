Матч «Андерлехта» и «Фенербахче» прерывали более чем на 10 минут

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сегодня, 10:58

Матч Лиги Европы между «Андерлехтом» и «Фенербахче» был приостановлен на 15 минут после того, как на трибунах началась драка.

Инцидент произошёл через семь минут после начала игры. На 4-й минуте нападающий турецкой команды открыл счёт, а вскоре после празднований болельщики начали потасовку. Футболисты обоих клубов направились к месту происшествия, прежде чем их увели.

Полузащитник подошёл ближе всех к месту беспорядков и призвал сотрудников службы безопасности вмешаться, прежде чем оттащил его оттуда.

На фоне беспорядков главный тренер стамбульского клуба сказал своим игрокам покинуть поле. Обе команды отправились в раздевалку.

Поначалу было неясно, что послужило причиной остановки игры, но телеканал TNT Sports в прямом эфире сообщил, что это произошло из-за проблем с безопасностью. Арбитр и Моуриньо также быстро спустились в туннель, чтобы дать возможность полиции разобраться с беспорядками.

Сотрудники полиции по борьбе с беспорядками ворвалась на трибуны для разрешения конфликта, в то время как стюарды также сделали всё возможное, чтобы разрядить напряжённость. Игра возобновилась после 15-минутной остановки.