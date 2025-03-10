Игрок «Факела» Божин продемонстрировал неприличный жест в матче с «Зенитом»

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вчера, 10:55

Во время матча 20-го тура Российской Премьер-Лиги между «Факелом» и «Зенитом» (0:2), состоявшегося 8 марта в Воронеже, защитник хозяев показал неприличный жест. Главным арбитром встречи был Виталий Мешков.