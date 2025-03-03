Бензема рассказал, почему перешёл в Саудовскую Аравию

Нападающий Карим Бензема ответил на вопрос, почему принял решение перейти в «Аль-Иттихад».
Почему я решил перейти в Саудовскую Аравию? Потому что я хотел уйти на пике формы и не играть против «Реала».
Нападающий Карим Бензема ответил на вопрос, почему принял решение перейти в «Аль-Иттихад».
Почему я решил перейти в Саудовскую Аравию? Потому что я хотел уйти на пике формы и не играть против «Реала».
А аргумент про Реал- убийственен.
Карим алжирский араб, как не крути, и поехать играть в арабскую страну, где им гордятся и завут: кто бы не поехал?
Как говорил Бендер: - ирония здесь неуместна!
А аргумент про Реал- убийственен.
Карим алжирский араб, как не крути, и поехать играть в арабскую страну, где им гордятся и завут: кто бы не поехал?
Как говорил Бендер: - ирония здесь неуместна!