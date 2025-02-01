«Реал» открывает первую клубную академию в ЮАР

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вчера, 17:40

В ЮАР открывается первая в стране футбольная академия мадридского «Реала».

Она будет базироваться в Кейптауне, в окружении гор Оу Каапсе Вег и побережья Атлантического океана. Юные спортсмены Кейптауна и Йоханнесбурга получат футбольное обучение мирового класса, сочетая элитную тренерскую работу с акцентом на академическое и личностное развитие.

Вторая академия должна открыться в Моддерфонтейне (Йоханнесбург) во втором квартале 2025 года.

Программа обучения построена на трёх основных принципах — «Игрок», «Игра» и «Мышление», что обеспечивает комплексный подход к тренировкам. В рамках этих принципов охвачены шесть основных областей: физическая, техническая, тактическая, психологическая, соревновательная и ценности фонда «Реал Мадрид». Эта методология гарантирует последовательный и структурированный путь для молодых игроков, снабжая их навыками, необходимыми для продвижения по футбольному пути.

Академия примет три элитные команды, которые будут принимать участие в сезоне Местной футбольной ассоциации (LFA) 2025 года, а также дополнительные группы развития для игроков разного уровня мастерства.

Тренировки будут построены таким образом, чтобы сохранить преемственность, с акцентом на технико-тактические приемы, которые определяют уникальный стиль игры «Реала». Мяч будет занимать центральное место в каждом занятии, обеспечивая игрокам развитие как индивидуальных навыков, так и командной работы в структурированной среде.