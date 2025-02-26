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Мбаппе, Куртуа и Вальверде не попали в заявку на матч Кубка Испании

вчера, 13:52
Реал СосьедадЛоготип футбольный клуб Реал Сосьедад (Сан-Себастьян)0 : 1Логотип футбольный клуб Реал (Мадрид)РеалМатч завершен

Мадридский «Реал» опубликовал список игроков, заявленных для участия в полуфинальном матче Кубка Испании против клуба «Реал Сосьедад».

В этот список не включены нападающий Килиан Мбаппе, вратарь Тибо Куртуа, полузащитник Федерико Вальверде и защитник Хесус Вальехо. Последний вынужден пропустить игру из-за травмы двуглавой мышцы бедра.

По информации источника, Мбаппе испытывал сильную боль после удаления зуба, что повлияло на его самочувствие. Главный тренер «Реала» Карло Анчелотти в консультации с руководством клуба принял решение предоставить игроку отдых.

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Все комментарии
Qvincy30
Qvincy30
вчера в 21:22
Эх мама, не научила черепашку чистить зубы по утрам и вечерам)
Agamaga___05
Agamaga___05
вчера в 14:51
В случае поражения отмазка готова!
x77ha3g95cjf
x77ha3g95cjf
вчера в 14:47
А Сосьедад выпустит основу...
112910415
112910415
вчера в 14:24
должны как-то справиться
shur
shur
вчера в 14:02, ред.
...как не странно , по Вальверде соскучились, да и Лунин заслуживает
постоять на защите ворот Мадрида! И потом,надо же так было довести зуб до состояния удаления, миллионы в банках,а за здоровьем не следят!!!
Варвар7
Варвар7
вчера в 14:00
Всё вполне логично , ведь за Реал Сосьедад не сыграет А. Захарян...)
4cw8vn89d87a
4cw8vn89d87a
вчера в 13:57
Они особо и не нужны для игры с Реалом Сосьедадом.
sv_1969
sv_1969
вчера в 13:56
Сосьедад дома может попортить нервы Мадриду
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