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Сегодня был заложен первый камень новой базы ЦСКА

вчера, 12:06

Сегодня в деревне Мышецкое в Московской области был заложен первый камень в основание новой базы ЦСКА. Своими эмоциями по данному поводу поделился президент «армейцев» Евгений Гинер.

Огромная благодарность Московской области за то, что тут будет второй дом ЦСКА. Надеюсь, что болельщицкая доля ЦСКА увеличится в Московской области. Это будет не дача, а настоящий дом.

Ранее сообщалось, что Венгрия заблокировала попытку Эстонии наложить санкции на ЦСКА и «Ростов».

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Все комментарии
cska1948
cska1948 ответ Шуnя771 (раскрыть)
сегодня в 09:34
Олег, и я тебя поздравляю!
Шуnя771
Шуnя771 ответ Дед за ЦСКА (раскрыть)
вчера в 22:56
Дед привет!
Не видел тебя, но не могу не поздравить - с прошедшим 23 февраля!
Шуnя771
Шуnя771 ответ cska1948 (раскрыть)
вчера в 22:54
Дарова Володя!
С прошедшим тебя!
cska1948
cska1948 ответ Шуnя771 (раскрыть)
вчера в 21:06
Как откуда? Из тумбочки! Олег, привет!
Шуnя771
Шуnя771
вчера в 14:58
"Зин, а Зин! Откуда деньги Зин!"
vmqvm5zj3vz9
vmqvm5zj3vz9
вчера в 12:50
Гинер напряг братков на строительство новой базы.
Вещий
Вещий
вчера в 12:47, ред.
С почином!!!... А кто будет строить, гастробайторы?
lotsman
lotsman
вчера в 12:26
Новое всегда лучше старого. Как один мой знакомый, на вопрос какой автомобиль лучше, отвечал - новый.)
Дед за ЦСКА
Дед за ЦСКА
вчера в 12:12
Место хорошее, брег озера на котором я рыбачил.
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
вчера в 12:06
Посмотрим, что у них получится...
Гость
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