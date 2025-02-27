Гол Холанда помог «Манчестер Сити» переиграть «Тоттенхэм»

«Тоттенхэм» уступил «Манчестер Сити» в 27-м туре АПЛ (0:1).
Гол забил Эрлинг Холанд на 12-й минуте.
После этой игры «шпоры» идут на 13-м месте (33 пункта), «горожане» находятся на 4-й строчке (47 баллов).
|Тоттенхэм0 : 1Манчестер Сити
|Матч завершен
«Тоттенхэм» уступил «Манчестер Сити» в 27-м туре АПЛ (0:1).
Гол забил Эрлинг Холанд на 12-й минуте.
После этой игры «шпоры» идут на 13-м месте (33 пункта), «горожане» находятся на 4-й строчке (47 баллов).
Отменённый второй гол в конце матча (по непонятной причине) так и вовсе на индивидуальном мастерстве норвежца был создан.
Отменённый второй гол в конце матча (по непонятной причине) так и вовсе на индивидуальном мастерстве норвежца был создан.