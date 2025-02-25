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В ЦСКА рассказали, что будет с «Ватутинками»

вчера, 14:17

Генеральный директор ЦСКА Роман Бабаев рассказал, что будет с нынешней базой «армейцев» в Ватутинках после строительства нового тренировочного комплекса.

Мы пока продолжаем работать в «Ватутинках». Очень благодарны Министерству обороны за то, что в своё время предоставили нам такую возможность. «Ватутинки» — это база, которая помнит славные и золотые годы ЦСКА. Думаю, что в том или ином виде мы продолжим сотрудничество, но с 2028 года или раньше основной базой ЦСКА будет база на озере Круглое. Как вариант, в «Ватутинках» продолжат работать юношеские и молодёжные команды, но пока я ещё не готов ответить точно.

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Все комментарии
lotsman
lotsman ответ Шуnя771 (раскрыть)
вчера в 15:50
Вот именно, хотя. Если судить по нынешним временам, в которых принцип - Хочу всё и сейчас, то ещё неизвестно кто и чем будет заниматься в Ватутинках.)
Шуnя771
Шуnя771 ответ lotsman (раскрыть)
вчера в 15:39
Согласен, хотя....)
lotsman
lotsman ответ Шуnя771 (раскрыть)
вчера в 15:08
Африканычи занимали Ватутинку, а теперь пусть они удалятся на Круглое, а Ватутинку использовать с пользой. Детей, молодёжь привлекать к футболу. Может сбудется о чём мечтаем и эти дети вырастут и вытеснят африканычей.) Хотя.................
Шуnя771
Шуnя771
вчера в 15:03
Какая надобность в строительстве новой базы?
В Англии посмотрите по сколько лет стадионам и базам?
Главное отношение к делу и начинка баз, а так можно подумать неграм построят тепличные условия. В детей и молодёжь надо вкладывать деньги...
Шуnя771
Шуnя771 ответ lotsman (раскрыть)
вчера в 15:00
Вы хотите сказать африканычи отдельно и котлеты в стороне?))
lotsman
lotsman
вчера в 14:31
Так правильно будет. На Круглом будет база основной команды, а Ватутинки использовать для развития футбола среди населения.
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