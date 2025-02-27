Пике считает, что в футболе следует отменить ничьи

Бывший защитник сборной Испании предложил отказаться от ничьих в футболе.

Не должно быть такого, что вы приходите на стадион, тратите 100, 200 или 300 евро, а игра заканчивается со счетом 0:0.

Что-то необходимо изменить. Одно из предложений, которое следует рассмотреть, заключается в том, что если поединок заканчивается со счетом 0:0, то команды не получают очков.

Тогда матч станет более открытым на 70-й минуте.