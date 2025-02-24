Forbes назвал самые дорогие клубы МЛС в 2025 году

Forbes Sport представил рейтинг самых дорогих клубов МЛС в 2025 году.
Американский журнал изучил данные о последних сделках, проанализировал общедоступную финансовую информацию и побеседовал с более чем 50 руководителями команд, владельцами, инвестиционными банкирами и инсайдерами отрасли.
В рейтинге отсутствует «Сан-Диего», который начнёт играть в лиге в этом году. В первую десятку списка вошли:
1. «Лос-Анджелес ФК» — 1,25 млрд долларов
2. «Интер Майами» — 1,2 млрд долларов
3. «Лос-Анджелес Гэлакси» — 1 млрд долларов
4. «Атланта Юнайтед» — 975 млн долларов
5. «Нью-Йорк Сити» — 875 млн долларов
6. «Остин» — 825 млн долларов
7. «Сиэтл Саундерс» — 800 млн долларов
8. «Ди Си Юнайтед» — 785 млн долларов
9. «Коламбус Крю» — 735 млн долларов
10. «Цинциннати» — 730 млн долларов