«Краснодар» разгромил «Пари НН» в матче РПЛ

«Пари НН» крупно проиграл «Краснодару» в матче 20-го тура РПЛ (0:3).
Александр Черников отличился на 9-й минуте, Виктор Са на 36-й удвоил преимущество команды, на 75-й Джон Кордоба забил третий гол в ворота хозяев.
После этой игры «Пари НН» идет на 12-м месте (19 очков), «Краснодар» находится на первой строчке (43 балла).
Первый тайм Пари НН провалили, счет 0:2 в перерыве - абсолютно закономерен.
Сразу после перерыва Краснодар имел шанс забить третий, но Батчи не попал в пустые ворота с 5 метров!
Затем Пари забрал инициативу, атаковал намного больше, а Краснодар просто отбивался примерно с 50 по 70 минуту, до отмененного (абсолютно по делу) гола Пари НН. Сразу после этого Краснодар вернулся в игру и сразу же забил третий мяч.
Под конец матча Пари получил (опять абсолютно заслуженно) право пробить с 11 метровой отметки, но Акгацев вытащил пенальти. Результат закономерен, провалив половину игры, а вторую половину проведя на равных нельзя рассчитывать на победу.
Вишенкой на торте отмечу судейство. Не было ни одной помарки со стороны судей. Даже классика - дать аут или угловой не в ту сторону - в этом матче не было, все судейские решения четкие (учитывая ВАР). Хороший был матч, особенно второй тайм
Первый тайм Пари НН провалили, счет 0:2 в перерыве - абсолютно закономерен.
Сразу после перерыва Краснодар имел шанс забить третий, но Батчи не попал в пустые ворота с 5 метров!
Затем Пари забрал инициативу, атаковал намного больше, а Краснодар просто отбивался примерно с 50 по 70 минуту, до отмененного (абсолютно по делу) гола Пари НН. Сразу после этого Краснодар вернулся в игру и сразу же забил третий мяч.
Под конец матча Пари получил (опять абсолютно заслуженно) право пробить с 11 метровой отметки, но Акгацев вытащил пенальти. Результат закономерен, провалив половину игры, а вторую половину проведя на равных нельзя рассчитывать на победу.
Вишенкой на торте отмечу судейство. Не было ни одной помарки со стороны судей. Даже классика - дать аут или угловой не в ту сторону - в этом матче не было, все судейские решения четкие (учитывая ВАР). Хороший был матч, особенно второй тайм
По счёту - да, бесспорно.
А, вот, по игре во 2-м тайме...
Позор какой-то, а НЕ игра Краснодара.
То, что Кордоба довёл счёт до крупного, скорее, курьёзный момент, чем заслуга кубанцев.
Там ещё был и НЕзасчитанный гол Боселли, и НЕзабитый пенальти...
Не, НЕ сможет Краснодар завоевать "золото" чемпионата: команда играет в течение матча очень нервно: не знаешь, что ждать от команды во 2-м тайме, если 1-й провела очень хорошо.
И ТАК практически в каждой игре.
По счёту - да, бесспорно.
А, вот, по игре во 2-м тайме...
Позор какой-то, а НЕ игра Краснодара.
То, что Кордоба довёл счёт до крупного, скорее, курьёзный момент, чем заслуга кубанцев.
Там ещё был и НЕзасчитанный гол Боселли, и НЕзабитый пенальти...
Не, НЕ сможет Краснодар завоевать "золото" чемпионата: команда играет в течение матча очень нервно: не знаешь, что ждать от команды во 2-м тайме, если 1-й провела очень хорошо.
И ТАК практически в каждой игре.
По сегодняшнему матчу с Пари НН (да и не только по этому матчу) у меня больше оснований ответить на вышеуказанный вопрос "НЕТ", чем "ДА".
По сегодняшнему матчу с Пари НН (да и не только по этому матчу) у меня больше оснований ответить на вышеуказанный вопрос "НЕТ", чем "ДА".