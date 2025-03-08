Футболисты «Динамо» провели акцию в поддержку Тюкавина на матче РПЛ

Игроки московского «Динамо» вышли на матч 20‑го тура РПЛ против «Динамо» из Махачкалы в специальных футболках в поддержку своего одноклубника Константина Тюкавина, получившего травму в прошлом поединке с «Ростовом» (1:1).
У нападающего диагностировано субтотальное повреждение передней крестообразной связки правого колена. Форвард пропустит около шести месяцев. Ему уже была сделана операция в Германии.
На специальных футболках москвичей было написано: «Тюка, мы с тобой». Также на них присутствуют различные пожелания здоровья Тюкавину от болельщиков.