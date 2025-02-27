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ГлавнаяНовостиДисквалификации и санкцииФранция. Лига 1 2024/2025

Президента «Марселя» дисквалифицировали на 15 матчей

вчера, 08:57
ОсерЛоготип футбольный клуб Осер3 : 0Логотип футбольный клуб МарсельМарсельМатч завершен

Президент «Марселя» Пабло Лонгория был отстранён на 15 матчей за слова о судействе после поражения его команды от «Осера» в чемпионате Франции (0:3). Советник Фабрицио Раванелли дисквалифицирован на 3 игры.

По окончании игры Лонгория выкрикивал: «Коррупция!», проходя мимо журналистов. Также он оскорбительно высказался о чемпионате, пригрозил покинуть Лигу 1 и перейти в Суперлигу.

Комментарии вызвали бурную полемику и побудили главу клуба признать свою ошибку. В понедельник он объяснил AFP:

Я хочу сказать, что во французском футболе нет коррупции. Что есть вещи, которые неясны и которые нужно улучшить. И это то, что меня действительно раздражает. Нам нужно улучшить многое, чтобы избежать путаницы для всех.

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Все комментарии
UncleZack
UncleZack
сегодня в 03:57
И это говорит президент Марселя?Привет вам из начала 90-ых)))
Денис Прокопьев
Денис Прокопьев
вчера в 17:14
Пусть лучше расскажет как его Марсель в середине или в конце 90-х взял ЛЧ.....
112910415
112910415
вчера в 16:24
жалко президента
пират Елизаветы
пират Елизаветы ответ протон (раскрыть)
вчера в 10:57
однако президент Марселя глупо спалился, когда упомянул суперлигу.
пират Елизаветы
пират Елизаветы
вчера в 10:39
отличная новость. французы футбольные власти показали, как решать такое.
Тебас, твой ход))
VeniaminS
VeniaminS
вчера в 10:24
Правильное решение,получил заслуженно !
shlomo2
shlomo2
вчера в 10:13
У кандидата спрашивают:
— Почему вы решили баллотироваться?
— Да вы посмотрите, что творится! Власть погрязла в роскоши, в коррупции и безделии!
— И вы хотите со всем этим бороться?
— Зачем? Я хочу во всем этом участвовать!

Представитель клуба попытался смягчить заявлении Лонгории: объяснил, что босс изъяснялся на не родном языке и под словом коррупция имел в виду только разочарование судейством в матче, но ничего более серьезного ..... не ну а так что, на очередном повороте колеса истории уже Марсель обвиняет лигу в коррупции.... поменялись сторонами.

Пи.Си. У этого судьи недавно был инцидент с Марселем и тогда профсоюз его защитил, пригрозили иском... поэтому и возникла такая ситуация, что арбитр Жереми Стина мог быть предвзят по отношению к команде.
ПЕТЛЯ
ПЕТЛЯ
вчера в 09:52
Если нет коррупции, его надо привлекать за клевету, а не отстранять.
Если же она есть, тогда пойдёт как свидетель, или того хуже - как подельник.

P.S. Короч., наговорил мужик на свою... пятую точку.
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
вчера в 09:34
А в чём урон для команды то? На поле он всё равно не выходит...
протон
протон
вчера в 09:34
Как на президента повлияет эта дисквалификация? Это же бесполезно
протон
протон
вчера в 09:32
переписку можно легко найти в архивах по последним сообщениям Гани в КП. Там моя позиция озвучена по этому поводу.
протон
протон
вчера в 09:21
Байкал, На счёт подсказок. ты наверно про тот момент с Гани, который ушел из сайта. Если бы я знал, то точно промолчал. И так вышло, что админы нашли брешь в системе и откатали очки у игрока. Этим методом многие тут набирали очки, и ты в том числе. Зачем говорить то, чего не знаешь. Я еще извинился перед Гани не потому, что я умышленно сказал оговорюсь что не знал. нужно понимать суть, а не обвинять игроков. В конец месяца нарушим правила и получаем бан. а потом не довольствуемся. ты вот обращался что я тебе покоя не даю на сайте, может осталась обида за поражение в гр Заболотного на 4й квартал 23 года
6x2b8zbvzejr
6x2b8zbvzejr
вчера в 09:07
Всякие угрозы покинуть Лигу 1 пустой базар, получил заслуженно.
34jrh8cxy8q4
34jrh8cxy8q4
вчера в 09:04
Нужно думать где что можно говорить.
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