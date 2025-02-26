Мбаппе, Куртуа и Вальверде не попали в заявку на матч Кубка Испании

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вчера, 13:52

Мадридский «Реал» опубликовал список игроков, заявленных для участия в полуфинальном матче Кубка Испании против клуба «Реал Сосьедад».

В этот список не включены нападающий , вратарь , полузащитник и защитник . Последний вынужден пропустить игру из-за травмы двуглавой мышцы бедра.

По информации источника, Мбаппе испытывал сильную боль после удаления зуба, что повлияло на его самочувствие. Главный тренер «Реала» в консультации с руководством клуба принял решение предоставить игроку отдых.