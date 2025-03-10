Игрок «Факела» Божин продемонстрировал неприличный жест в матче с «Зенитом»

Во время матча 20-го тура Российской Премьер-Лиги между «Факелом» и «Зенитом» (0:2), состоявшегося 8 марта в Воронеже, защитник хозяев Сергей Божин показал неприличный жест. Главным арбитром встречи был Виталий Мешков.
Во время матча 20-го тура Российской Премьер-Лиги между «Факелом» и «Зенитом» (0:2), состоявшегося 8 марта в Воронеже, защитник хозяев Сергей Божин показал неприличный жест. Главным арбитром встречи был Виталий Мешков.
Что же не показывают жест Вендела. А нападают на игрока Факела.
Что же не показывают жест Вендела. А нападают на игрока Факела.
Надо смотреть видео, вот там будет более понятно.
Надо смотреть видео, вот там будет более понятно.