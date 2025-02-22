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Полузащитник «Крыльев Советов» Гарре перешёл в «Васку да Гама»

вчера, 20:29

Пресс-служба «Крыльев Советов» объявила о переходе полузащитника Бенхамина Гарре в бразильский клуб «Васку да Гама».

ПФК «Крылья Советов» благодарит за время, проведенное в команде, и желает удачи в новом клубе!

Гарре провел 61 матч за самарскую команду во всех турнирах, отметившись 14 голами и 6 результативными передачами.

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Все комментарии
memphis
memphis
вчера в 21:50
Очень жаль, но спасибо! Вошёл в историю клуба
derrik2000
derrik2000
вчера в 20:51
В осеннем отрезке то лечился, то просто отбывал номер на поле.
Было ощущение, что ему в России уже всё надоело.
Захотел на волю. в пампасы. )))
Очень дёшево, правда, отдали, но, возможно, этический момент присутствует, что в наше время большая редкость: Гарре ДО этого сезона был одним из лучших на поле в составе КС.
Ну, надоело пацану на чужбине! Да и холодно для него.
Как говорится, вошли в положение...
3435e53fajy7
3435e53fajy7
вчера в 20:44
Неплохой был игрок, будет не хватать.
Вещий
Вещий
вчера в 20:39
Чем то да помог Самаре... удачи в играх в де Гаме...
Варвар7
Варвар7
вчера в 20:39
В Латинской Америке ему видимо будет комфортнее...)
522ytpdjw7u2
522ytpdjw7u2
вчера в 20:38
Еще один в Америку домой сбежал.
Гость
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