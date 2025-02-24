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Зделар заявил, что сразу согласился на переход в «Зенит»

вчера, 14:32

Полузащитник «Зенита» Саша Зделар рассказал о своём переходе в клуб с берегов Невы.

Всё окончательно решалось в последний момент, поэтому, конечно, немного нервничал. Мне кажется, в такой ситуации это нормально для любого человека. Но главное, что всё хорошо закончилось. В итоге я в «Зените», сейчас уже работаю с командой, чему очень рад.

Узнал через своего представителя, что «Зенит» заинтересован во мне. Сразу сказал, что хотел бы перейти в такой большой клуб. Потом, насколько я понял были довольно долгие переговоры между клубами, а решилось всё, как вы знаете, в последний момент. С учётом этой ситуации, считаю, что в какой‑то степени, мне повезло.

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Все комментарии
Хиромант
Хиромант ответ adekvat (раскрыть)
вчера в 19:08
- Ну а почему бы и нет? Внести свою лепту в победу клуба в честь юбилея - это дорогого стоит. Такой шанс не каждому выпадает! В случае победы - и клуб в лучах славы, и игроку неплохие премиальные, да и трансферная цена его вырастет в разы...
112910415
112910415
вчера в 17:04
всё равно же не понятно, зачем он Зениту ?!
4z3qx2pgrvqh
4z3qx2pgrvqh
вчера в 16:35
Саша понял, что в цска совершенно ловить нечего, клуб деградирует.
adekvat
adekvat
вчера в 15:41
С корабля на бал. И юбилей отпразднует, и возможно чемпионом станет.
kwmfs7qqfc4v
kwmfs7qqfc4v
вчера в 14:37
Пилите, Шура, пилите! Они золотые!
Гость
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