Сегодня был заложен первый камень новой базы ЦСКА

Сегодня в деревне Мышецкое в Московской области был заложен первый камень в основание новой базы ЦСКА. Своими эмоциями по данному поводу поделился президент «армейцев» Евгений Гинер.
Огромная благодарность Московской области за то, что тут будет второй дом ЦСКА. Надеюсь, что болельщицкая доля ЦСКА увеличится в Московской области. Это будет не дача, а настоящий дом.
Ранее сообщалось, что Венгрия заблокировала попытку Эстонии наложить санкции на ЦСКА и «Ростов».
Не видел тебя, но не могу не поздравить - с прошедшим 23 февраля!
Не видел тебя, но не могу не поздравить - с прошедшим 23 февраля!
С прошедшим тебя!
С прошедшим тебя!