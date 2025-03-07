«Краснодар» разгромил «Пари НН» в матче РПЛ

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вчера, 20:00

«Пари НН» крупно проиграл «Краснодару» в матче 20-го тура РПЛ (0:3).

Александр Черников отличился на 9-й минуте, Виктор Са на 36-й удвоил преимущество команды, на 75-й Джон Кордоба забил третий гол в ворота хозяев.

После этой игры «Пари НН» идет на 12-м месте (19 очков), «Краснодар» находится на первой строчке (43 балла).