Зделар заявил, что сразу согласился на переход в «Зенит»

Полузащитник «Зенита» рассказал о своём переходе в клуб с берегов Невы.

Всё окончательно решалось в последний момент, поэтому, конечно, немного нервничал. Мне кажется, в такой ситуации это нормально для любого человека. Но главное, что всё хорошо закончилось. В итоге я в «Зените», сейчас уже работаю с командой, чему очень рад.

Узнал через своего представителя, что «Зенит» заинтересован во мне. Сразу сказал, что хотел бы перейти в такой большой клуб. Потом, насколько я понял были довольно долгие переговоры между клубами, а решилось всё, как вы знаете, в последний момент. С учётом этой ситуации, считаю, что в какой‑то степени, мне повезло.