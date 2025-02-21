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Матч Лиги конференций прерывали из-за драки болельщиков

сегодня, 13:50
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Ответный стыковой матч Лиги конференций между словенской «Олимпией» и боснийским «Борацом» был приостановлен из-за поведения болельщиков.

Фанаты обоих клубов во втором тайме устроили драку и бросали друг в друга файеры. Литовский арбитр Манфредас Лукьянчукас остановил игру, когда из-за ворот пошёл дым. Длительная задержка стала одной из причин того, что в итоге к игре было добавлено 19 минут компенсированного времени.

По причине потасовки на 15 минут также приостанавливали поединок Лиги Европы «Андерлехт» — «Фенербахче».

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Все комментарии
Futurista
Futurista ответ 2mave9jkh9j9 (раскрыть)
сегодня в 16:59
Литовский арбитр в шоке...19 мин)...
Alex_67
Alex_67
сегодня в 14:41
Ну что, посмотрели футбол? Видимо болельщики весь матч озирались по сторонам, чтобы в голову не прилетел файер или ещё что-нибудь потяжелее. Я думаю, что зрителей не стоит больше пускать на этот стадион, просто так безопаснее.
2mave9jkh9j9
2mave9jkh9j9
сегодня в 13:52
Балканские страсти кипели во весь рост
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