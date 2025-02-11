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Коллина предложил изменить правила пробития пенальти

сегодня, 20:55

Бывший рефери Пьерлуиджи Коллина высказался о необходимости пересмотра правил пробития пенальти.

В среднем, 75% пенальти реализуются успешно, при этом сам удар с одиннадцатиметровой отметки часто представляет собой более опасный момент, чем тот, который команда потеряла из-за нарушения правил. К тому же у исполнителя пенальти есть возможность добить мяч в сетку, если вратарь отразит удар. По-моему, голкиперам следует жаловаться на это.

Я уже поднимал этот вопрос во время наших обсуждений с IFAB (Международной федерацией футбольных ассоциаций). Одним из возможных решений является ограничение количества ударов только одним, подобно серии послематчевых пенальти. Использование отскока мяча должно быть запрещено. Таким образом, либо мяч оказывается в воротах, либо назначается удар от ворот. Также мы избавимся от того представления, которое происходит перед ударом, когда все собираются вокруг штрафной площади и напоминают лошадей у стартовых ворот перед скачками.

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Все комментарии
95-shishani-95
95-shishani-95
сегодня в 22:25
Лучше б вы сначала запретили эти паузы и скачки перед пробитием пенальти, как это делают Левандовски и т.п. Вратарю запрещают полностью выходить за линию до удара, а пробивающему не запрещают эти лишние движения. Разве это справедливо по отношению к вратарям?
Варвар7
Варвар7
сегодня в 22:22
Хорошо бы для начала соблюдать правила, уже установленные при пробитии пенальти .
3hwu4d7qm3jf
3hwu4d7qm3jf
сегодня в 21:34
что за бред, он говорит так, словно добивание происходит в половине случаев. вообще эпизодов, когда мяч отражен вратарем так, что его реально добить, - мизерный процент. выдумывать из-за этого изменения правил, просто маразм. тем более что это лишит футбол еще одной "фичи", делая его более стерильным
Не Э Г О ИС Т
Не Э Г О ИС Т
сегодня в 21:19
Лысый прав.. А может и нет.. 🤔🤭
Xrenobus
Xrenobus ответ 25процентный клоун (раскрыть)
сегодня в 21:08
Нет, пусть разбегаются, но делают это в одном темпе, без козлячих подскоков а-ля Левандовски.
25процентный клоун
25процентный клоун ответ Xrenobus (раскрыть)
сегодня в 21:04
Тогда и разбег запретить) и вратарям дергаться и прыгать в воротах / дразнить, кривляться, подавать жесты
25процентный клоун
25процентный клоун
сегодня в 21:02
Ну хоть чтото, респект.
Терпеть не могу влияние пенальти на результат
sihafazatron
sihafazatron ответ Xrenobus (раскрыть)
сегодня в 21:01
Да-да, все эти прыжки, переступы точно нужно убирать
sihafazatron
sihafazatron
сегодня в 21:00
."..все собираются вокруг штрафной площади и напоминают лошадей у стартовых ворот перед скачками."
--------
Четкое сравнение)))
Xrenobus
Xrenobus
сегодня в 20:59
В принципе нормальное предложение. Ну и надо запретить бьющим использовать прыжки и смену темпа. А то вратарям же запретили перемещения по ленточке.
Гость
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