Роналдо: «Приложу все усилия, чтобы стать президентом CBF»

Бывший футболист сборной Бразилии Роналдо сообщил о намерении стать главой Бразильской конфедерации футбола (CBF).
У меня есть новый проект, который, как мне кажется, очень сложен, но не невозможен. Я приложу все свои силы, всю свою власть, чтобы снова помочь бразильскому футболу стать сильнее.
Большое преимущество в том, что все знают меня с самых малых лет, все видят, какой у меня авторитет. Что бы я ни делал, люди говорят: «Здорово, этот человек творит что-то великое, он предан делу». Я должен воспользоваться этим преимуществом.
Сейчас мы находимся в ужасном состоянии, наверное, мы никогда не были на таком дне, как сейчас, в бразильском футболе и в целом. Проблемы возникают ежедневно не только в плане спортивных результатов, но и в управлении CBF. Это касается арбитров, просмотров и посещаемости игр, общественного интереса к спорту, нашей национальной страсти... Это все недопустимо.
В этот предвыборный период я отдам все силы, чтобы достичь цели – стать президентом CBF и вернуть бразильский футбол в нужное русло.
Для меня недопустимо, что бразильский футбол находится в таком состоянии, не имея представительства в КОНМЕБОЛ, в ФИФА. У CBF есть огромный потенциал стать тем, чем мы когда-то были, мы всегда были на вершине. Но сегодня мы очень далеки от этого.
На данный момент главой CBF является Эдналдо Родригес. У выборов нет точной даты, они могут состояться в любое время. Роналдо направил письмо в CBF, ФИФА, КОНМЕБОЛ и президентам клубов серий А и В бразильского первенства с просьбой определить дату выборов как минимум за месяц.
Бразилии пора вернутся на свое место в среди великих команд.
Бразилии пора вернутся на свое место в среди великих команд.