Заместитель гендиректора «Карпат» не вернулся на Украину после сборов

Заместитель генерального директора «Карпат» по внешним коммуникациям Олег Авдыш не вернулся на Украину после учебно-тренировочных сборов команды в Турции.

Портал Трибуна приводит сообщение клуба из Львова:

Сообщаем, что делегация футбольного клуба «Карпаты» находилась на учебно-тренировочных сборах в Турции в период с 18 января по 14 февраля 2025 года.

Все работники футбольного клуба «Карпаты» (тренеры, футболисты и персонал) вернулись на территорию Украины, за исключением заместителя генерального директора по внешним коммуникациям Олега Авдыша.