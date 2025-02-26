Салах не просто лидер «Ливерпуля», а вожак. Кантона, Терри и Анри тоже бывали в почётной роли

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вчера, 19:46

Один из секретов фаворита АПЛ .

Современным командам нужны моральные авторитеты

Сразу два известных футбольных человека поделились инсайдами, которые прекрасно объясняют, почему «Ливерпуль» без Клоппа не развалился, а у «Арсенала», «Манчестер Сити» и других богатых клубов АПЛ шансы на чемпионство заметно ниже. Сначала выступил бывший полузащитник «Челси» Оби Микел. Нигериец теперь активно ведет футбольный подкаст и часто общается с тренерами и футболистами. Микел оценил состояние «Челси», где случаются результативные вспышки, но часто видны проблемы:

Футболисты у Марески неплохие, но для титула нужно больше усилий. Нужен лидер. Тот, кто возьмет за шиворот и скажет: «Просыпайся!» Необходим чертов лидер. Эти футболисты слишком мягкие. Характер – то, что помогало «Челси» в наше время. Когда ты делал что-то неверно, Терри подзывал тебя или встречал в тренажерном зале и говорил: «Тебе нужно стараться сильнее. Клубу нужны твои старания, ведь нам нужны победы.

Тему мягкости характеров нового поколения футболистов поднимал Моуриньо. Другие тренеры тоже жаловались. Дело не в спартанских условиях и не в жестком общении с людьми. Проблема именно в бесхарактерности и пассивности. Проиграли? Смотрят в экран телефонов в раздевалке. Выиграли? Смотрят в экран телефонов в раздевалке. Футбол просто работа. Тен Хаг не был удачным тренером для МЮ , но один из выводов одиозного голландца подходит к ситуации в этом сезоне:

Это поколение не умеет справляться с критикой. Критика их легко прибивает. Мое поколение имело куда более толстую кожу. Тогда тренер мог быть честнее с игроками.

Рубен Аморим согласен с тен Хагом. Видит серьезную проблему в мягкотелости футболистов. Португалец жалеет игроков МЮ , которые принимают критику так близко к сердцу, что не могут показать истинный уровень игры. После ухода в клубы, где критиков меньше – как у Антони в „Бетисе“, футболисты словно оживают. А чтобы показать высокий класс в больших клубах у всех на виду, им нужны особенные люди в составе. О таких людях вспоминал Микел – футбольных „крестных отцах“.

На днях Собослаи и Салах давали интервью после матча с „Манчестер Сити“. „Ливерпуль“ победил. Собослаи отдал голевой пас на Салаха, Мохамед ответил передачей Доминику. Дерзкий на словах венгр отметил, что Салах мог бы чаще делиться мячом. Египтянин широко улыбнулся и сказал репортеру: „Он ещё ребенок“. Поскольку „Ливерпуль“ часто выставляет видео с кафетерия, где игроки общаются, берут еду и готовят кофе, то легко выяснить динамику личных отношений в команде.

Слоту повезло. У него был крестный отец, настоящий вожак и лидер ван Дейк. Сейчас к Вирджилу присоединился Салах. С новым тренером перешел в другой разряд. Не просто звезда с характером, а лидер коллектива. Молодые футболисты с уважением относятся к Мохамеду. А человек с пятью десятками результативных действий в сезоне страхует их на поле и помогает за его пределами. Салах в отличной форме и в хорошем настроении. Учит „Ливерпуль“ не бояться критики и развиваться.

Яркие личности всегда влияли на футбольную историю в АПЛ

Одна из загадок футбольной природы – отсутствие чемпионства у „Ливерпуля“ с Джеррардом. Но Стивен был вожаком только на поле. За его пределами англичанин не проявлял мудрость, которая могла сформировать единый коллектив. В том „Ливерпуле“ были драки между футболистами. Пробегала зависть. Джеррард своим поведением напоминал молодого Акинфеева из ЦСКА . Много обид и претензий к остальным. Мало понимания важности коллективной работы в большом клубе.

У Джеррарда был особый статус. И он не стал в итоге как ван Дейк, который помог выиграть АПЛ впервые в истории. И не был как Салах сейчас. Ведь заметно, что Мохамед важен Слоту не только как крайний форвард с высокой результативностью. У других чемпионских команд тоже были истинные лидеры. Вожаками „Челси“ являлись Терри и Лэмпард. Джона в команде побаивались, был плохим полицейским. Лэмпарда порой заносило, но Фрэнк умел стать примером для молодых.

И великий „Манчестер Юнайтед“ вернулся именно благодаря крестному отцу с французским акцентом. Алекс Фергюсон долго не мог привезти чемпионство в Манчестер. А потом случайно в телефонном разговоре бросил боссу „Лидса“, что хочет подписать Эрика Кантона. Шотландца шокировали согласием на сделку. Кантона сделал „Лидс Юнайтед“ чемпионом Англии, а спустя полгода в ноябре 1992-го за смешные по нынешним временам 1,8 млн фунтов усилил команду Алекса Фергюсона.

Шел первый в истории сезон АПЛ . На момент приезда Кантона МЮ находился на восьмой строчке. Отставали от лидера „Норвича“ на девять пунктов. В результате Фергюсон опередит „Астон Виллу“ на десять очков. А форвард Кантона не просто добавит команде голы, а изменит психологию коллектива. Король Эрик сделал „Манчестер Юнайтед“ грандом, каким клуб был в футбольной древности. Стал вожаком состава, как потом были Кин и Шмейхель по пути в финал Лиги чемпионов.

Кантона завершил карьеру до сенсационной победы над „Баварией“ над „Камп Ноу“. Зато четыре раза становился чемпионом с МЮ . Персонально сильные сезоны в АПЛ нередко выдавали люди, которые были лидерами за пределами поля, а не только локомотивом успехов во время матчей. Форвард Тьерри Анри стал крестным отцом „Арсенала“. Венсан Компани был важным для „Манчестер Сити“, как раньше Яя Туре. Лидеры часто превращают отличную команду в лучшую среди равных.

Хотя капитан „Арсенала“ Эдегор и лидер МЮ Фернандеш – классные футболисты, их сложно поставить в один ряд с крестными отцами чемпионских составов. В этом одна из причин, почему их команды не стали „золотыми“ на данный момент. Посмотрим, что будет дальше. Иногда обстоятельства вынуждают становиться героями. Но современные игроки нуждаются в поддержке внутри коллектива. Пока Палмер в „Челси“ не второй Лэмпард, а у „Манчестер Сити“ сбавил обороты Де Брюйне.