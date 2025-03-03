Аморим: «Я понимаю, что пока мы проигрываем, но наша цель – выиграть АПЛ»

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» прокомментировал стратегию развития команды на длительный период, несмотря на недавний вылет из Кубка Англии от «Фулхэма» (1:1, 3:4 по пенальти).

Цель – выиграть Премьер-лигу. Я знаю, что мы проигрываем, но цель – снова выиграть АПЛ . Я не знаю, сколько времени на это уйдет. У нас есть цель, мы продолжаем двигаться вперед, что бы ни происходило.