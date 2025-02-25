Сегодня был заложен первый камень новой базы ЦСКА

1740474378

вчера, 12:06

Сегодня в деревне Мышецкое в Московской области был заложен первый камень в основание новой базы ЦСКА . Своими эмоциями по данному поводу поделился президент «армейцев» .

Огромная благодарность Московской области за то, что тут будет второй дом ЦСКА . Надеюсь, что болельщицкая доля ЦСКА увеличится в Московской области. Это будет не дача, а настоящий дом.