Глушенков отреагировал на слухи о том, что он портил атмосферу в «Спартаке»

Нападающий «Зенита» отреагировал на информацию о том, что он негативно влиял на коллектив в «Спартаке».

Читал инсайд, что Ребров этим летом отговаривал «Спартак» меня покупать — по причинам того, что я якобы портил атмосферу в раздевалке. Во-первых, в «Спартак» я бы и сам не пошёл. А во-вторых, я попал в «Спартак» в 19 лет и практически ни с кем не общался. Как я мог плохо влиять на коллектив?