Тюкавин прибыл в Мюнхен, где в четверг перенесёт операцию

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сегодня, 16:14

Нападающий московского «Динамо» прибыл в Мюнхен, где перенесёт операцию 6 марта. Об этом источнику сообщили в клубной пресс‑службе.

В понедельник стало известно, что у футболиста диагностировано субтотальное повреждение передней крестообразной связки правого колена. Ориентировочные сроки восстановления — около шести месяцев.