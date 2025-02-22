Полузащитник «Крыльев Советов» Гарре перешёл в «Васку да Гама»

Пресс-служба «Крыльев Советов» объявила о переходе полузащитника Бенхамина Гарре в бразильский клуб «Васку да Гама».
ПФК «Крылья Советов» благодарит за время, проведенное в команде, и желает удачи в новом клубе!
Гарре провел 61 матч за самарскую команду во всех турнирах, отметившись 14 голами и 6 результативными передачами.
Было ощущение, что ему в России уже всё надоело.
Захотел на волю. в пампасы. )))
Очень дёшево, правда, отдали, но, возможно, этический момент присутствует, что в наше время большая редкость: Гарре ДО этого сезона был одним из лучших на поле в составе КС.
Ну, надоело пацану на чужбине! Да и холодно для него.
Как говорится, вошли в положение...
Было ощущение, что ему в России уже всё надоело.
Захотел на волю. в пампасы. )))
Очень дёшево, правда, отдали, но, возможно, этический момент присутствует, что в наше время большая редкость: Гарре ДО этого сезона был одним из лучших на поле в составе КС.
Ну, надоело пацану на чужбине! Да и холодно для него.
Как говорится, вошли в положение...