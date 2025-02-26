Роналдо: «Приложу все усилия, чтобы стать президентом CBF»

Бывший футболист сборной Бразилии сообщил о намерении стать главой Бразильской конфедерации футбола ( CBF ).

У меня есть новый проект, который, как мне кажется, очень сложен, но не невозможен. Я приложу все свои силы, всю свою власть, чтобы снова помочь бразильскому футболу стать сильнее.

Большое преимущество в том, что все знают меня с самых малых лет, все видят, какой у меня авторитет. Что бы я ни делал, люди говорят: «Здорово, этот человек творит что-то великое, он предан делу». Я должен воспользоваться этим преимуществом.

Сейчас мы находимся в ужасном состоянии, наверное, мы никогда не были на таком дне, как сейчас, в бразильском футболе и в целом. Проблемы возникают ежедневно не только в плане спортивных результатов, но и в управлении CBF . Это касается арбитров, просмотров и посещаемости игр, общественного интереса к спорту, нашей национальной страсти... Это все недопустимо.

В этот предвыборный период я ​​отдам все силы, чтобы достичь цели – стать президентом CBF и вернуть бразильский футбол в нужное русло.