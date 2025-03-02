«Хьюстон Динамо» выступил с заявлением из-за возможного отсутствия Месси

«Хьюстон Динамо» сделал заявление перед домашним матчем с «Интер Майами».

Футбольный клуб «Хьюстон Динамо» с нетерпением ждёт возможности принять «Интер Майами» на стадионе «Шелл Энерджи» в воскресенье вечером. Недавно опубликованный отчёт о состоянии игроков на матч не включал нападающего Лионеля Месси, но, как сообщается, он не поехал в Хьюстон. К сожалению, мы не можем контролировать, кто играет в составе нашего соперника.

Мы с нетерпением ждём возможности принять всех завтра, чтобы создать невероятную атмосферу и праздник футбола для города Хьюстон. Чтобы выразить нашу признательность, болельщики, которые посетят игру завтра вечером, могут получить бесплатный билет на будущий матч «Динамо» в этом сезоне. Дополнительные подробности будут предоставлены в начале следующей недели.