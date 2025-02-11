Коллина предложил изменить правила пробития пенальти

Бывший рефери Пьерлуиджи Коллина высказался о необходимости пересмотра правил пробития пенальти.
В среднем, 75% пенальти реализуются успешно, при этом сам удар с одиннадцатиметровой отметки часто представляет собой более опасный момент, чем тот, который команда потеряла из-за нарушения правил. К тому же у исполнителя пенальти есть возможность добить мяч в сетку, если вратарь отразит удар. По-моему, голкиперам следует жаловаться на это.
Я уже поднимал этот вопрос во время наших обсуждений с IFAB (Международной федерацией футбольных ассоциаций). Одним из возможных решений является ограничение количества ударов только одним, подобно серии послематчевых пенальти. Использование отскока мяча должно быть запрещено. Таким образом, либо мяч оказывается в воротах, либо назначается удар от ворот. Также мы избавимся от того представления, которое происходит перед ударом, когда все собираются вокруг штрафной площади и напоминают лошадей у стартовых ворот перед скачками.
Терпеть не могу влияние пенальти на результат
Терпеть не могу влияние пенальти на результат
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Четкое сравнение)))
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Четкое сравнение)))