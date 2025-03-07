Soccer.ru
ГлавнаяНовостиПротоколыРоссия. Премьер-Лига 2024/2025

«Краснодар» разгромил «Пари НН» в матче РПЛ

вчера, 20:00
Пари ННЛоготип футбольный клуб Пари НН (Нижний Новгород)0 : 3Логотип футбольный клуб КраснодарКраснодарМатч завершен

«Пари НН» крупно проиграл «Краснодару» в матче 20-го тура РПЛ (0:3).

Александр Черников отличился на 9-й минуте, Виктор Са на 36-й удвоил преимущество команды, на 75-й Джон Кордоба забил третий гол в ворота хозяев.

После этой игры «Пари НН» идет на 12-м месте (19 очков), «Краснодар» находится на первой строчке (43 балла).

Подписывайся на Soccer.ru в ВК
Все новости
«Лацио» вдевятером обыграл «Викторию» Пльзень, забив в самой концовке
Вчера, 01:00
Гол Шомуродова принёс «Роме» победу над «Атлетиком» Бильбао в Лиге Европы
Вчера, 00:55
«Айнтрахт» одержал волевую победу над «Аяксом»
Вчера, 00:55
«Фиорентина» уступила «Панатинаикосу»
06 марта
«Лион» обыграл «Стяуа» в первом матче 1/8 финала Лиги Европы
06 марта
«Реал Сосьедад» и МЮ сыграли вничью в матче 1/8 финала Лиги Европы
06 марта
Сортировать
Все комментарии
lukarelli
lukarelli
сегодня в 13:37
Гол отменили,потому что побоялись,что НН дожмет Краснодар
Z. Kramer
Z. Kramer
сегодня в 10:50
Несмотря на активные действия и создание моментов, «Пари НН» не смог избежать поражения из-за ошибок в обороне и нереализованных возможностей.
Alean
Alean
сегодня в 08:13
В матче Пари НН и Краснодара, сказался фактор исполнителей, не смотря на счёт, и НН было больше шансов поразить ворота Краснодара, но исполнение подвело.
wm73bpx4vsbf
wm73bpx4vsbf
вчера в 22:48
Быков с уверенной победой, может прошлогодний урок им пойдёт на пользу
Capral
Capral ответ sv_1969 (раскрыть)
вчера в 22:47
Это элементарный спад- после победы в КК и в играх за сборную, в Мексике, в 1986г.
sv_1969
sv_1969 ответ valt134 (раскрыть)
вчера в 22:36
Тот состав что не игрок то имя!
sv_1969
sv_1969 ответ Capral (раскрыть)
вчера в 22:35
Но все равно казалось что чего то не хватает!
valt134
valt134
вчера в 22:33
Нижний Новгород понравился. Реально Краснодар прижали. И группа атаки у них неплохая.
valt134
valt134 ответ sv_1969 (раскрыть)
вчера в 22:30
Да, на ТО Киевское Динамо стоило смотреть. Мне Звваров нравился и Паша Яковенко. Бил издалека не хуже Кумана.
Lbvfd
Lbvfd
вчера в 22:14
Ну не разгромил, а крупно выиграл. На разгром это непохоже было.
Capral
Capral ответ sv_1969 (раскрыть)
вчера в 22:02, ред.
Тот год киевляне провели неудачно во всех турнирах, кроме кубка СССР в котором им очень повезло в финале . Но в игре за СК против Стяуа имели значительный перевес и по игре, и по моментам. Один только Блохин имел три голевых момента, но не забил...
sv_1969
sv_1969 ответ Capral (раскрыть)
вчера в 21:56
Играли в конце февраля и форма конечно была не очень!
Capral
Capral ответ sv_1969 (раскрыть)
вчера в 21:53
Единственный гол Стяуа с рикошета, со штрафного- точная копия первого гола в ворота Чанова в Киеве, в полуфинале КЧ против Порту в 1987г.
Юрий Сенатов 1
Юрий Сенатов 1 ответ derrik2000 (раскрыть)
вчера в 21:51
Посмотрим. Другие претенденты на чемпионство тоже играют с перепадами, идеального или хотя бы приближённого к нему футбола никто из них не показывает, все будут терять очки; по этой причине что-то загадывать и прогнозировать в настоящий момент не имеет смысла.
sv_1969
sv_1969 ответ valt134 (раскрыть)
вчера в 21:46
Дааа!За Суперкубок играли ! Хаджи забил в первом вроде тайме!
derrik2000
derrik2000 ответ Юрий Сенатов 1 (раскрыть)
вчера в 21:33
Сейчас, когда ТРИ команды идут вровень и до конца чемпионата уже не 15-17 туров, а много меньше, поневоле сравниваешь эти команды в весенних матчах с точки зрения "А сможет ли под таким психологическим давлением победить в чемпионате?"
По сегодняшнему матчу с Пари НН (да и не только по этому матчу) у меня больше оснований ответить на вышеуказанный вопрос "НЕТ", чем "ДА".
valt134
valt134 ответ sv_1969 (раскрыть)
вчера в 21:29
Помню тот матч. Потом играли со Стяуа. Думдал, порвем. А они нас ,кажется, 1-0 сделали.
Юрий Сенатов 1
Юрий Сенатов 1 ответ derrik2000 (раскрыть)
вчера в 21:24
