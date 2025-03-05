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Тюкавин прибыл в Мюнхен, где в четверг перенесёт операцию

сегодня, 16:14

Нападающий московского «Динамо» Константин Тюкавин прибыл в Мюнхен, где перенесёт операцию 6 марта. Об этом источнику сообщили в клубной пресс‑службе.

В понедельник стало известно, что у футболиста диагностировано субтотальное повреждение передней крестообразной связки правого колена. Ориентировочные сроки восстановления — около шести месяцев.

Константин Тюкавин в сопровождении главного врача «Динамо» Александра Родионова сегодня прилетел в Мюнхен. Завтра Костю ждёт операция. Отдельно хотелось бы поблагодарить болельщиков, а также представителей медиа за многочисленные слова поддержки в адрес Тюкавина. Константин всё это видит, читает — такая поддержка очень приятна и важна.

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Все комментарии
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
сегодня в 16:27
Немцы его быстро поставят на ноги...
CCCP1922
CCCP1922
сегодня в 16:23
Тюкавин это реально очень большая потеря для Динамо и огромное испытание для клуба, лишившегося на длительный период своего ведущего игрок. Эти все Нгамале и Бителло просто мусор, невесть что возомнившие о себе. А Константину скорейшего выздоровления!!!!
VeniaminS
VeniaminS
сегодня в 16:23
Вот и накрылся сезон для Тюкавина.
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