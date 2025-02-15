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Трибунал вынес вердикт в пользу «Ман Сити» по финансовым правилам АПЛ

вчера, 14:39

Независимый трибунал постановил, что правила Английской Премьер-Лиги в отношении сделок с ассоциированными сторонами, которые действовали с декабря 2021 года по ноябрь 2024-го, были в целом незаконными.

Осенью арбитражный трибунал частично удовлетворил иск «Манчестер Сити», посчитав некоторые из пунктов незаконными и несправедливыми с процедурной точки зрения. Тогда сообщалось, что АПЛ готова внести изменения, чтобы соответствовать конкуренции и публичному праву.

Новый вердикт теперь может спровоцировать серию многомиллионных исков о компенсации от клубов.

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Все комментарии
Ilya Seedyakin
Ilya Seedyakin ответ Baggio R. (раскрыть)
вчера в 19:35
Я борюсь с этим, честно
Baggio R.
Baggio R. ответ Ilya Seedyakin (раскрыть)
вчера в 19:02
Чего только не рождает фантазия)
Rafael Benitez
Rafael Benitez
вчера в 17:06
А столько пыли было )
Ilya Seedyakin
Ilya Seedyakin
вчера в 16:30
Вот сейчас МС в суде нагнул АПЛ, а представляется будто бы раком поставили Майкла Оливера. Откуда в голове такая параллель?
Igo0rek
Igo0rek
вчера в 15:40
На колени, АПЛ!
Igo0rek
Igo0rek ответ пират Елизаветы (раскрыть)
вчера в 15:40
К слову Эвертон и Челси единственные клубы, которые поддержали Манчестер Сити в суде, все остальные крысы давали показания против.
Alex_67
Alex_67
вчера в 15:24
Если правила Английской Премьер лиги были незаконными, за что тогда лишили очков Эвертон? Получается, что клубу нужно вернуть долг? Или для этого требуется отдельное решение суда?
пират Елизаветы
пират Елизаветы
вчера в 15:04
однако все знали, что у клуба с эффективным руководством и деньгами будут по любому юристы лучше, чем у всей английской лиги)))
но будет несправедливо. если Эвертон снова лишат очков.
ирисок за что?))
vf2pdqhdwdpd
vf2pdqhdwdpd
вчера в 14:46
Правда восторжествовала, но как-то не до конца.
Варвар7
Варвар7
вчера в 14:46
"Новый вердикт теперь может спровоцировать серию многомиллионных исков о компенсации от клубов" - Или "МС наносит ответный удар"...)))
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