Агент Неймара предложил игрока «Баварии» и «Барселоне»

Пини Захави, агент нападающего «Сантоса» Неймара, пытается помочь футболисту продолжить карьеру в Европе.
Представитель игрока предложил услуги своего клиента «Баварии» и «Барселоне». Окружение бразильца считает приоритетным вариантом каталонский клуб.
Возвращение Неймара в стан «блаугранас» осложнено финансовыми проблемами команды Ла Лиги.
В мюнхенском коллективе не считают бразильца первостепенным вариантом для усиления состава.
В АПЛ Неймар переходить не планирует.
https://youtu.be/JTyoB0-Ok0E?si=LeDWUeAREcQbMWjU