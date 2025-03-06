Тюкавину сделали операцию на колене

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сегодня, 15:11

Нападающий московского «Динамо» перенёс операцию на колене.

Игрок получил разрыв передней крестообразной связки правого колена в матче с «Ростовом». Футболисту предстоит период восстановления, который составит около 6 месяцев.