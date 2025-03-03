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Аморим: «Я понимаю, что пока мы проигрываем, но наша цель – выиграть АПЛ»

сегодня, 09:13
Манчестер ЮнайтедЛоготип футбольный клуб Манчестер Юнайтед1 : 1Логотип футбольный клуб Фулхэм (Лондон)ФулхэмЗакончился после серии пенальти

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Рубен Аморим прокомментировал стратегию развития команды на длительный период, несмотря на недавний вылет из Кубка Англии от «Фулхэма» (1:1, 3:4 по пенальти).

Цель – выиграть Премьер-лигу. Я знаю, что мы проигрываем, но цель – снова выиграть АПЛ. Я не знаю, сколько времени на это уйдет. У нас есть цель, мы продолжаем двигаться вперед, что бы ни происходило.

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Все комментарии
Rafael Benitez
Rafael Benitez
сегодня в 11:31
Аа, значит это были шаги к чемпионству, а ведь понять не мог.
LOpp
LOpp
сегодня в 11:23
МЮ пока ближе к чемпиошипу, чем выиграть АПЛ
shur
shur
сегодня в 09:59
...к Сорокету Я уже был взрослым мужчиной, а тут детство в по-е!!!
Варвар7
Варвар7
сегодня в 09:57
"Шаг вперёд - два назад" - неужели Рубен классика мирового пролетариата начитался, зря в конечном итоге эта теория потерпела фиаско...)))
YNWA
YNWA
сегодня в 09:38
Это одно из серьёзных заявлений Аморима!
69Haya96
69Haya96
сегодня в 09:32
«Ливерпуль» будет одним из фаворитов в течение следующих нескольких сезонов, пока МС не встанет на ноги, и это произойдет очень быстро, не займет и нескольких лет. «Арсенал» будет на первом месте, станет чемпионом или снова займет второе место, неважно — они будут одними из фаворитов. Но при такой игре «Манчестер Юнайтед» даже в четверку лучших не войдет, какой же он чемпион? Чтобы играть как чемпион, нужно потеть, нужен план, который ясен как день, чтобы футболисты могли достичь своей цели согласно этому плану. У Аморима такого плана нет, к сожалению.
Ilya Seedyakin
Ilya Seedyakin
сегодня в 09:31
Ну, тут его в тенхаговскую степь понесло, в чем смысл? - на94 на результат всех матчей, которые не относятся к АПЛ, ведь это главное! так штоле? Вперед, Рубенчик!
ПЕТЛЯ
ПЕТЛЯ
сегодня в 09:30, ред.
С кем...? С кем он собрался выиграть АПЛ ?

Хм... Я кажись понял, - речь не про МЮ.
112910415
112910415
сегодня в 09:22
чтобы прыгнуть к успеху, нужен большой-большой разбег !
как-то так ... да только никто не поддержит !
Андрей Иванов
Андрей Иванов
сегодня в 09:21
Вот я не понимаю человека - зачем себя выставлять себя клоуном ,нормальные люди смеются и крутят у виска. Тут попасть с такой конкуренцией в ЛЧ уже будет успехом .
Wolverhampton
Wolverhampton
сегодня в 09:19
Закусывать надо!
Вещий
Вещий
сегодня в 09:18
Пока до такой цели, как до Китайской границе задом двигаться.... ключевое слово "проигрываем"...
Гость
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