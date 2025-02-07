В футболе отменят правило девятнадцатого века. Игроки и тренеры будут на седьмом небе от счастья

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сегодня, 14:03

Могли провести реформу 20 лет назад.

Овертаймы себя исчерпали

Футбол должен подстраиваться под зрителей. И одновременно сохранять идентичность. Есть вещи, которыми не стоит жертвовать. Даже если думают, будто зрителям понравится. Зато эксперименты с правилами, которые утратили смысл, являются шагом в правильном направлении. Давно подняли вопрос о дополнительном времени. Скорее всего, два экстра-таймы по 15 минут являются бессмысленной затеей при современных скоростях футбольных матчей.

Игроки успевают набегаться за полтора часа с копейками. Пробовали компенсировать больше времени. Хотя и этот метод дискредитирован. Нет смысла переигрывать по 15 минут к тайму, поскольку так захотелось Джанни Инфантино. Президент ФИФА своим здоровьем не рискует. Также логичной кажется идея избавиться от двух коротких таймов после ничьих в плей-офф. Дело не только в издевательстве над уставшими футболистами. Причина в привычках людей.

Как часто смотрите фильмы или сериалы на телеэкране или ноутбуке без мобильного телефона в руке? Если редко, то понимаете, чем современный зритель отличается от футбольного болельщика прошлого. Тяжело представить людей двадцатого века, которые всегда читали книги во время футбольной трансляции на крошечном выпуклом экране телевизора. Сейчас человек сразу поглощает информацию из нескольких источников. Концентрация очень страдает.

Большинство молодых фанатов футбола, а значит потребителей продукта, которые будут с игрой статистически дольше, соединяют просмотр матчей со скроллингом в социальных сетях. Только в случае важных матчей человек намного чаще смотрит на экран. Исследования показывают, что нередко зритель сосредоточен на большом мониторе всего 53 % времени. Остальное время, даже если идёт спортивная игра или любимый сериал, люди в мобильных телефонах.

Тенденция понятная. Молодым зрителям тяжелее даются длинные фильмы в кинотеатрах. Глупо платить деньги, а затем торчать в телефоне весь фильм. Один из претендентов на «Оскар», картина «Бруталист», не получил часть голосов в поддержку. Многие члены киноакадемии сознались журналистам, что не сумели досмотреть фильм длительностью 3 часа и 35 минут. А ведь в картине играет фаворит на главный мужской «Оскар», известный актер Эдриен Броуди.

В футболе обзоры матчей пользуются популярностью. А полностью много матчей осиливают люди, для которых это профессия. Так что идея убрать дополнительное время верная. А причина, почему это вряд ли сделают до 2027-го года, довольно глупая. Дорогие пакеты прав на трансляции проданы ещё на два года. В УЕФА не хотят обрезать потенциальную длительность контента. Ведь в игру с ещё двумя таймами можно влепить намного больше рекламы.

Будет перемены к лучшему

В Кубке России нет дополнительного времени. Качество турнира не пострадало. Тренеры и футболисты знают, что надо обеспечить нужный результат в основное время. А если ничья, то будет серия пенальти. Без неё не обойтись, ведь альтернативы плохие. Или буллиты, которые тестировали и забраковали ранее. Или жребий, что ведет к разговорам о махинациях. Хотя даже с вратарями разобрались недавно. Раньше не следили за тем, чтобы голкипер стоял на линии.

Сейчас одна нога должна быть над или на линии ворот до момента, когда бьющий коснется мяча. Правильное уточнение, дополнительный арбитр теперь внимательнее следит за голкипером. Конечно, вратарь при пенальти всегда в проигрышном положении. Но таковы законы футбольного жанра. А вот дополнительное время, хотя это древняя идея, не делает игру лучше ни в одном из смыслов. Правила серебряного и золотого гола не помогли вылечить минусы овертаймов.

Сначала были золотые голы, прозванные «мгновенной смертью». Первый гол в дополнительное время вел к финальному свистку. Затем ввели серебряный мяч. Тогда после гола не останавливали поединок, а позволяли пропустившей команде доиграть 15 минут. Если речь о первом из двух маленьких отрезков, то второй не проводили. Пытались экономить время, но позже от этого правила отказались. Верно сделали, но пора принять ещё одно новое правило.

Дополнительное время появилось в 19 веке. Придумали два тайма по 15 минут. В первом финале Кубка Англии, когда экстра-таймы понадобились, случилась коллизия. «Уондерерс» пропустили первыми, но позже сумели оспорить тот гол. Якобы мяч не пересек линию в пользу «Оксфорд Юниверсити». Но поскольку во время матча судья засчитал мяч, то ответный гол не стал победным. «Уондерерс» пришлось забивать ещё в дополнительном тайме к финалу.

А поскольку после игры жалобу удовлетворили, то финал Кубка Англии 1877-го года завершился после овертаймов, но в официальном протоколе счет 2:0. То есть уже после первого гола не было оснований для экстра-таймов. А ещё говорят, что футболу не нужна технология определения гола. Ещё как нужна, и в 19 веке она бы пригодились. Много десятилетий в футболе практиковали переигровки. А сейчас такая роскошь невозможна из-за плотного календаря.

Забавно, что ещё перед началом Первой мировой зрители из Англии жаловались на «скучные финалы», если разрешали переигрывать. Тогда вмешивалась логистика. На финале Кубка Англии 1901-го года между «Тоттенхэмом» и «Шеффилд Юнайтед» в Лондоне было 110 тысяч зрителей. А переигровку назначили на крошечном стадионе, поскольку боялись не собрать так много фанатов за пределами Лондона, ведь у многих зрителей не было денег на путешествия.

Аргумент о драматизме овертаймов, конечно, принимается. Но часто доходят до серии пенальти. Кстати, их придумали поздно. Впервые пенальти на чемпионатах мира после матча били Франция и Германия на 1982-м году. Серии – неотъемлемая часть футбола. А дополнительные таймы, хотя дарили сенсации и драматичные развязки, убивают силы футболистов. Надо от них избавляться. В 2027-м году выберут нового президента УЕФА после Чеферина, время реформ.

Хотя стоило действовать раньше. Отмена правила выездного гола может привести к экстра-таймам. Пока эпидемии ночного футбола в еврокубках не было. И всё может измениться весной. Особенно с учетом, что есть дополнительный раунд плей-офф, где сыграют между собой не только «Реал» и «Манчестер Сити» (они били пенальти год назад). Тренеры и футболисты постоянно жалуются на усталость. Дополнительные таймы не нужны. Без них футбол станет динамичнее.