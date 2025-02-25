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Глушенков отреагировал на слухи о том, что он портил атмосферу в «Спартаке»

вчера, 11:11

Нападающий «Зенита» Максим Глушенков отреагировал на информацию о том, что он негативно влиял на коллектив в «Спартаке».

Читал инсайд, что Ребров этим летом отговаривал «Спартак» меня покупать — по причинам того, что я якобы портил атмосферу в раздевалке. Во-первых, в «Спартак» я бы и сам не пошёл. А во-вторых, я попал в «Спартак» в 19 лет и практически ни с кем не общался. Как я мог плохо влиять на коллектив?

Ранее Глушенков высказался на тему сборной России.

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Все комментарии
sv_1969
sv_1969 ответ lotsman (раскрыть)
вчера в 15:52, ред.
Ну так и надо было сказать!Что это хрень!И вообще зачем отвечать на тупость?
53h6gwjzu35v
53h6gwjzu35v ответ Байкал-38 (раскрыть)
вчера в 15:22
Читать некогда,работа прежде всего
lotsman
lotsman ответ sv_1969 (раскрыть)
вчера в 14:02
А ему задавали вопрос?! Он отреагировал на статью в интернете, на тупую, дезинформационную статью.
lotsman
lotsman
вчера в 13:58
Capral
А я что то сказал о провокационном интервью Глушенкова?! По моему я сказал о Реброве, который запускает в сеть провокационную дезу, а многие обсуждают не дезинформацию, а ответ на неё. А то, что Глушенков говорил про 50 млн., так он правду говорил. В чём там провокация? Ну не хочет человек в Спартак ни за какие деньги, так это его право. Наши спартачи, с кем я общаюсь, например сказали на это - "Он не хочет за 50, а нам он и за даром не нужен".
sv_1969
sv_1969 ответ Байкал-38 (раскрыть)
вчера в 13:20
Ради Бога это Ваше мнение!Я так не считаю
Байкал-38
Байкал-38 ответ vp42eags8hh5 (раскрыть)
вчера в 13:10
Юзик надо читать не только заголовок, Дениска это другой персонаж, хотя и с похожей фамилией.
vp42eags8hh5
vp42eags8hh5
вчера в 13:05
Поклёп на Дениску ведут, чемпионский сезон он хороший выдал
Байкал-38
Байкал-38 ответ sv_1969 (раскрыть)
вчера в 12:55, ред.
А что он собственно не так сказал?
Его спросили он нормально ответил, ничего такого не было.
Тем более он ничего не сказал в сторону Реброва, не было ни оскорблении, ни ответных провокации.
Слово в упрёк не сказали бы?
Нет, сказали бы, что если молчит, то так и было.

Так, что Глушенков правильно сделал, что именно так ответил.
Звезда по имени Солнце
Звезда по имени Солнце ответ lotsman (раскрыть)
вчера в 12:47
Ребров всегда был с гнильцой.
Владимир_Спартак
Владимир_Спартак
вчера в 12:45
Ну можно и не общаясь и вредить коллективу , там хватит и одного его... не буду писать какого взгляда ..,а вообще я только рад что он ушел ...это человек не про Спартак ...
Звезда по имени Солнце
Звезда по имени Солнце
вчера в 12:45, ред.
Глушенков пришёл в Спартак когда разгоняли ОПГ "Ромашку", в которую входил Ребров и в коллективе было, как бы помягче сказать, скандалы и интриги.
И вот тут главный вопрос: "Как молодой 19 летний пацан, который только, что пришел в клуб мог негативно влиять на коллектив Спартака?".
А может молодой пацан (Глушенков) просто не вписывался в такой коллектив и не захотел бегать в шестерках у старичка Реброва и тот затоил обиду?
Или Ребров расскажет сказку, что в Спартаке "дедовщины" никогда не было?

Кстати очень много кто мечтал о Спартаке, побывав там в будущем наотрез отказывался вновь оказаться в нём. Внутри Спартака в 21 веке очень негативная отмасфера, отсюда лидерство по скандалам.
Даже Карпин о возвращении в Спартак не желает слышать.
Вот и делайте вывод о правдивости слов Реброва.
Capral
Capral
вчера в 12:45
lotsman.

Вот только не надо лукавить. Я помню, как Глушенков говорил про 50млн., за которые он- никогда не перейдет в Спартак!!! Это не первое его провакационное интервью...
sv_1969
sv_1969 ответ lotsman (раскрыть)
вчера в 12:29
Если бы он сказал что на тупые провокационные вопросы не отвечает то никто бы и слова ему в упрек не сказал!
lotsman
lotsman
вчера в 12:15
Ребров запустил провокационную утку, а шишки посыпались на Глушенкова.)
NbKA555
NbKA555
вчера в 12:08
Дай Бог тебе здравия,без лишних слов...
Capral
Capral
вчера в 11:33, ред.
Правильно говорят: "Мал клоп, да вонюч". Как заговорил, щенок. Пару месяцев побыл в Зените- и вот уже результат...
Да ты мечтать должен, г......н, чтобы попасть в такой Клуб как Спартак!!!!!!!
Baggio R.
Baggio R.
вчера в 11:22
Может, портил атмосферу буквально - выхлопами)
sv_1969
sv_1969
вчера в 11:18
Мог ответить и умнее!Но это видно не про Макса!
v438b7sjjwm7
v438b7sjjwm7
вчера в 11:18
Реброву надо как-то себя проявить, чтобы не забыли.
Гость
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