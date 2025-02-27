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Пике считает, что в футболе следует отменить ничьи

вчера, 17:36

Бывший защитник сборной Испании Жерар Пике предложил отказаться от ничьих в футболе.

Не должно быть такого, что вы приходите на стадион, тратите 100, 200 или 300 евро, а игра заканчивается со счетом 0:0.

Что-то необходимо изменить. Одно из предложений, которое следует рассмотреть, заключается в том, что если поединок заканчивается со счетом 0:0, то команды не получают очков.

Тогда матч станет более открытым на 70-й минуте.

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Все комментарии
Duda Gigolaev Osetin
Duda Gigolaev Osetin
сегодня в 00:54
Оставьте наш футбол в покое. Что Венгер оказался продажным дурачком, что Пике дичь теперь постит
derrik2000
derrik2000 ответ Capral (раскрыть)
сегодня в 00:00
Да. Сейчас вспоминаю, что удар-то у него был знатный... )
Capral
Capral ответ derrik2000 (раскрыть)
вчера в 23:12
Альбинос, с потрясающим по красоте ударом!!!
derrik2000
derrik2000 ответ Capral (раскрыть)
вчера в 23:10
Сахаров мне ещё в ТО время запомнился каким-то неестественным цветом волос. )) А потом он в Торпедо перешёл...
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
вчера в 20:31
Делов то, начинать игру со счёта 1-1, скучных нулёвок точно не будет...
Capral
Capral ответ derrik2000 (раскрыть)
вчера в 20:27
А вот я, Малофеева игрока плохо помню. Зато, Цукермана прекрасно помню, и до сих пор, мне он мне нравится!!! "Золотая голова", как называли его болельщики. А что он с Наполи вытворял в 1975, надо было видеть!!!
Kosmos58
Kosmos58
вчера в 20:24
А давайте сразу пенал по 20 ударов с каждой стороны! Как вариант.
derrik2000
derrik2000 ответ Capral (раскрыть)
вчера в 20:17, ред.
Привет, Витя! ))
Были-были пенальти. Я как раз в Минске в это время и годом ранее с родителями отдыхал (или они со мной)) ). С батей постоянно ходили на Динамо Минск. Тогда ТАМ ещё Эдик Малофеев играл, Владимир Сахаров. Первого помню потому, что он вошёл в Клуб Григория Федотова и на него все практически в Белоруссии молились. ))
Capral
Capral ответ derrik2000 (раскрыть)
вчера в 20:04
Привет, Володя!!!
А я бы вернул послематчевые пенальти, хотябы на один сезон, для прикола, посмотреть, как получится.))) Но сезон 1973, я тоже не помню, на "срочке" был, а в Ленкомнате посмотреть было большой удачей...
Grizly88
Grizly88
вчера в 19:52
Гнать надо Пике из футбола
derrik2000
derrik2000 ответ баск (раскрыть)
вчера в 19:51
По мне, так, и ЛИМИТ, и 3 ОЧКА за победу.
Ну, чтобы всё вместе.
А пенальти послематчевые в 1973-м помню, хоть ещё и совсем "зелёный" был. ))
баск
баск ответ derrik2000 (раскрыть)
вчера в 19:42
Так был не только лимит на ничьи, в 73 году за ничьи били пенальти, и очко начисляли только выигравшему серию.
Ни к чему хорошему это не привело, и только потом начались лимиты, такая же дурь, и тоже отпала за ненадобностью..

Решение нашлось сколь простое, столь же и элегантное- повысили очковую ценность победы, став начислять за неё не 2, а 3 очка.
И проблема ушла сразу же, причём во всех странах, где она была (решение о 3-х очках ведь принималось на уровне ФИФА).

С тех пор ничьих не так много, как в те времена, ничьи никому особенно с тех пор и не нужны, все хотят добиться победы и получить заветные 3 очёчка, но если всё же не выходит, что делать, хотя бы по одному очку обоим в зачёт..

