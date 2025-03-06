Тюкавину сделали операцию на колене

Нападающий московского «Динамо» Константин Тюкавин перенёс операцию на колене.
Игрок получил разрыв передней крестообразной связки правого колена в матче с «Ростовом». Футболисту предстоит период восстановления, который составит около 6 месяцев.
Нападающий московского «Динамо» Константин Тюкавин перенёс операцию на колене.
Игрок получил разрыв передней крестообразной связки правого колена в матче с «Ростовом». Футболисту предстоит период восстановления, который составит около 6 месяцев.
настрой на восстановление физики и лидерских качеств, возраст
говорит "За"....!
настрой на восстановление физики и лидерских качеств, возраст
говорит "За"....!