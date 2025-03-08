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ЦСКА в добавленное время вырвал победу у «Химок»

вчера, 18:54
ЦСКАЛоготип футбольный клуб ЦСКА (Москва)1 : 0Логотип футбольный клуб ХимкиХимкиМатч завершен

ЦСКА обыграл «Химки» в матче 20-го тура РПЛ (1:0).

Гол на 90+3-й минуте забил Виллиан.

ЦСКА занимает 6-е место в чемпионате России (35 очков). «Химки» идут 12-ми (19 баллов).

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Все комментарии
dynkel
dynkel ответ 5m5br9ud9t3e (раскрыть)
сегодня в 01:25
    dynkel
    dynkel
    сегодня в 01:23
    Для Пьянича и ЦСКА ПРАВИЛА НИКАКОГО ЗНАЧЕНИЯ НЕ ИМЕЮТ . ВСЕ ВИДЕЛИ ГДЕ СТОЯЛ МЯЧ КОГДА ПЬЯНИЧ ПОДАВАЛ УГЛОВОЙ
    CSKA2012
    CSKA2012 ответ rwp2994h6pzq (раскрыть)
    вчера в 22:33
    Судья всегда три два раз если ты болеешь за противоположную команду )
    CSKA2012
    CSKA2012 ответ ANATOLY KANDAUROV (раскрыть)
    вчера в 22:30, ред.
    Не было, я пока Аллеандро не записывал бы в клуб Гуриаппы ) хороший пас дал пяточкой , с обостряющей сразу ситуацией и почему то комментаторы его путали с Гуриаппой )
    blitz
    blitz
    вчера в 21:09, ред.
    То что Химки пропустили только 1 гол заслуга вратаря Химок и Заболотного выбившего мяч из пустых ворот.. Штуки три могли пропустить.
    Юрий Сенатов 1
    Юрий Сенатов 1
    вчера в 20:15
    Учитывая характер игры и "запредельный" настрой обеих команд, более справедливым должен быть счёт 0:0, но если уж армейцы умудрились забить, значит так тому и быть.
    Беспомощная игра обоих коллективов, не вызвавшая лично у меня никаких положительных эмоций.
    Сп62
    Сп62
    вчера в 19:59
    В футболе фарт играет большую роль. Немного везения армейцам и счёт мог бы быть и 2:0, и 3:0. Тогда и аналитики говорили бы другими словами.
    oFANATo
    oFANATo
    вчера в 19:57
    Мы их давили, давили и додавили💪
    5m5br9ud9t3e
    5m5br9ud9t3e
    вчера в 19:57
    Угловой был подан с ошибкой! Гол засчитывать нельзя!
    fd542mrr4mzv
    fd542mrr4mzv
    вчера в 19:56
    Жаль Химки,не заслужили поражения
    Alean
    Alean ответ cska1948 (раскрыть)
    вчера в 19:49
    Ну там ещё Зе из пустых выбил разок )
    112910415
    112910415
    вчера в 19:44
    тяжело получилось
    Lbvfd
    Lbvfd
    вчера в 19:40
    Вообще то от ЦСКА ожидал лучшей игры.
    Дед за ЦСКА
    Дед за ЦСКА ответ Кип (раскрыть)
    вчера в 19:33
    Во первых не ТРЕУГОЛЬНИК, а четверть круга, во вторых VAR не вмешался, значит
    сантиметры -- не страшны.
    Будь здрав и не придирайся к исходу матча.
    ANATOLY KANDAUROV
    ANATOLY KANDAUROV ответ derrik2000 (раскрыть)
    вчера в 19:28
    Если оценивать не фанатским взглядом, то надо признать, что трио ЦСКА в центре поля Кисляк, Обляков и Файзулаев - одни из лучших в РПЛ. Просто сегодня Николич их разбил и выпустил Жамалетдинова и Бистровича. А когда вышел Файзулаев пошла игра в одни ворота с множеством голевых моментов. Просто у ЦСКА нет классного забивного форварда. Вот и все. А игра приличная просматривается. Во всяком случае если вспомнить как Спартак мучился с Оренбургом, то нисколько не хуже КБ-игры. Но у ЦСКА нет Угальде. Вот и все. И не надо выдумывать.
    isamsn
    isamsn ответ derrik2000 (раскрыть)
    вчера в 19:26
    Ну про равную игру это конечно перл. Был автобус и одна контратака после ошибки Девеева которая могла закончится голом, а в остальное время было постоянное нагнетание со стороны ЦСКА и попытки вскрыть оборону.
    Василий Копатович
    Василий Копатович ответ cska1948 (раскрыть)
    вчера в 19:23
    единственное по настоящему спасение сделал заболотный. вратарь если бы такие удары не отбил то голы бы на его совести остались
