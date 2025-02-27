Пике считает, что в футболе следует отменить ничьи

Бывший защитник сборной Испании Жерар Пике предложил отказаться от ничьих в футболе.
Не должно быть такого, что вы приходите на стадион, тратите 100, 200 или 300 евро, а игра заканчивается со счетом 0:0.
Что-то необходимо изменить. Одно из предложений, которое следует рассмотреть, заключается в том, что если поединок заканчивается со счетом 0:0, то команды не получают очков.
Тогда матч станет более открытым на 70-й минуте.
В своей медиа-лиге за нулевые ничьи пусть хоть вычитает очки, если делать больше нечего.
Нулевые ничьи- часть большого футбола..
Игра сама по себе не особенно результативная, не гандбол и не баскетбол, тут каждый забитый мяч- итог игрового труда, больших усилий, которые иногда не приводят к результату, и в этом, если угодно, часть его прелести.
Футболистом Пике был сильным, но после карьеры, видимо, оказался такой же дурак, как и ВанБастен, который всё норовит отменить офсайды..
Гнать обоих надо бы известными тряпками подальше от попыток повлиять на футбольные правила.
В своей медиа-лиге за нулевые ничьи пусть хоть вычитает очки, если делать больше нечего.
Нулевые ничьи- часть большого футбола..
Игра сама по себе не особенно результативная, не гандбол и не баскетбол, тут каждый забитый мяч- итог игрового труда, больших усилий, которые иногда не приводят к результату, и в этом, если угодно, часть его прелести.
Футболистом Пике был сильным, но после карьеры, видимо, оказался такой же дурак, как и ВанБастен, который всё норовит отменить офсайды..
Гнать обоих надо бы известными тряпками подальше от попыток повлиять на футбольные правила.