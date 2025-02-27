Бывший клуб Виейра и Жиру прекратил существование

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вчера, 10:52

Исполнительный комитет Федерации футбола Франции (FFF) подтвердил окончательное прекращение деятельности футбольного клуба «Тур».

О ликвидации первоначально было объявлено ещё 25 июня 2024 года, но решение было приостановлено 19 июля в рамках апелляционной процедуры, чтобы клуб мог сменить владельца. Тогда сделку собирался оформить бельгиец Иван Десмет.

Однако в итоге финансовые проблемы решить не удалось, из-за чего 30 января 2025-го административный апелляционный суд Орлеана принял решение ликвидировать клуб.

В текущем сезоне команда выступала в шестом дивизионе, где шла среди лидеров, а также добралась до 1/32 финала Кубка Франции, но не смогла принять там участие и получила техническое поражение в матче с «Лорьяном» (0:3).

В 1980-х «Тур» провёл четыре сезона в первой лиге и дважды доходил до полуфинала Кубка Франции. В разное время за команду выступали известные футболисты, такие как Патрик Виейра и Оливье Жиру.