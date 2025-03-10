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Игрок «Факела» Божин продемонстрировал неприличный жест в матче с «Зенитом»

вчера, 10:55
ФакелЛоготип футбольный клуб Факел (Воронеж)0 : 2Логотип футбольный клуб Зенит (Санкт-Петербург)ЗенитМатч завершен

Во время матча 20-го тура Российской Премьер-Лиги между «Факелом» и «Зенитом» (0:2), состоявшегося 8 марта в Воронеже, защитник хозяев Сергей Божин показал неприличный жест. Главным арбитром встречи был Виталий Мешков.

Игрок «Факела» Божин продемонстрировал неприличный жест в матче с «Зенитом»

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Все комментарии
Николай 1
Николай 1
вчера в 23:20
Я когда в выходной по дому хожу, раз пять за день я..а почесываю. Жена ни разу не обиделась. А тут столько шума.
Инсаров
Инсаров
вчера в 19:24
На третьей ноге у футболиста бутса красная.
viv
viv
вчера в 13:42, ред.
Пошла в ход пропаганда от руководства Зенита. Что бы обелить своего Вендела после того как он показал неприличный жест целой трибуне болельщиков Факела.

Что же не показывают жест Вендела. А нападают на игрока Факела.
25процентный клоун
25процентный клоун
вчера в 11:51
Что они делают с футболом
b22umgbxu22k
b22umgbxu22k
вчера в 11:49
Божин чистый провокатор, скоро в пердиве будет проявлять свои подлости.
lotsman
lotsman
вчера в 11:33
Поправлял амуницию, только и всего. Не надо искать кошку в тёмной комнате, особенно если её там нет.)
Romeo 777
Romeo 777
вчера в 11:23
Игрок скажет, что бубенцы поправлял.
sv_1969
sv_1969
вчера в 11:14
1:1 похоже по жестам в матче)))
qhvuhr5yggq6
qhvuhr5yggq6 ответ Байкал-38 (раскрыть)
вчера в 11:13
Игроки Факела настолько суровы, что даже на член гетру с бутсой надевают!
Futurista
Futurista
вчера в 11:12
Сенсация!!)...футболисты Зенита демонстрируют неприличные жесты))...
Байкал-38
Байкал-38
вчера в 11:07
По фото точно ничего не скажешь однозначно, может просто зачесалось.
Надо смотреть видео, вот там будет более понятно.
Байкал-38
Байкал-38
вчера в 11:01, ред.
Это, что за трёхногое чудовище?
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