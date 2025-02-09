Soccer.ru
ГлавнаяНовостиПравила футбола и реформыРоссия. Кубок 2024/2025

Кубок России могут реформировать

сегодня, 09:56

По информации источника, формат проведения Кубка России может претерпеть изменения. Предложения по новой схеме уже направлены на согласование в РФС.

Схему разработали сотрудники РПЛ. Групповой этап предлагается разделить на две лиги: Высшую лигу и лигу Регионов. В каждой из них должно быть по 36 клубов.

В Высшую лигу предлагается включить все команды РПЛ, а также представителей Первой лиги и дивизиона А Второй лиги. В лигу регионов могут включить команды из Первой лиги и дивизионов А и Б Второй лиги. Кроме того, с помощью квалификации туда смогут пробиться клубы Медиалиги и региональных чемпионатов.

После этого во всех группах команды разделят на 6 корзин и каждый из участников сыграет по одному матчу с соперником из каждой из корзин. Затем будут определяться участники плей-офф.

По задумке организаторов, при таком формате увеличится количество матчей, а клубы Первой и Второй лиг сыграют как минимум два матча (один из них дома) с командами РПЛ.

Подписывайся на Soccer.ru в ВК
Все новости
В футболе отменят правило девятнадцатого века. Игроки и тренеры будут на седьмом небе от счастья
07 февраляRoman Novikov в блоге Смотри ширеКомментарии9
СлухиУЕФА может отменить дополнительное время в плей-офф Лиги чемпионов
06 февраля
СлухиВ новом кубковом турнире России предусмотрено участие 440 клубов
06 февраля
ОфициальноIFAB обсудит тестирование системы тренерских запросов в марте
04 февраля
Президент РФС: «Второй национальный кубок находится в стадии проработки»
03 февраля
Ведущие европейские лиги могут сократить летнее трансферное окно
23 января
Сортировать
Все комментарии
p59xchg58bxs
p59xchg58bxs
сегодня в 13:21
Кубок - это игра на вылет. А по другому это не Кубок.
magnum3000
magnum3000
сегодня в 12:44
Понавыдумывали правил. Ценность Кубка нивелировали. Ну разве интересно, когда одна команда дважды проигрывает другой и в итоге могут встретится вновь в финале? Тем был и интересен старый кубок, где играли на вылет.
lotsman
lotsman
сегодня в 12:41
Будет больше матчей, будет интересней. Тем более, что болельщики клубов из 1 и 2 лиг смогут увидеть игру своих команд с командами из РПЛ.
Qumbo
Qumbo
сегодня в 12:10
Лучший вариант- старый, проиграл - выбыл.
yzczh8r9x878
yzczh8r9x878
сегодня в 10:40
Это, конечно, лучше того что есть сейчас, когда клубы РПЛ - представляют привелиревоанню касту, но всё равно ерунда. Кубок - это сороевнование на вылет, всё остальное называется по другому. Идеальную схему придумали англичане ещё в XIX веке.
drug01
drug01
сегодня в 10:16
Идут поиски чтобы повысился интерес к футболу
sihafazatron
sihafazatron
сегодня в 09:59
Очередную ерунду придумывают.... И так интерес к кубку очень упал, а будет ещё хуже...
Гость
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 