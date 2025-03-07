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ГлавнаяНовостиЗаграница: трансферные слухиБразилия. Серия B 2025

Агент Неймара предложил игрока «Баварии» и «Барселоне»

вчера, 16:31

Пини Захави, агент нападающего «Сантоса» Неймара, пытается помочь футболисту продолжить карьеру в Европе.

Представитель игрока предложил услуги своего клиента «Баварии» и «Барселоне». Окружение бразильца считает приоритетным вариантом каталонский клуб.

Возвращение Неймара в стан «блаугранас» осложнено финансовыми проблемами команды Ла Лиги.

В мюнхенском коллективе не считают бразильца первостепенным вариантом для усиления состава.

В АПЛ Неймар переходить не планирует.

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Все комментарии
протон
протон
вчера в 19:30
С такой огромной личкой, в таком преклонном возрасте, с таким игровым перерывом, с таким травматизмом он уже никому не подходит. Разве в Турцию, к Жозе.
112910415
112910415
вчера в 19:29
мое место ему в Сантосе !
Niagara
Niagara
вчера в 17:26
петушок дуй в баварию
Alex_67
Alex_67
вчера в 16:59
Надо же, Неймар серьёзно надеется, что ему удастся развести на большие деньги один из суперклубов. А ведь он хочет получить ведущую роль. Барселоне это точно не надо. У них налажено командное взаимодействие, которое Неймар может нарушить. А вот Бавария, возможно, способна совершить ошибку. Мне кажется клубам пора высказаться, надо отреагировать на наглость бразильского нахала.
Incredulous
Incredulous
вчера в 16:48
Агент Неймара
Варвар7
Варвар7
вчера в 16:44
Пини Захави - похоже такой же "безбашенный" как и его клиент...)
Futurista
Futurista
вчера в 16:43
Петухи в европе не нужны...петухов в европе своих хватает...
Гость
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