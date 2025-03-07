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«Бавария» не планирует подписывать Салаха и ван Дейка

вчера, 17:12

«Бавария» не планирует подписывать вингера «Ливерпуля» Мохамеда Салаха и защитника Вирджила ван Дейка.

В настоящий момент оба футболиста мерсисайдцев находятся на заключительной стадии своих контрактных соглашений, которые истекают по завершении текущего сезона.

Несмотря на заинтересованность мюнхенской команды в Салахе в качестве свободного агента, инсайдер Кристиан Фальк опроверг данную информацию.

«Бавария» не собирается предпринимать действия по Салаху, независимо от того, что будет с его контрактом. То же самое касается и Вирджила ван Дейка. В этих слухах слишком много неправды.

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Все комментарии
A.S.A
A.S.A
вчера в 20:00
И Салах, и ван Дайк могут еще показать класс в топ клубах европпы. Египтянен просто в фантастической форме сейчас, да и нидерландец вернул свою былую уверенность и надежность! Бавария делает акцент на омоложение состава, может быть по этой причине не готовы подписывать этих игроков, а может быть и по финансовым соображениям....
Вот Интер может подсуетиться, Маротта гений таких подписаний! Думаю эти двоя ощутимо усилят любую команду
Capral
Capral
вчера в 17:44
Собственно, и один, и второй, Баварии, точно не помешали бы. Да, Компани строит быструю, динамичную игру, но Салах, как креативщик, в своём, точно, еще не критическом возрасте вполне мог бы гармонично вписаться в атаку мюнхенцев и разнообразить игру, а ван Дейк- усилил бы оборону команды, и сделал бы её более фундаментальной... Понятно, что Компани не любит крайней зависимости команды от одельных, пусть, даже и признанных футболистов, но эти двое, как мне кажется, могли бы усилить Баварию.
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