Тюкавин прибыл в Мюнхен, где в четверг перенесёт операцию

Нападающий московского «Динамо» Константин Тюкавин прибыл в Мюнхен, где перенесёт операцию 6 марта. Об этом источнику сообщили в клубной пресс‑службе.
В понедельник стало известно, что у футболиста диагностировано субтотальное повреждение передней крестообразной связки правого колена. Ориентировочные сроки восстановления — около шести месяцев.
Константин Тюкавин в сопровождении главного врача «Динамо» Александра Родионова сегодня прилетел в Мюнхен. Завтра Костю ждёт операция. Отдельно хотелось бы поблагодарить болельщиков, а также представителей медиа за многочисленные слова поддержки в адрес Тюкавина. Константин всё это видит, читает — такая поддержка очень приятна и важна.