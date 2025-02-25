Глушенков отреагировал на слухи о том, что он портил атмосферу в «Спартаке»

Нападающий «Зенита» Максим Глушенков отреагировал на информацию о том, что он негативно влиял на коллектив в «Спартаке».
Читал инсайд, что Ребров этим летом отговаривал «Спартак» меня покупать — по причинам того, что я якобы портил атмосферу в раздевалке. Во-первых, в «Спартак» я бы и сам не пошёл. А во-вторых, я попал в «Спартак» в 19 лет и практически ни с кем не общался. Как я мог плохо влиять на коллектив?
Ранее Глушенков высказался на тему сборной России.
А я что то сказал о провокационном интервью Глушенкова?! По моему я сказал о Реброве, который запускает в сеть провокационную дезу, а многие обсуждают не дезинформацию, а ответ на неё. А то, что Глушенков говорил про 50 млн., так он правду говорил. В чём там провокация? Ну не хочет человек в Спартак ни за какие деньги, так это его право. Наши спартачи, с кем я общаюсь, например сказали на это - "Он не хочет за 50, а нам он и за даром не нужен".
А я что то сказал о провокационном интервью Глушенкова?! По моему я сказал о Реброве, который запускает в сеть провокационную дезу, а многие обсуждают не дезинформацию, а ответ на неё. А то, что Глушенков говорил про 50 млн., так он правду говорил. В чём там провокация? Ну не хочет человек в Спартак ни за какие деньги, так это его право. Наши спартачи, с кем я общаюсь, например сказали на это - "Он не хочет за 50, а нам он и за даром не нужен".
Его спросили он нормально ответил, ничего такого не было.
Тем более он ничего не сказал в сторону Реброва, не было ни оскорблении, ни ответных провокации.
Слово в упрёк не сказали бы?
Нет, сказали бы, что если молчит, то так и было.
Так, что Глушенков правильно сделал, что именно так ответил.
Его спросили он нормально ответил, ничего такого не было.
Тем более он ничего не сказал в сторону Реброва, не было ни оскорблении, ни ответных провокации.
Слово в упрёк не сказали бы?
Нет, сказали бы, что если молчит, то так и было.
Так, что Глушенков правильно сделал, что именно так ответил.
И вот тут главный вопрос: "Как молодой 19 летний пацан, который только, что пришел в клуб мог негативно влиять на коллектив Спартака?".
А может молодой пацан (Глушенков) просто не вписывался в такой коллектив и не захотел бегать в шестерках у старичка Реброва и тот затоил обиду?
Или Ребров расскажет сказку, что в Спартаке "дедовщины" никогда не было?
Кстати очень много кто мечтал о Спартаке, побывав там в будущем наотрез отказывался вновь оказаться в нём. Внутри Спартака в 21 веке очень негативная отмасфера, отсюда лидерство по скандалам.
Даже Карпин о возвращении в Спартак не желает слышать.
Вот и делайте вывод о правдивости слов Реброва.
И вот тут главный вопрос: "Как молодой 19 летний пацан, который только, что пришел в клуб мог негативно влиять на коллектив Спартака?".
А может молодой пацан (Глушенков) просто не вписывался в такой коллектив и не захотел бегать в шестерках у старичка Реброва и тот затоил обиду?
Или Ребров расскажет сказку, что в Спартаке "дедовщины" никогда не было?
Кстати очень много кто мечтал о Спартаке, побывав там в будущем наотрез отказывался вновь оказаться в нём. Внутри Спартака в 21 веке очень негативная отмасфера, отсюда лидерство по скандалам.
Даже Карпин о возвращении в Спартак не желает слышать.
Вот и делайте вывод о правдивости слов Реброва.
Вот только не надо лукавить. Я помню, как Глушенков говорил про 50млн., за которые он- никогда не перейдет в Спартак!!! Это не первое его провакационное интервью...
Вот только не надо лукавить. Я помню, как Глушенков говорил про 50млн., за которые он- никогда не перейдет в Спартак!!! Это не первое его провакационное интервью...
Да ты мечтать должен, г......н, чтобы попасть в такой Клуб как Спартак!!!!!!!
Да ты мечтать должен, г......н, чтобы попасть в такой Клуб как Спартак!!!!!!!