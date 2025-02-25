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Акинфеев: «Новая база ЦСКА — аналог европейским стандартам»

вчера, 12:35

Вратарь ЦСКА Игорь Акинфеев высоко оценил будущую базу «армейцев».

Судя по проекту и макетам, которые видел, здесь будет лучше, чем в Ватутинках. Там одно натуральное поле, одно — маленькое, которое сейчас не функционирует, и одно, где тренируется дубль и академия. Здесь будет масштаб. Будет пляж: наверное, это не главное, но приятно, что рядом есть вода. Думаю, половина команды будет оставаться на новой базе, чтобы позагорать и искупаться. Эта база — аналог европейским стандартам.

Ранее помощник президента России Максим Орешкин высказался о начале строительства новой базы ЦСКА.

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Все комментарии
qzkymqpkc5aq
qzkymqpkc5aq
вчера в 13:59
За чей счет все это строит очень бедная команда?
shlomo2
shlomo2
вчера в 12:44
На макетах все красиво... посмотрим что навояют
Гость
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