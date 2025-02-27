Президента «Марселя» дисквалифицировали на 15 матчей

Президент «Марселя» Пабло Лонгория был отстранён на 15 матчей за слова о судействе после поражения его команды от «Осера» в чемпионате Франции (0:3). Советник Фабрицио Раванелли дисквалифицирован на 3 игры.
По окончании игры Лонгория выкрикивал: «Коррупция!», проходя мимо журналистов. Также он оскорбительно высказался о чемпионате, пригрозил покинуть Лигу 1 и перейти в Суперлигу.
Комментарии вызвали бурную полемику и побудили главу клуба признать свою ошибку. В понедельник он объяснил AFP:
Я хочу сказать, что во французском футболе нет коррупции. Что есть вещи, которые неясны и которые нужно улучшить. И это то, что меня действительно раздражает. Нам нужно улучшить многое, чтобы избежать путаницы для всех.
Тебас, твой ход))
Тебас, твой ход))
— Почему вы решили баллотироваться?
— Да вы посмотрите, что творится! Власть погрязла в роскоши, в коррупции и безделии!
— И вы хотите со всем этим бороться?
— Зачем? Я хочу во всем этом участвовать!
Представитель клуба попытался смягчить заявлении Лонгории: объяснил, что босс изъяснялся на не родном языке и под словом коррупция имел в виду только разочарование судейством в матче, но ничего более серьезного ..... не ну а так что, на очередном повороте колеса истории уже Марсель обвиняет лигу в коррупции.... поменялись сторонами.
Пи.Си. У этого судьи недавно был инцидент с Марселем и тогда профсоюз его защитил, пригрозили иском... поэтому и возникла такая ситуация, что арбитр Жереми Стина мог быть предвзят по отношению к команде.
— Почему вы решили баллотироваться?
— Да вы посмотрите, что творится! Власть погрязла в роскоши, в коррупции и безделии!
— И вы хотите со всем этим бороться?
— Зачем? Я хочу во всем этом участвовать!
Представитель клуба попытался смягчить заявлении Лонгории: объяснил, что босс изъяснялся на не родном языке и под словом коррупция имел в виду только разочарование судейством в матче, но ничего более серьезного ..... не ну а так что, на очередном повороте колеса истории уже Марсель обвиняет лигу в коррупции.... поменялись сторонами.
Пи.Си. У этого судьи недавно был инцидент с Марселем и тогда профсоюз его защитил, пригрозили иском... поэтому и возникла такая ситуация, что арбитр Жереми Стина мог быть предвзят по отношению к команде.
Если же она есть, тогда пойдёт как свидетель, или того хуже - как подельник.
P.S. Короч., наговорил мужик на свою... пятую точку.
Если же она есть, тогда пойдёт как свидетель, или того хуже - как подельник.
P.S. Короч., наговорил мужик на свою... пятую точку.