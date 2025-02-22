Полузащитник «Крыльев Советов» Гарре перешёл в «Васку да Гама»

1740245341

вчера, 20:29

Пресс-служба «Крыльев Советов» объявила о переходе полузащитника в бразильский клуб «Васку да Гама».

ПФК «Крылья Советов» благодарит за время, проведенное в команде, и желает удачи в новом клубе!

Гарре провел 61 матч за самарскую команду во всех турнирах, отметившись 14 голами и 6 результативными передачами.