Трибунал вынес вердикт в пользу «Ман Сити» по финансовым правилам АПЛ

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вчера, 14:39

Независимый трибунал постановил, что правила Английской Премьер-Лиги в отношении сделок с ассоциированными сторонами, которые действовали с декабря 2021 года по ноябрь 2024-го, были в целом незаконными.

Осенью арбитражный трибунал частично удовлетворил иск «Манчестер Сити», посчитав некоторые из пунктов незаконными и несправедливыми с процедурной точки зрения. Тогда сообщалось, что АПЛ готова внести изменения, чтобы соответствовать конкуренции и публичному праву.

Новый вердикт теперь может спровоцировать серию многомиллионных исков о компенсации от клубов.