В ЦСКА рассказали, что будет с «Ватутинками»

Генеральный директор ЦСКА рассказал, что будет с нынешней базой «армейцев» в Ватутинках после строительства нового тренировочного комплекса.

Мы пока продолжаем работать в «Ватутинках». Очень благодарны Министерству обороны за то, что в своё время предоставили нам такую возможность. «Ватутинки» — это база, которая помнит славные и золотые годы ЦСКА . Думаю, что в том или ином виде мы продолжим сотрудничество, но с 2028 года или раньше основной базой ЦСКА будет база на озере Круглое. Как вариант, в «Ватутинках» продолжат работать юношеские и молодёжные команды, но пока я ещё не готов ответить точно.