«Бавария» не планирует подписывать Салаха и ван Дейка

«Бавария» не планирует подписывать вингера «Ливерпуля» Мохамеда Салаха и защитника Вирджила ван Дейка.
В настоящий момент оба футболиста мерсисайдцев находятся на заключительной стадии своих контрактных соглашений, которые истекают по завершении текущего сезона.
Несмотря на заинтересованность мюнхенской команды в Салахе в качестве свободного агента, инсайдер Кристиан Фальк опроверг данную информацию.
«Бавария» не собирается предпринимать действия по Салаху, независимо от того, что будет с его контрактом. То же самое касается и Вирджила ван Дейка. В этих слухах слишком много неправды.
Вот Интер может подсуетиться, Маротта гений таких подписаний! Думаю эти двоя ощутимо усилят любую команду
Вот Интер может подсуетиться, Маротта гений таких подписаний! Думаю эти двоя ощутимо усилят любую команду