А то смотрите что предлагается- две команды старались, трудились, отдали все силы, но забить не удалось- и им теперь даже по очку не должно полагаться?
Это нормально, нет? По-моему нет..)
derrik2000
derrik2000
вчера в 19:26
В 1978 году в чемпионате СССР по футболу под соусом "борьба с договорными матчами" ввели лимит ничьих, потому что подавляющее большинство команд стало использовать так называемую "выездную модель" Лобановского (ничья в гостях - выигрыш дома), который в ТЕ годы вместе со своим Динамо был "законодателем мод" в нашей стране.
Получалось, правда, у других сикось-накось))), а количество ничьих просто зашкаливало при неторопливом катании мяча игроками команд на поле.
ТОТ лимит (8 ничьих) здорово встряхнул всех.
Особенно команды второй половины турнирной таблицы и стало более менее интересно смотреть матчи.
Особенно ближе к концу чемпионата, когда у кого-то лимит уже был исчерпан, а кто-то ещё "висел на флажке" )))
Потом немного повысили этот лимит (10 ничьих) и, по-моему, именно в ТАКОМ виде он был по 1988 год.
Поэтому, полагаю. ничего "отменять" не нужно, а вот лимит...
В каких-то чемпионатах, может быть, стоит и задуматься...
112910415
112910415
вчера в 19:25
реформы ради реформ вредны и опасны
Юрий Сенатов 1
Юрий Сенатов 1
вчера в 19:24
90 минут обе команды провели в атаках, хотели как забить, так и выиграть, но не удалось, и в качестве наказания обеим коллективам светит шиш на постном масле. Предлагаю бывшему футболисту успокоиться и выйти из состояния горячечного бреда.
Ilya Seedyakin
Ilya Seedyakin
вчера в 19:16
Я думал, что Венгеру нехорошо, когда он ушёл в закат и начал свои реформы предлагать, но Пике заметно хуже(с поправкой на возраст, естессна) и лучшать не собирается
Vilar
Vilar
вчера в 19:08
Учите историю Советского футбола, мы это уже проходили. Ладно испанец не знает, но наши "эксперты" не знают, как-то даже удивительно и неудобно.
Migelito
Migelito
вчера в 19:06
Ну Херард, когда был игроком то, никогда умом не блистал. А когда стал говорящей головой, то об этом стало известно еще большему количеству людей)
Звезда по имени Солнце
Звезда по имени Солнце
вчера в 19:05
Идея хорошая, но с корректировкой.
Идею можно позаимствовать у хоккея.
Победа 3 очка, победа в серии пенальти 2 очка, поражение 1 очков.
Ну или есть лучше вариант.
Победа 3 очка, победа в серии пенальти 1 очко, поражение 0 очков.
Вещий
Вещий
вчера в 18:58
Что то Жерара не в ту степь понесло.... ничья это как никак иногда спасение и одно очко.
баск
баск
вчера в 18:50, ред.
Это он взялся запускать медиа-лигу в Испании, вот и сучит ножками.
В своей медиа-лиге за нулевые ничьи пусть хоть вычитает очки, если делать больше нечего.

Нулевые ничьи- часть большого футбола..

Игра сама по себе не особенно результативная, не гандбол и не баскетбол, тут каждый забитый мяч- итог игрового труда, больших усилий, которые иногда не приводят к результату, и в этом, если угодно, часть его прелести.

Футболистом Пике был сильным, но после карьеры, видимо, оказался такой же дурак, как и ВанБастен, который всё норовит отменить офсайды..
Гнать обоих надо бы известными тряпками подальше от попыток повлиять на футбольные правила.
пират Елизаветы
пират Елизаветы
вчера в 18:40
хорошая идея.
и правило выездного гола вернут бы
ar5e7w2fkyrt
ar5e7w2fkyrt
вчера в 18:39
Любой счет почетен.
Александр Валяев
Александр Валяев
вчера в 18:29
Может лучше пенальти как в хоккее булиты, так хоть какое-то решение проблемы
Bad Listener
Bad Listener
вчера в 18:24, ред.
Идея отличная, но бывают матчи когда моментов тьма, но мяч просто не идёт в ворота. И ещё в целом станет не так страшно проигрывать, что 0:0 что 0:3 одно пальто, только соперник очки получит, так что можно будет идти вперёд более смело. А может голы просто превратить в очки тупо? Но на деле мы получим скорее всего разгромы без шансов в большинстве игр. Надо пробовать, смотреть. Мне давно кажется что нужны футболу какие то реформы чтобы уровнять силы клубов между собой, чтобы не было такой жуткой разницы как между Барселоной и Цервеной Звездой. Лимит на стоимость состава может какой нить.
Imrebellion
Imrebellion
вчера в 18:19
Ну да, команды же не стараются забивать. Особенно, большие команды и их звезды, на которых идут все эти фаны. Если так с 70 минуты начнут бегать, то опять встретят такое же сопротивление, вот незадача! А слабые оппоненты и сами не могут, и другим не дадут, таков спортивный принцип. Ибо будут галимые договорняки на 1-1 чтобы избежать сухари.
Scorp689
Scorp689
вчера в 18:15
Скоро от первоначальной версии футбола останутся одни воспоминания... деньги правят миром...
69Haya96
69Haya96
вчера в 18:14
0:0, вероятно, напоминает ему Шакиру, поэтому этот счет его бесит...))
STVA 1
STVA 1
вчера в 18:09
В Аргентине думаю не согласятся с Пике)))
АлексАлекс
АлексАлекс
вчера в 17:58
заголовок не соответствует новости. запретить 0:0, а не ничьи
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