Кубок России могут реформировать

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сегодня, 09:56

По информации источника, формат проведения Кубка России может претерпеть изменения. Предложения по новой схеме уже направлены на согласование в РФС .

Схему разработали сотрудники РПЛ . Групповой этап предлагается разделить на две лиги: Высшую лигу и лигу Регионов. В каждой из них должно быть по 36 клубов.

В Высшую лигу предлагается включить все команды РПЛ , а также представителей Первой лиги и дивизиона А Второй лиги. В лигу регионов могут включить команды из Первой лиги и дивизионов А и Б Второй лиги. Кроме того, с помощью квалификации туда смогут пробиться клубы Медиалиги и региональных чемпионатов.

После этого во всех группах команды разделят на 6 корзин и каждый из участников сыграет по одному матчу с соперником из каждой из корзин. Затем будут определяться участники плей-офф.