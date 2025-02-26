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«Панатинаикос» получил пенальти в свои ворота из-за брошенного второго мяча

сегодня, 01:21
ЛамияЛоготип футбольный клуб Ламия3 : 1Логотип футбольный клуб Панатинаикос (Афины)ПанатинаикосМатч завершен

Необычный эпизод возник в матче греческой Суперлиги между «Ламией» и «Панатинаикосом».

На 87-й минуте игрок хозяев поля выбил мяч вперёд возле боковой линии. Сначала показалось, что мяч ушёл за пределы поля, поэтому полузащитник Даниэль Мансини взял его, чтобы бросить аут. Однако защитник Себастьян Ринг заметил, что мяч всё-таки остался в игре и дал знать об этом своему одноклубнику Густаво Сантосу. Тот завладел мячом и ворвался в штрафную, где попытался обыграть вратаря Бартломея Дронговски, но польский футболист смог отразить удар.

Однако ещё до удара Сантоса Мансини ввёл в игру второй мяч. В итоге судья Ангелос Эвангелу остановил игру и назначил пенальти в ворота команды из Афин, а также показал жёлтую карточку вингеру. Одиннадцатиметровый реализовал Густаво, сделав счёт 3:1.

Согласно правилам, если другой мяч или предмет брошен на поле другим игроком, то судья назначает стандартное положение для команды соперника в том месте, где он приземлился.

Поскольку мяч был брошен в штрафную «Панатинаикоса», где и происходило действие, арбитр назначил пенальти. «Панатинаикос» получил пенальти в свои ворота из-за брошенного второго мяча«Панатинаикос» получил пенальти в свои ворота из-за брошенного второго мяча«Панатинаикос» получил пенальти в свои ворота из-за брошенного второго мяча«Панатинаикос» получил пенальти в свои ворота из-за брошенного второго мяча

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Все комментарии
y9ewyb72ugtb
y9ewyb72ugtb
сегодня в 08:38
В итоге Панатинаикос еще и проиграл....
Вещий
Вещий
сегодня в 08:00
Отдать должное судье... разобрался в этом эпизоде...
69475brxf9ae
69475brxf9ae
сегодня в 07:51
Игрокам нужно внимательно следить за игрой на поле, особенно вратарю.
STVA 1
STVA 1
сегодня в 07:19
Необычный эпизод Но ведь главное же по правилам судья поступил
tu52eu5596z8
tu52eu5596z8
сегодня в 06:23
Все правильно, правила есть правила, их нужно соблюдать.
112910415
112910415
сегодня в 05:28
экспонат из лавки древностей ! )
Scorp689
Scorp689
сегодня в 05:19
Уровень судейства падает во всём мире...
95-shishani-95
95-shishani-95 ответ Варвар7 (раскрыть)
сегодня в 02:07
Реально интересно, знал ли судья это правило!? Или, всё же ему подсказали))
Варвар7
Варвар7
сегодня в 01:50
У как всё запущенно. Интересно судья сам вспомнил этот мало используемый пункт правил и разобрался в столь щекотливой и запутанной ситуации ? Или кто то всё же подсказал ему это?)
Гость
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