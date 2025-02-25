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Орешкин о новой базе ЦСКА: «Она будет соответствовать всем требованиям»

вчера, 12:17

Помощник президента России Максим Орешкин высказался о начале строительства новой базы ЦСКА.

Сегодня важный день для очередного кирпичика в наш совместный дом, которым для нас является футбольный клуб ЦСКА. Стройка дома – это всегда очень непростая история. Очень важно, чтобы у него был прочный фундамент – это ценности. Мы хорошо знаем те ценности, которые заложены в культурный код ЦСКА – это уважение к коллективу, соперникам, ответственность перед большой армией болельщиков и членов семьи ЦСКА, взаимовыручка, честность, доверие. Эти ценности долгие годы составляют сердце нашего футбольного клуба.

Второй уровень – это люди и идеи. Я очень рад, что в этой закладке камня участвуют те люди, которые в ЦСКА уже находятся на протяжении десятилетий, а также те, кто недавно присоединился. Очень здорово, что в ЦСКА есть люди, которые реализуют самые смелые идеи и в медицине, и во внедрении искусственного интеллекта, и в общении со СМИ. Сплав носителей ценностей и опыта – это то, что помогает клубу оставаться лидером российского футбола и становиться сильнее. Конечно же, очень важна инфраструктура – это стадион, база, детско-юношеская школа. В ЦСКА очень хороший стадион, слава богу. Хочется за это спасибо сказать Евгению Ленноровичу Гинеру, Сергею Борисовичу Иванову. Мы понимаем, что без поддержки президента тот проект не был бы реализован, и сейчас у нас есть возможность наслаждаться прекрасным стадионом. Я считаю, что это лучший стадион, который есть в России. Большое спасибо Андрею Юрьевичу.

Мы закладываем камень в строительство базы. Конечно, стройка займёт время. Это непростой проект, но он находится в прекрасном месте, база будет соответствовать всем необходимым требованиям для профессионального футбольного клуба. Надеюсь, в 2028 команда здесь будет базироваться на постоянной основе. Третий элемент, который предстоит доработать – это новая детская спортивная школа. Эту задачу мы тоже доведём до нужного уровня. Спасибо всем тем, кто работал над этим проектом, правительству московской области, которого играет ключевую роль в реализации

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Все комментарии
n27cbs9bqnwt
n27cbs9bqnwt
вчера в 14:02
Насчет лучшего стадиона он явно загнул.
VeniaminS
VeniaminS
вчера в 12:24
Хорошее дело,посмотрим ,что из этого выйдет.
Гость
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