Мбаппе, Куртуа и Вальверде не попали в заявку на матч Кубка Испании

Мадридский «Реал» опубликовал список игроков, заявленных для участия в полуфинальном матче Кубка Испании против клуба «Реал Сосьедад».
В этот список не включены нападающий Килиан Мбаппе, вратарь Тибо Куртуа, полузащитник Федерико Вальверде и защитник Хесус Вальехо. Последний вынужден пропустить игру из-за травмы двуглавой мышцы бедра.
По информации источника, Мбаппе испытывал сильную боль после удаления зуба, что повлияло на его самочувствие. Главный тренер «Реала» Карло Анчелотти в консультации с руководством клуба принял решение предоставить игроку отдых.
постоять на защите ворот Мадрида! И потом,надо же так было довести зуб до состояния удаления, миллионы в банках,а за здоровьем не следят!!!
постоять на защите ворот Мадрида! И потом,надо же так было довести зуб до состояния удаления, миллионы в банках,а за здоровьем не следят!!!