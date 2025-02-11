Коллина предложил изменить правила пробития пенальти

Бывший рефери высказался о необходимости пересмотра правил пробития пенальти.

В среднем, 75% пенальти реализуются успешно, при этом сам удар с одиннадцатиметровой отметки часто представляет собой более опасный момент, чем тот, который команда потеряла из-за нарушения правил. К тому же у исполнителя пенальти есть возможность добить мяч в сетку, если вратарь отразит удар. По-моему, голкиперам следует жаловаться на это.