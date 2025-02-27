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«Гоу Эхед Иглс» впервые за 60 лет вышел в финал Кубка Нидерландов

вчера, 09:43
ПСВЛоготип футбольный клуб ПСВ (Эйндховен)1 : 2Логотип футбольный клуб Гоу Эхед Иглс (Девентер)Гоу Эхед ИглсМатч завершен

«Гоу Эхед Иглс» впервые с 1965 года вышел в финал Кубка Нидерландов.

В 1/2 команда прошла ПСВ, одержав на выезде победу со счётом 2:1.

Второй финалист определится по итогам игры между «Хераклесом» и «АЗ Алкмар» 27 февраля.

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Все комментарии
Wolverhampton
Wolverhampton
вчера в 15:23
Ни фига себе, во дают ребята, сам псв прошли!
kazakoff
kazakoff
вчера в 14:21
У Иглс есть хороший шанс выиграть трофей, тем более что какой бы соперник не выпал не является непроходимым
пират Елизаветы
пират Елизаветы
вчера в 10:51
и финал Кубка Нидерланды без ПСВ, Фейенорда и Аякса много стоит.
хороший шанс у Аз Алкмаара взять 5 Кубок.
но сперва пройти бы Хераклеса)))
последний матч в Алмело в марте 2024 закончился разгромом АЗа 5-0.
тогда Хереклес был безжалостен.
но прошел год, все возможно.
shlomo
shlomo
вчера в 10:18
Нужно теперь кровь из носу выиграть финал... удачи!
prmc7rj9tyhb
prmc7rj9tyhb ответ протон (раскрыть)
вчера в 10:05
    u56uqx9v9zv7
    u56uqx9v9zv7
    вчера в 09:54
    Что-то ПСВ лажанулся просто нипадеццки
    Варвар7
    Варвар7
    вчера в 09:48
    О как же долго он шел к этому событию!)
    Гость
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