На мой взгляд, главный итог матча - победа "Краснодара" и завоевание командой трёх очков. Игра не всегда бывает отличной с первой до последней минуты, перепады в ней естественны и зачастую зависят от счёта. Забили южане два мяча, решили, что дело сделано и...успокоились, сбавили обороты. Конечно, нам всем хотелось бы, чтобы команда атаковала и демонстрировала чемпионскую игру на протяжении всего матча, но увы... иногда, помимо своей воли, ты считаешь, что дело сделано, что соперник не отыграется, положен на обе лопатки, т.е. припечатан спиной к татами, и по этой причине отпускаешь вожжи. Поэтому я нисколько не удивлён, что в некоторых эпизодах футболисты НН атаковали, и остро, имели шансы забить. Перипетии матча надо забыть и думать о следующем.
-Хостинский-
-Хостинский-
вчера в 21:18
Хороший результат , за 20 матчей проиграть только один .
пират Елизаветы
пират Елизаветы
вчера в 20:56
наконец!
черные быки показали что не намерены уступит 1 место)))
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV
вчера в 20:48
Лишний раз подтверждено мое мнение о важности психологии в футболе. Получил травму ведущий игрок и игроки Краснодара мобилизовались без всяких слов и накачки. Вот нашим тренерам и не хватает навыков этой тренерской мобилизации. А здесь " Не было бы счастья, да несчастье помогло". Слова оказались не нужны. Играли за себя и за того парня - Эдика. По игре Краснодара конечно далеко не безупречно, но то, что хочет и требует Мусаев, мне, например понятно. Удачи Краснодару
Capral
Capral ответ sv_1969 (раскрыть)
вчера в 20:45
Сейчас в России и близко нет, даже, таких лавочников как Вадик ,с которым, имел Честь быть знакомым!!! Команда там была конечно ураган, что не игрок- то ЛИЧНОСТЬ!!! Интересно заметить, что О.В.Блохин, к тому времени был уже игроком возрастным и бегать так резво как раньше уже не мог. И вот, Лобан, переквалифицировал его под нападающими, как распасовщика, и Блоха сыграл блистательно!!! А второй гол киевлян- показательная атака веером!!! Да что там говорить, есть, что вспомнить...
sv_1969
sv_1969 ответ Capral (раскрыть)
вчера в 20:39
Они даже в финале Матрасов обыграли 3-0! Заваров Блохин Евтушенко! Как перед глазами! Евтушенко игрок запаса был! Щас был бы в РПЛ звездой!
Capral
Capral ответ cska1948 (раскрыть)
вчера в 20:39
Привет, Володя, еще раз!!!
Мне показалось, что нарушения катастрофического не было, бывает и похуже. Но на своей правоте я не настаиваю, тем более, при счете 0:3- это мало что меняло...
cska1948
cska1948 ответ Capral (раскрыть)
вчера в 20:32
Виктор, привет! Наступ был? Да, был! Значит, пенальти! И чем тут быть недовольным? Будь судья ближе к эпизоду, то он и без ВАР-а этот фол зафиксировал. Уж если ввели ВАР, то нечего на его работу обижаться. Обижаться на него надо, когда он свои функции не выполняет. Но это не тот случай.
viv
viv
вчера в 20:30, ред.
Опять придется Зениту догонять Краснодар.
Вот будут хихишки если Факел отберёт у них очки.
Bad Listener
Bad Listener
вчера в 20:27, ред.
В прошлом туре претенденты встали в ряд, а теперь гонка началась. Не всё же Краснодару терять очки, пусть порадуются маленько. Матч не смотрел, но увидел почему Кордоба не нужен ни Спартаку ни какой то ещё сильной команде, мог 4й забивать но запорол 100%ный момент. Прям видно было что в уголок надо класть ,нет, пробью по центру во вратаря
Capral
Capral ответ sv_1969 (раскрыть)
вчера в 20:25
Приветствую, Володя!!!
Так киевляне больше всех и владели этим призом. А в 1986г., после победы киевлян в КК, где команда громила соперников, В.Колосков привел сравнение и написал, цитирую: "У нас, обладатель приза "крупного счета" не всегда набирает столько крупных побед в чемпионате, сколько набрали киевляне, в одном только розыгрыше КК, где они одержали шесть крупных побед"!
TheBoLt
TheBoLt ответ Capral (раскрыть)
вчера в 20:24
Комментаторы вроде обсуждали, что достаточно просто факта наступа в штрафной - это пенальти без каких-либо шансов. Не знаю, может в правилах и была лазейка, не возьмусь утверждать на все 100%
Kosmos58
Kosmos58
вчера в 20:23
3 гола, 3 очка. Буду рад если Быки начали победную серию ...
Гость
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 