«Панатинаикос» получил пенальти в свои ворота из-за брошенного второго мяча

1740522088

сегодня, 01:21

Необычный эпизод возник в матче греческой Суперлиги между «Ламией» и «Панатинаикосом».

На 87-й минуте игрок хозяев поля выбил мяч вперёд возле боковой линии. Сначала показалось, что мяч ушёл за пределы поля, поэтому полузащитник взял его, чтобы бросить аут. Однако защитник заметил, что мяч всё-таки остался в игре и дал знать об этом своему одноклубнику . Тот завладел мячом и ворвался в штрафную, где попытался обыграть вратаря , но польский футболист смог отразить удар.

Однако ещё до удара Сантоса Мансини ввёл в игру второй мяч. В итоге судья остановил игру и назначил пенальти в ворота команды из Афин, а также показал жёлтую карточку вингеру. Одиннадцатиметровый реализовал Густаво, сделав счёт 3:1.

Согласно правилам, если другой мяч или предмет брошен на поле другим игроком, то судья назначает стандартное положение для команды соперника в том месте, где он приземлился.

Поскольку мяч был брошен в штрафную «Панатинаикоса», где и происходило действие, арбитр назначил пенальти.