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«Бавария» проиграла «Бохуму» в поединке Бундеслиги

вчера, 19:23
БаварияЛоготип футбольный клуб Бавария (Мюнхен)2 : 3Логотип футбольный клуб БохумБохумМатч завершен

«Бавария» потерпела поражение от «Бохума» в матче 25-го тура Бундеслиги (2:3).

На 14-й минуте Рафаэл Геррейру вывел мюнхенскую команду вперёд. Серж Гнабри на 22-й не реализовал пенальти. Геррейру на 28-й сделал дубль. Яков Медич на 31-й сократил отставание гостей в счёте. На 43-й хозяева поля остались в меньшинстве — красную карточку получил Палинья. Ибрахима Сиссоко на 51-й восстановил равенство в счёте. На 71-й третий мяч гостей забил Матуш Беро.

«Бавария» лидирует в чемпионате Германии (61 очко). «Бохум» идёт 16-м (20 баллов).

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Все комментарии
Erwurt89
Erwurt89 ответ Capral (раскрыть)
сегодня в 01:30
Я не соглашусь не только с тобой,но и совсем кто считает,что важнее взять салатницу...если Бавария в этом году в новой Лиге чемпионов в первом сезоне возьмёт кубок,да ещё и на родной Альянс,то Компани как минимум сезон два не выгонят,чтоб он не творил и даже если после этого ничего не выиграет, только если вылетит в бундес два, но это совсем другая история...
Capral
Capral ответ Karkaz (раскрыть)
вчера в 22:28
Конечно важнее выиграть чемпионат, потому что в ЛЧ- ничего не светит.
Буду счастлив ошибиться, но вряд ли.
Варвар7
Варвар7
вчера в 21:58
А Байер взял и не воспользовался подарком...
Karkaz
Karkaz ответ Alex_67 (раскрыть)
вчера в 21:43
Смотря для кого важнее. Для Компани важнее выиграть чемпионат, так как это дебютный сезон для него. Чем например выйти в полуфинал или финал ЛЧ. Для руководство Баварии всегда было важнее Бундеслига, они от этого кайфуют, что 10 лет подряд чемпионят. А сейчас тем более, недовольны, как Байер посмел их обойти.
Karkaz
Karkaz ответ Drotik (раскрыть)
вчера в 21:38
При Хайнкесе Бавария бы выиграла вторым составом 5-0.
Capral
Capral ответ salleeh (раскрыть)
вчера в 20:49
Привет, Салех!!!
А ты действительно думаешь, что эта Бавария способна выиграть ЛЧ? Ну тогда, ты- неисправимый оптимист))). Хорошо, если чемпионство выиграют. В этом сезоне похожая ситуация на прошлый сезон, когда мертвейшая Бавария Тухеля отстала от Байера на 18очков. Думаю, что в этом сезоне такого не случится, но лидерство Баварии, во многом обусловлено провалом Байера, что в принципе было ожидаемо...
Capral
Capral ответ Van Vanovich (раскрыть)
вчера в 20:43
Пару дней назад, немецкими журналистами была составлена сборная Баварии за последние 50лет, к Юбилею Клуба. Так вот, что удивительно, что- ни Крамер, ни Хитцфельд не стали тренерами этой сборной, но стал- именно Хайнкесс. Весьма странно, но факт. Кстати, ни Майер, ни Кан, как вратари, в эту сборную не попали, но попал Нойер.
Van Vanovich
Van Vanovich ответ happy 50 (раскрыть)
вчера в 20:33
Хайнкесс выигрывал на багаже Луи Ван Гала.) Бавария при ЛВГ вышла в финал ЛЧ.
Хайнкесс приходил до ЛВГ , но ниче не хорошего ничего не получилось.
Юрий Сенатов 1
Юрий Сенатов 1
вчера в 20:30, ред.
"Держали" в уме предстоящий матч в ЛЧ, который в разЫ важнее рядовой игры с аутсайдером. После счёта 2:0 решили поберечь силы для ЛЧ, сбавили обороты, наступило возмездие. Предположу, что футболисты проигравшей команды не особо расстроились, так как отрыв от преследователей существенный, а матч в главном европейском турнире основополагающий. Про это поражение скоро забудут и даже не вспомнят о нём.
salleeh
salleeh
вчера в 20:30
Компани конечно гений гениальный! А с другой стороны теперь стало ясно, что второй состав Баварии хуже чем последняя команда в таблице БЛ. Что-то мне не верится, что Бавария выиграет ЛЧ…🤔
Alex_67
Alex_67
вчера в 20:03
Почему Бавария проиграла? Потому, что сейчас важнее пройти в очередной раунд Лиги чемпионов, чём одержать победу в рядовом матче чемпионата Германии. Тем более в Бундеслиге Бавария лидирует с приличным отрывом. Кстати, Байер свой матч тоже проиграл.
happy 50
happy 50 ответ Drotik (раскрыть)
вчера в 20:02
Ох,Хайнкис творил чудеса. Бавария при нем была хороша. А еще Хитцфельд бы порвал Бохум. Хитцфельд нулевых. Не понял я отсутствие Кейна в составе. Все жалуются,что Кейн стал медленнее,но без него и забить некому.
Capral
Capral ответ 69Haya96 (раскрыть)
вчера в 19:41
Бывает...)))
69Haya96
69Haya96 ответ Capral (раскрыть)
вчера в 19:40
Таблица не была обновлена...))
112910415
112910415
вчера в 19:39
провели плохой матч ... но первыми-то остались !
Capral
Capral ответ 69Haya96 (раскрыть)
вчера в 19:34
Не первое, Майнцу проиграли.
Capral
Capral
вчера в 19:33, ред.
Даже не знаю, как это назвать!!! Тренерским поражением или по...змом игроков Баварии!!! Ну хорошо, что и Байер сегодня проиграл, иначе, разрыв сократился бы, а играть еще долго. Не понимаю этой идиотской ротации. Выставили десятый состав и клоуна Мюллера на острие атаки. Сегодня можно было упрочить своё турнирное положение, и в дальнейшем не рвать жилы, так нет, надо было вести 2:0, не забить пенальти и проиграть последней команде!!! Ну как это назвать?! Я понимаю, что предстоит повторная игра в ЛЧ с Байером, и конечно, всякое может случиться, но всё таки, комфортные 3:0, после первой игры дают определенный оптимизм... Так зачем же было сегодня ставить такой недоделанный состав?! Компани- это твой прокол, и благодари Всевышнего, что и Байер потерял очки!!!!!!!
Drotik
Drotik
вчера в 19:30
Верните силовую Баварию. Назначьте нормального немецкого тренера. В этой команде нет мощи. При то же Хайнкесе Бавария бы выиграла у этого жалкого Бохума в меньшинстве.
kmhb
kmhb
вчера в 19:29
Да уж. Странный матч. Сами всё напривозили. Индивидуальные ошибки.
Palex
Palex ответ Ангел неБесГрешен (раскрыть)
вчера в 19:27
Ещё и в десятером Бавария играла
Palex
Palex ответ 69Haya96 (раскрыть)
вчера в 19:26
Второе
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
вчера в 19:26
Случился недонастрой, да ещё и голов много...
69Haya96
69Haya96
вчера в 19:26
Первое поражение Баварии в Бундеслиге.
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