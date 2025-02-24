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Forbes назвал самые дорогие клубы МЛС в 2025 году

вчера, 21:40

Forbes Sport представил рейтинг самых дорогих клубов МЛС в 2025 году.

Американский журнал изучил данные о последних сделках, проанализировал общедоступную финансовую информацию и побеседовал с более чем 50 руководителями команд, владельцами, инвестиционными банкирами и инсайдерами отрасли.

В рейтинге отсутствует «Сан-Диего», который начнёт играть в лиге в этом году. В первую десятку списка вошли:

1. «Лос-Анджелес ФК» — 1,25 млрд долларов

2. «Интер Майами» — 1,2 млрд долларов

3. «Лос-Анджелес Гэлакси» — 1 млрд долларов

4. «Атланта Юнайтед» — 975 млн долларов

5. «Нью-Йорк Сити» — 875 млн долларов

6. «Остин» — 825 млн долларов

7. «Сиэтл Саундерс» — 800 млн долларов

8. «Ди Си Юнайтед» — 785 млн долларов

9. «Коламбус Крю» — 735 млн долларов

10. «Цинциннати» — 730 млн долларов

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Все комментарии
амурец
амурец
сегодня в 00:20
Да сколько бы не стоили, уровень все равно любительский
пират Елизаветы
пират Елизаветы
вчера в 23:11
МЛС растет ))) при разумных денежных вложений. Учитесь,, саудиты с китаезы
sv_1969
sv_1969
вчера в 22:00
Интересно сравнить цены клубов МЛС с европейскими
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
вчера в 21:44
Ого америкосы сорят деньгами...
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