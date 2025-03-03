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ГлавнаяНовостиЗаграница: мнениеСаудовская Аравия. Премьер-Лига 2024/2025

Бензема рассказал, почему перешёл в Саудовскую Аравию

сегодня, 13:46

Нападающий Карим Бензема ответил на вопрос, почему принял решение перейти в «Аль-Иттихад».

Почему я решил перейти в Саудовскую Аравию? Потому что я хотел уйти на пике формы и не играть против «Реала».

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Все комментарии
artem saribekyan 1
artem saribekyan 1
сегодня в 18:58
Красавец .Ответил ясно и четко!
А аргумент про Реал- убийственен.
Карим алжирский араб, как не крути, и поехать играть в арабскую страну, где им гордятся и завут: кто бы не поехал?
Как говорил Бендер: - ирония здесь неуместна!
Варвар7
Варвар7
сегодня в 14:12
Ну ещё и "бабосов" чуток поднять подумал про себя Карим.)
Scorp689
Scorp689
сегодня в 13:57
Интересная версия... Сделаем вид, что поверили...
Гость
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