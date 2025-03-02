Soccer.ru
ГлавнаяНовостиЗаявки и составыСША. МЛС 2025

«Хьюстон Динамо» выступил с заявлением из-за возможного отсутствия Месси

вчера, 22:59
Хьюстон ДинамоЛоготип футбольный клуб Хьюстон Динамо-:-Логотип футбольный клуб Интер МайамиИнтер Майами03:00 Не начался

«Хьюстон Динамо» сделал заявление перед домашним матчем с «Интер Майами».

Футбольный клуб «Хьюстон Динамо» с нетерпением ждёт возможности принять «Интер Майами» на стадионе «Шелл Энерджи» в воскресенье вечером. Недавно опубликованный отчёт о состоянии игроков на матч не включал нападающего Лионеля Месси, но, как сообщается, он не поехал в Хьюстон. К сожалению, мы не можем контролировать, кто играет в составе нашего соперника.

Мы с нетерпением ждём возможности принять всех завтра, чтобы создать невероятную атмосферу и праздник футбола для города Хьюстон. Чтобы выразить нашу признательность, болельщики, которые посетят игру завтра вечером, могут получить бесплатный билет на будущий матч «Динамо» в этом сезоне. Дополнительные подробности будут предоставлены в начале следующей недели.

Подписывайся на Soccer.ru в ВК
Все новости
Обновление «Манчестер Сити». Ставки и риски на следующий сезон
01 мартаСергей Иванов в блоге Магический шарКомментарии9
ОфициальноМбаппе, Куртуа и Вальверде не попали в заявку на матч Кубка Испании
26 февраля
Анчелотти заявил, что Мбаппе сможет сыграть в матче с «Реалом Сосьедад»
26 февраля
Гвардиола сообщил о том, сыграет ли Холанд в матче с «Тоттенхэмом»
25 февраля
ОфициальноСтали известны все участники нового сезона Медийной футбольной лиги
24 февраля
Официально«Динамо» заявило Глебова
20 февраля
Все комментарии
He Э Г О ИС T
He Э Г О ИС T
сегодня в 00:03
Приходите.. Месси помахает вам по видеосвязи.. 😂
пират Елизаветы
пират Елизаветы
вчера в 23:08
кроме Месси, в Интер Майами есть Суарес, Бускетс и ко.
Гость
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 