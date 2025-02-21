Матч Лиги конференций прерывали из-за драки болельщиков

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сегодня, 13:50

Ответный стыковой матч Лиги конференций между словенской «Олимпией» и боснийским «Борацом» был приостановлен из-за поведения болельщиков.

Фанаты обоих клубов во втором тайме устроили драку и бросали друг в друга файеры. Литовский арбитр остановил игру, когда из-за ворот пошёл дым. Длительная задержка стала одной из причин того, что в итоге к игре было добавлено 19 минут компенсированного времени.

По причине потасовки на 15 минут также приостанавливали поединок Лиги Европы «Андерлехт» — «Фенербахче».