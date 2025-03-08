ЦСКА в добавленное время вырвал победу у «Химок»

ЦСКА обыграл «Химки» в матче 20-го тура РПЛ (1:0).
Гол на 90+3-й минуте забил Виллиан.
ЦСКА занимает 6-е место в чемпионате России (35 очков). «Химки» идут 12-ми (19 баллов).
ЦСКА обыграл «Химки» в матче 20-го тура РПЛ (1:0).
Гол на 90+3-й минуте забил Виллиан.
ЦСКА занимает 6-е место в чемпионате России (35 очков). «Химки» идут 12-ми (19 баллов).
Смотрел игру с начала до конца.
Знаешь, словосочетание "вырвал победу", пожалуй, самое удачное из всех.
Почти 2/3 матча была практически равная игра, а, вот, во 2-м тайме, где-то минуты с 60-й, Химки уже подустали.
Что мешало забить армейцам больше и раньше, чем в добавленное время?
Отлично игравший Кокарев и достаточно хорошая дисциплина в обороне.
Да и, признаться, в ЦСКА игроки-то пока так себе...
Старательные - ДА, выполняющие тренерские установки - ДА, но всё таки нет какой-то "изюминки" ни у кого из них: бегают быстро, устают поздно, а результат от этого бегания соответствует их уровню.
Поэтому так со счётом.
Смотрел игру с начала до конца.
Знаешь, словосочетание "вырвал победу", пожалуй, самое удачное из всех.
Почти 2/3 матча была практически равная игра, а, вот, во 2-м тайме, где-то минуты с 60-й, Химки уже подустали.
Что мешало забить армейцам больше и раньше, чем в добавленное время?
Отлично игравший Кокарев и достаточно хорошая дисциплина в обороне.
Да и, признаться, в ЦСКА игроки-то пока так себе...
Старательные - ДА, выполняющие тренерские установки - ДА, но всё таки нет какой-то "изюминки" ни у кого из них: бегают быстро, устают поздно, а результат от этого бегания соответствует их уровню.
Поэтому так со счётом.