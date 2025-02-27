«Гоу Эхед Иглс» впервые за 60 лет вышел в финал Кубка Нидерландов

«Гоу Эхед Иглс» впервые с 1965 года вышел в финал Кубка Нидерландов.
В 1/2 команда прошла ПСВ, одержав на выезде победу со счётом 2:1.
Второй финалист определится по итогам игры между «Хераклесом» и «АЗ Алкмар» 27 февраля.
|ПСВ1 : 2Гоу Эхед Иглс
|Матч завершен
«Гоу Эхед Иглс» впервые с 1965 года вышел в финал Кубка Нидерландов.
В 1/2 команда прошла ПСВ, одержав на выезде победу со счётом 2:1.
Второй финалист определится по итогам игры между «Хераклесом» и «АЗ Алкмар» 27 февраля.
хороший шанс у Аз Алкмаара взять 5 Кубок.
но сперва пройти бы Хераклеса)))
последний матч в Алмело в марте 2024 закончился разгромом АЗа 5-0.
тогда Хереклес был безжалостен.
но прошел год, все возможно.
хороший шанс у Аз Алкмаара взять 5 Кубок.
но сперва пройти бы Хераклеса)))
последний матч в Алмело в марте 2024 закончился разгромом АЗа 5-0.
тогда Хереклес был безжалостен.
но прошел год, все возможно.