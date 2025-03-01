Обновление «Манчестер Сити». Ставки и риски на следующий сезон

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вчера, 23:23

Сейчас непросто угадать, как будет выглядеть новая команда Хосепа Гвардиолы.

Хосеп Гвардиола верит в светлое будущее «Манчестер Сити». Это несмотря на провал по ходу нынешнего сезона, в котором один из традиционных главных претендентов на титул борется за место в первой четверке Премьер-Лиги. Об оптимистичном взгляде наставник говорил несколько раз за последнее время. Разумеется, он имел в виду следующий сезон, перед которым «Манчестер Сити» ждет мощная перестройка. Понятно, что большая группа футболистов уйдет. Однако давайте посмотрим, как именно может выглядеть обновленный претендент на титул.

Неприкасаемые

Нельзя сказать, что Гвардиола начнет перестройку с нуля. Все же у него есть костяк, от которого можно оттолкнуться. У Эрлинга Холанда грандиозный контракт до 2034 года, а Фил Фоден, который еще до 25-летия провел больше 300 матчей за «горожан», не выказывает никакого желания уходить. Помимо них стоит оттолкнуться от защитника Рубена Диаша, который с момента перехода из «Бенфики» в 2020 году, играет важную роль в команде. В этом сезоне у него тоже бывали проблемы с формой, однако ему всего лишь 27 лет, так что списывать со счетов Диаша рано.

Раньше ходили слухи, что рано или поздно Родри захочет вернуться в Испанию. Однако постепенно эти разговоры утихли. Можно рассчитывать, что обладатель «Золотого мяча» полностью восстановится к следующему сезону и еще поможет команде, которая, как многие считают, проваливаться начала из-за его потери.

Значительные инвестиции в Омара Мармуша, сделанные в январе, также показывают, что Гвардиола будет на него рассчитывать в долгосрочной перспективе. Египтянин, который стоил «горожанам» 60 миллионов фунтов, уже демонстрирует признаки реализации большого потенциала.

Исход легенд

Эдерсон, Бернарду Силва, Илкай Гюндоган и Кевин Де Брюйне были важнейшими фигурами в составе «Манчестер Сити», когда тот выигрывал требл в 2023 году и брал четвертый подряд титул в 2024-м. Но ничто не вечно, и теперь их будущее в команде под вопросом. Каждая ситуация индивидуальна и деликатна.

У Де Брюйне, например, летом истекает контракт, а у Гюндогана есть опция продления его на год. К Кевину проявляют интерес клубы из Саудовской Аравии и США , тогда как «Галатасарай» всерьез нацелился на Илкая. Прошлым летом тем же Эдерсоном интересовались в Саудовской Аравии, а Бернарду давно хотел вернуться в Испанию, Португалию или Францию.

Проблема в том, что Эдерсона, Бернарду и Де Брюйне придется заменить, и это обойдется недешево. Да и игроков сопоставимого класса другие клубы просто так отпускать не захотят. Флориана Вирца из «Байера» можно рассмотреть на замену Де Брюйне. Но придется отбить интерес со стороны «Баварии» и «Реала». Если же уйдет Эдерсон, то Гвардиола может сделать основным вратарем Штефана Ортегу либо подписать Диогу Кошту из «Порту».

Уйти нельзя остаться

Список тех, кто под самым большим вопросом, возглавляет Джек Грилиш. В 29 лет и спустя четыре года игры за «Сити» он должен быть безоговорочным футболистом основного состава, выходить на важную роль незаменимого. Но этого так и не произошло. Порой он приносит пользу, но чаще остается на замене. Поскольку до конца его контракта остается два года, «Сити» может рассмотреть продажу летом, чтобы что-то выручить. У Грилиша были контакты с «Тоттенхэмом», есть вариант возвращения в «Астон Виллу».

С Джоном Стоунзом, который тоже в этом списке, все иначе. Дело не в его выступлениях, а в состоянии здоровья. В своем девятом сезоне на «Этихаде» к 31 году Стоунз только раз за кампанию провел в чемпионате больше 25 матчей. Его регулярные травмы мешают выстраивать надежную систематическую игру. С учетом множества проблем с травмированными Гвардиола должен задаться вопросом о том, стоит ли ему сохранять самых «хрустальных».

Молодёжный потенциал

Успех «Сити» в следующем сезоне во многом будет зависеть также от молодых игроков, в которых клуб уже вложил средства. Если Абдукодир Хусанов, Витор Рейш, Нико Гонсалес, Клаудио Эчеверри, Рико Льюис, Савиньо, Жереми Доку, Оскар Бобб и Джеймс Макэйти смогут реализовать свой несомненный потенциал, то следующая грозная команда не за горами. Однако сложно рассчитывать, что каждый из молодых талантов, уже обстрелянный на разном уровне, раскроется одинаково – по верхней планке. Тут больше всего условностей, от которых будет зависеть трансферное поведение «Манчестер Сити». Но если мы предположим, что клуб много потратит на закупку замены лидерам из раздела выше, то маневра с заменой молодежи останется меньше – придется раскрывать этих ребят.

Савиньо, Хусанову и Льюису, которые уже регулярно выходят на поле, всего по 20 лет, а Рейс и Эчеверри вообще подростки, пусть и относятся к самым перспективным игрокам Южной Америки. Но главная проблема молодежи – риск. В 19 или 20 лет нельзя сказать, что станет чемпионом к 25 или 26 годам. «Сити» остается надеяться на то, что ставка сыграет.

К тому же у «горожан» одна из лучших академий в Англии. Там уже подрастает достойное поколение: Нико О’Райли и Джамай Симпсон-Пьюзи уже играли и в основной команде, как и Дивин Мубама.

А что Хосеп?

Главный тренер «Сити» успокоил шумиху вокруг своего имени, продлив контракт в ноябре. Он теперь рассчитан до 2027 года. Он не раз подчеркивал, что намерен соблюдать эти сроки. Хотя кто-то в Англии задается вопросом, нужен ли Гвардиоле новый стресс, связанный с перестройкой команды? С другой стороны, это новый вызов, который может, напротив, распалить у испанца азарт после относительно спокойных лет доминирования. Уходить, оставив команду на спаде, было бы не очень красиво. Кажется, это не в духе Гвардиолы. А вот после нового подъема можно уже уйти и в какую-нибудь сборную.