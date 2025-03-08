«Бавария» проиграла «Бохуму» в поединке Бундеслиги

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вчера, 19:23

«Бавария» потерпела поражение от «Бохума» в матче 25-го тура Бундеслиги (2:3).

На 14-й минуте Рафаэл Геррейру вывел мюнхенскую команду вперёд. Серж Гнабри на 22-й не реализовал пенальти. Геррейру на 28-й сделал дубль. Яков Медич на 31-й сократил отставание гостей в счёте. На 43-й хозяева поля остались в меньшинстве — красную карточку получил Палинья. Ибрахима Сиссоко на 51-й восстановил равенство в счёте. На 71-й третий мяч гостей забил Матуш Беро.

«Бавария» лидирует в чемпионате Германии (61 очко). «Бохум» идёт 16-м (20 баллов).