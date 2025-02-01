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«Реал» открывает первую клубную академию в ЮАР

вчера, 17:40

В ЮАР открывается первая в стране футбольная академия мадридского «Реала».

Она будет базироваться в Кейптауне, в окружении гор Оу Каапсе Вег и побережья Атлантического океана. Юные спортсмены Кейптауна и Йоханнесбурга получат футбольное обучение мирового класса, сочетая элитную тренерскую работу с акцентом на академическое и личностное развитие.

Вторая академия должна открыться в Моддерфонтейне (Йоханнесбург) во втором квартале 2025 года.

Программа обучения построена на трёх основных принципах — «Игрок», «Игра» и «Мышление», что обеспечивает комплексный подход к тренировкам. В рамках этих принципов охвачены шесть основных областей: физическая, техническая, тактическая, психологическая, соревновательная и ценности фонда «Реал Мадрид». Эта методология гарантирует последовательный и структурированный путь для молодых игроков, снабжая их навыками, необходимыми для продвижения по футбольному пути.

Академия примет три элитные команды, которые будут принимать участие в сезоне Местной футбольной ассоциации (LFA) 2025 года, а также дополнительные группы развития для игроков разного уровня мастерства.

Тренировки будут построены таким образом, чтобы сохранить преемственность, с акцентом на технико-тактические приемы, которые определяют уникальный стиль игры «Реала». Мяч будет занимать центральное место в каждом занятии, обеспечивая игрокам развитие как индивидуальных навыков, так и командной работы в структурированной среде.

Возглавит академию технический директор фонда «Реала» в ЮАР Альберто Хименес, имеющий за плечами более 20 лет тренерского опыта и лицензию UEFA Pro.

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Перевод с businesstech.co.za
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Все комментарии
95-shishani-95
95-shishani-95
вчера в 21:05
Надеюсь, что у нас тоже когда-нибудь откроют
ПЕТЛЯ
ПЕТЛЯ
вчера в 18:11, ред.
Правильно, а вдогонку Пересу надо бы закрыть академию Мадридскую. Кто из академии Реала сегодня есть в поле? Никого стоящего.
sihafazatron
sihafazatron ответ пират Елизаветы (раскрыть)
вчера в 18:10
Черносливочные)))
sv_1969
sv_1969 ответ sihafazatron (раскрыть)
вчера в 18:00
Наверное смугленьких скоро будет ещё больше в Реале
пират Елизаветы
пират Елизаветы
вчера в 17:52
Неудивительно. Сливочные превращаются в черные цвета))
shur
shur
вчера в 17:45
...а мы всё про СА, а Реал в Африке Кландайк отрывает, интересно!
sihafazatron
sihafazatron
вчера в 17:40
Больше негров нужно в команде)))
Гость
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