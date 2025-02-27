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Гол Холанда помог «Манчестер Сити» переиграть «Тоттенхэм»

сегодня, 00:28
ТоттенхэмЛоготип футбольный клуб Тоттенхэм (Лондон)0 : 1Логотип футбольный клуб Манчестер СитиМанчестер СитиМатч завершен

«Тоттенхэм» уступил «Манчестер Сити» в 27-м туре АПЛ (0:1).

Гол забил Эрлинг Холанд на 12-й минуте.

После этой игры «шпоры» идут на 13-м месте (33 пункта), «горожане» находятся на 4-й строчке (47 баллов).

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Все комментарии
ПЕТЛЯ
ПЕТЛЯ ответ Igo0rek (раскрыть)
сегодня в 00:47
Да Сити и с Ливером нормально играл. Савио и Доку на флангах много грузили на острие..., просто Дейк грамотно своих дефов расставлял, поэтому они и съели сырого Мармуша. Был бы викинг в поле, был бы другой результат.
Igo0rek
Igo0rek
сегодня в 00:31
Хорошо сегодня сыграли, особенно первый тайм. Доку, Хусанов и Эдерсон супер матч выдали. Судьи, особенно на ВАРе слепые. Мяч попадает в плечо игроку ТТХ, но засчитывают руку Холланда и отменяют гол. Бред!
ПЕТЛЯ
ПЕТЛЯ
сегодня в 00:30, ред.
Ну вот нате вам... Холланда нет - голов нет; Холланд есть - есть и результат.
Отменённый второй гол в конце матча (по непонятной причине) так и вовсе на индивидуальном мастерстве норвежца был создан.
Гость
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