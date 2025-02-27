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Заместитель гендиректора «Карпат» не вернулся на Украину после сборов

вчера, 14:59

Заместитель генерального директора «Карпат» по внешним коммуникациям Олег Авдыш не вернулся на Украину после учебно-тренировочных сборов команды в Турции.

Портал Трибуна приводит сообщение клуба из Львова:

Сообщаем, что делегация футбольного клуба «Карпаты» находилась на учебно-тренировочных сборах в Турции в период с 18 января по 14 февраля 2025 года.

Все работники футбольного клуба «Карпаты» (тренеры, футболисты и персонал) вернулись на территорию Украины, за исключением заместителя генерального директора по внешним коммуникациям Олега Авдыша.

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Карпаты
Источник: soccer.ru
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