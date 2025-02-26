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Роналдо: «Приложу все усилия, чтобы стать президентом CBF»

вчера, 20:32

Бывший футболист сборной Бразилии Роналдо сообщил о намерении стать главой Бразильской конфедерации футбола (CBF).

У меня есть новый проект, который, как мне кажется, очень сложен, но не невозможен. Я приложу все свои силы, всю свою власть, чтобы снова помочь бразильскому футболу стать сильнее.

Большое преимущество в том, что все знают меня с самых малых лет, все видят, какой у меня авторитет. Что бы я ни делал, люди говорят: «Здорово, этот человек творит что-то великое, он предан делу». Я должен воспользоваться этим преимуществом.

Сейчас мы находимся в ужасном состоянии, наверное, мы никогда не были на таком дне, как сейчас, в бразильском футболе и в целом. Проблемы возникают ежедневно не только в плане спортивных результатов, но и в управлении CBF. Это касается арбитров, просмотров и посещаемости игр, общественного интереса к спорту, нашей национальной страсти... Это все недопустимо.

В этот предвыборный период я ​​отдам все силы, чтобы достичь цели – стать президентом CBF и вернуть бразильский футбол в нужное русло.

Для меня недопустимо, что бразильский футбол находится в таком состоянии, не имея представительства в КОНМЕБОЛ, в ФИФА. У CBF есть огромный потенциал стать тем, чем мы когда-то были, мы всегда были на вершине. Но сегодня мы очень далеки от этого.

На данный момент главой CBF является Эдналдо Родригес. У выборов нет точной даты, они могут состояться в любое время. Роналдо направил письмо в CBF, ФИФА, КОНМЕБОЛ и президентам клубов серий А и В бразильского первенства с просьбой определить дату выборов как минимум за месяц.

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Все комментарии
протон
протон
вчера в 23:10
играет в покер - что еще от жизни надо
протон
протон
вчера в 23:07
Вальядолид довел вершин, теперь пора побольше должность. Каким бы топ-футболистом виртуозом не был, но самому-то не смешно что-ли. Человек обделался на более меньшей должности и хочет претендовать на весьма более высокую... и не факт , что не прокатит. Чудеса на виражах)
Шуnя771
Шуnя771
вчера в 22:34
Не забудь к усилиям приложить и...терпение)
Vilar
Vilar
вчера в 22:26
М-да, нужны не только силы, но и деньги... большие...
q46z4avaamg6
q46z4avaamg6
вчера в 22:22
Пусть ему повезет.
69Haya96
69Haya96
вчера в 22:01
Роналдо скромный, это уже плюс
пират Елизаветы
пират Елизаветы
вчера в 21:35
удачи тебе, Зубастик!
Бразилии пора вернутся на свое место в среди великих команд.
Гость
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