    Capral
    Capral
    вчера в 19:22
    Коллеги- Володя ЦСКА и Володя Спартак, спасибо за информацию, очень доступно и качественно!!!
    Кроме того, и Анатолий Кандауров также прояснил ситуацию. Теперь понятно.)))
    ANATOLY KANDAUROV
    ANATOLY KANDAUROV ответ cska1948 (раскрыть)
    вчера в 19:20
    Володя , я соглашусь, тем более, что сегодня Круговой сыграл прилично.
    cska1948
    cska1948 ответ ANATOLY KANDAUROV (раскрыть)
    вчера в 19:19
    Анатолий, привет! Скорее всего, это Черданцев высказал своё предположение о том, что Мойзеса берегут для игры с ДМ. Истинной причины, почему он не играл, мы не знаем..
    derrik2000
    derrik2000 ответ Capral (раскрыть)
    вчера в 19:19
    Привет, Витя!
    Смотрел игру с начала до конца.
    Знаешь, словосочетание "вырвал победу", пожалуй, самое удачное из всех.
    Почти 2/3 матча была практически равная игра, а, вот, во 2-м тайме, где-то минуты с 60-й, Химки уже подустали.
    Что мешало забить армейцам больше и раньше, чем в добавленное время?
    Отлично игравший Кокарев и достаточно хорошая дисциплина в обороне.
    Да и, признаться, в ЦСКА игроки-то пока так себе...
    Старательные - ДА, выполняющие тренерские установки - ДА, но всё таки нет какой-то "изюминки" ни у кого из них: бегают быстро, устают поздно, а результат от этого бегания соответствует их уровню.
    Поэтому так со счётом.
    95-shishani-95
    95-shishani-95
    вчера в 19:17
    С победой всех причастных!
    cska1948
    cska1948 ответ Capral (раскрыть)
    вчера в 19:16
    Виктор, вечер добрый! Да, давили и били, но надо отдать должное вратарю «Химок». Именно благодаря его игре в основное время ворота «Химок» остались сухими.
    rwp2994h6pzq
    rwp2994h6pzq
    вчера в 19:15
    Судья допустил ошибку! При подаче углового мяч был за пределами зоны углового, даже при проекции сверху!
    Кип
    Кип
    вчера в 19:10
    гол считать нельзя подачи углового не было бала подача с поля а не угловой тояки там на поле очерчен треугольник судью на мыло свисток в порошок
    isamsn
    isamsn
    вчера в 19:07
    Можно сказать что игра получилась. Состав команды хоть и переформатированный но вполне игроцкий. Единственно кто выпадал из игры и часто косячил это Жамалетдинов. Выход "Горе Рапы" в концовке очень спорный, а главное бесполезный.
    Alex_67
    Alex_67
    вчера в 19:06
    Матч получился довольно интересным. ЦСКА выиграл заслуженно. Пьянич выступил сегодня в роли джокера, появившись на поле в самом конце игры. Акинфеев сыграл в очередной раз на ноль. Судья почему-то решил задержать финальный свисток, а. Джикия начал после окончания матча выяснять отношения с арбитром и получил на ровном месте жёлтую карточку. Зачем?
    ANATOLY KANDAUROV
    ANATOLY KANDAUROV
    вчера в 19:03
    Мне непонятна эта ставка на игру с Динамо на Кубок. Игра через 3 дня. вполне достаточно. А ошибка Николича в том, что игру ромбом в центре поля надо наигрывать. с постоянными футболистами. Ясно, что ни Жемалетдинов, ни Бистрович для этой системы не годятся. Оба медлительные и игру не обостряли. Файзуллаев, Кисляк, Обляков и Пьянич должны играть постоянно, чтобы ромб работал синхронно. Чередовать можно одного из двух напалающих. Пока лучше других Мусаев и Койта и крайних защитников. На сегодня Гайич т Мойзес сильнее. Но Круговой прилично сыграл. Хорошо, что все кончилось хорошо. но ромб тасовать нельзя!
    Capral
    Capral
    вчера в 19:03
    Игру не видел, но счет напрягает. Неужели ЦСКА так слаб, что никак не мог сломить сопротивление аутсайдера?! Или лысый м....к опять что-то нахимичил?!
    ЦСКА с победой!!!
    cska1948
    cska1948
    вчера в 19:01
    Когда у нас появится забивной нападающий?
    Гость
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