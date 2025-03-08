Футболисты «Динамо» провели акцию в поддержку Тюкавина на матче РПЛ

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вчера, 20:13

Игроки московского «Динамо» вышли на матч 20‑го тура РПЛ против «Динамо» из Махачкалы в специальных футболках в поддержку своего одноклубника , получившего травму в прошлом поединке с «Ростовом» (1:1).

У нападающего диагностировано субтотальное повреждение передней крестообразной связки правого колена. Форвард пропустит около шести месяцев. Ему уже была сделана операция в Германии.

На специальных футболках москвичей было написано: «Тюка, мы с тобой». Также на них присутствуют различные пожелания здоровья Тюкавину от болельщиков.