«Краснодар», «Локомотив» и «Ростов» без усиления. Жуткая трансферная зима у половины клубов РПЛ

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сегодня, 17:24

Хорошая мина при плохом рынке.

Многие делают вид, что всё под контролем

У «Краснодара», «Ростова», «Рубина» и «Химок» ни одного трансфера зимой. Рассказы, будто у этих команд нет слабых мест – неправда. Возьмем «Локомотив». У них формально два трансфера. Забрали 18-летнего и 19-летнего игроков из белорусского клуба «Арсенал». Один свободный агент, а за второго дали 30 тысяч евро. Капитан «Локомотива» Баринов зарабатывает больше за неделю. Так что у «Локомотива» тоже ноль трансферов для усиления основы зимой.

ЦСКА подписал одного футболиста, хотя важного – форварда Алеррандро. Даже у лидеров РПЛ по расходам на новичков «Зенита» и «Спартака» лишь по три новичка. Хотя в их случае как раз точечное усиление, не считая попытки петербуржцев подписать Сашу Зделара из ЦСКА . Один из самых странных трансферов РПЛ последних лет. У многих клубов просто не было новичков. О чём это говорит? Возможно, закончились деньги. Самый банальный ответ часто бывает истинным.

Можно просто сравнить с зимним периодом год назад. Тогда «Зенит» и «Спартак» тратили больше всех, как сейчас. Но даже у «Балтики» было 11 новичков за 3.65 млн евро. Игнашевич не смог сохранить подписку в РПЛ , зато собрали команду для финала Кубка страны. Прошлой зимой только московское «Динамо» не подписало ни одного футболиста. В итоге им не хватило резервного нападающего с голами, чтобы стать чемпионами. Сейчас ситуация совершенно другая.

Нет зимних сделок у команд, которые одновременно нуждаются в усилении и традиционно отличались тем, что находили деньги на местах. А теперь, если исключить аренды и переводы юниоров из резервных составов в первую команду, то на всю РПЛ за зиму набралось 26 трансферов на 16 клубов. «Ахмат», у которого пять новичков, одного взял аренду, а за самого дорогого отдал 200 тысяч евро. «Оренбург», которому нужно спастись, подписал форварда за 260 тысяч евро.

Денег у клубов нет, что стало заметнее. А даже когда есть, то надо выдумывать хитрейшие схемы, чтобы оплатить трансферы новичков, как поступают в ЦСКА . У «Зенита» ведь тоже часть отказов связаны с проблемным переводом средств. Бразильцы радостно забирают миллионы из Санкт-Петербурга. Но вот новички из других стран порой не доезжают, поскольку начинаются вопросы об оплате. Другим клубам РПЛ просто вежливо отказывают, что привело к кончине рынка.

Вот только зря представители некоторых клубов в интервью не говорят правду. Заявление, будто составы идеальные и это причина отказа от трансферов, не работает в лиге, где между пятым и первыми клубами в таблице четыре пункта. «Локомотив» обыгрывал недавно «Зенит». В случае крутых трансферов мог навязать борьбу «Краснодару» после недавних неудач с этим соперником. Решение сидеть тихо не было добровольным. Менеджеров вынудили обстоятельства.

«Локомотив» и «Краснодар» сильно рискуют

Зима в РПЛ отличается от пауз в других лигах. Слишком длительный период. Сезон словно начинается с чистого листа. Нет смысла отказываться от трансферов. «Локомотив» и «Краснодар» должны были усилить состав точечно. Отказ от сделок показывает, что руководители не верят в чемпионский рынок команд? В Москве часто рассказывают о развитии молодежи. Но разве речь о коммерции? Глушенков не ушел в Серию А за 10 млн евро, его отдали «Зениту» намного дешевле.

«Локомотив» не нашел правильных защитников и не подписал нового лидера обороны зимой. Также нет крутого центрального форварда. Юный плеймейкер Батраков может весной сыграть слабее, ведь Алексей прыгнул выше головы. Вингер Пиняев тоже раньше радовал, а потом следовали спады. «Краснодар», где опытных людей больше, зря не усиливал фланги атаки. Глупо будет упустить исторический шанс утереть нос москвичам и петербуржцам из-за отказа от трансферов.

Причем иногда команды не подписывали никого, даже когда теряли известных футболистов. Опорник Глебов перешел из «Ростова» в «Динамо». Команда Карпина не подписала никого на замену. Уругваец Саравия переберется в опорную зону. А вот хавбек Уткин, который мог занять место самого Родриго на полуфланге, до конца сезона в «Ахмате». И это у «Ростова» неплохой состав. Целых два форварда – Комличенко и Голенков, хотя и нет стабильного основного голкипера.

«Крылья Советов» после всех потерь зимой усилились за счет двух аренд. Вернулся Зиньковский, забрали вингера из «Спартака». Одолжили хавбека Гагнидзе из «Динамо». Ещё зимой Самару покинул плеймейкер Гарре. Недавно за аргентинца предлагали вдвое больше денег. «Крылья Советов» упустили момент, пришлось отдавать атакующего футболиста за 3 млн евро бразильцам из «Васку да Гама». Одна из древних причин отсутствия крутых трансферов – клубы не зарабатывают.

У семи команд РПЛ суммарный зимний доход ниже 2 млн евро. С таким поступлением средств невозможно строить планы. «Зенит» скинул игроков, чтобы сошлись дебет и кредит, но даже они постоянно упускают выгоду. Суммируя причины мертвой трансферной зимы для большинства клубов РПЛ , можно выделить финансовые проблемы клубов, а ещё отказы продавцов и самих футболистов перебираться в лигу без еврокубков. Но появился новый мотив не стараться.

Руководители клубов потеряли интерес к футболу. Власти в регионах тоже. Нет еврокубков. Нечем хвастаться середнякам, вроде «Ростова». В Казани не звучит гимн Лиги чемпионов, зачем местному бизнесу вкладываться в клуб сильнее? Деньги ведь не вернуть. У «Химок» владелец под следствием, их ноль в графе «новички» не удивляет. Других не обвиняют в криминальных правонарушениях. Но многие взяли синхронную паузу. Увидят команды без точечного усиления.