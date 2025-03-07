«Бавария» не планирует подписывать Салаха и ван Дейка

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вчера, 17:12

«Бавария» не планирует подписывать вингера «Ливерпуля» и защитника .

В настоящий момент оба футболиста мерсисайдцев находятся на заключительной стадии своих контрактных соглашений, которые истекают по завершении текущего сезона.

Несмотря на заинтересованность мюнхенской команды в Салахе в качестве свободного агента, инсайдер Кристиан Фальк опроверг данную информацию.