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Тюкавину сделали операцию на колене

сегодня, 15:11

Нападающий московского «Динамо» Константин Тюкавин перенёс операцию на колене.

Игрок получил разрыв передней крестообразной связки правого колена в матче с «Ростовом». Футболисту предстоит период восстановления, который составит около 6 месяцев.

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Все комментарии
Lbvfd
Lbvfd
сегодня в 16:58
Тяжёлая травма, длительное восстановление. Следующий чемпионат начнут, скорее всего, без него.
VeniaminS
VeniaminS
сегодня в 16:43
Скорейшего выздоровления,хорошего лечения.
shur
shur
сегодня в 16:36
...конечно игрок полезный, хорошо смотрящейся на поле, играя всё таки синусоидами, всплексками, провалами, а тут ещё такая неприятность! В силу вступает психологический и эмоциональный
настрой на восстановление физики и лидерских качеств, возраст
говорит "За"....!
CCCP1922
CCCP1922
сегодня в 15:41
Жаль парня... Но сезон для лучшего игрока Динамо закончился досрочно по причине тяжёлой травмы - опять проклятые кресты. Нгамале болтал о борьбе за чемпионство? Посмотрим, что получится у команды без Тюкавина. Личка, у тебя проблемы. Справишься без Константина?
2u46gfy93nfv
2u46gfy93nfv
сегодня в 15:13
Для Динамо это огромная потеря. Константину желаю полного выздоровления и возвращения на прежний уровень.
STVA 1
STVA 1
сегодня в 15:13
Сезон закончился. Здоровья парню
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