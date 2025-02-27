Президента «Марселя» дисквалифицировали на 15 матчей

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вчера, 08:57

Президент «Марселя» был отстранён на 15 матчей за слова о судействе после поражения его команды от «Осера» в чемпионате Франции (0:3). Советник дисквалифицирован на 3 игры.

По окончании игры Лонгория выкрикивал: «Коррупция!», проходя мимо журналистов. Также он оскорбительно высказался о чемпионате, пригрозил покинуть Лигу 1 и перейти в Суперлигу.

Комментарии вызвали бурную полемику и побудили главу клуба признать свою ошибку. В понедельник он объяснил AFP :