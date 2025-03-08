«Факел» готов помочь в расследовании возможных оскорблений игроков «Зенита»

«Факел» сделал заявление по произошедшему в матче 20-го тура РПЛ с «Зенитом» (0:2).
На 74-й минуте игры бразильский полузащитник клуба из Санкт-Петербурга Вендел получил красную карточку за оскорбительный жест в адрес трибуны болельщиков. Главный тренер «Зенита» Сергей Семак также заявил, что один из игроков воронежской команды изображал обезьяну.
В связи с последними событиями футбольный клуб «Факел» официально заявляет, что решительно выступает против любых видов дискриминации. Мы всегда боролись и будем бороться с любыми проявлениями оскорбительного поведения и дискриминации на трибунах. Подчеркнём, что этому не место в цивилизованном обществе.
На данный момент в распоряжении клуба нет материалов, на которых были бы запечатлены эпизоды, подтверждающие оскорбления Вендела или иных игроков ФК «Зенит». Мы готовы оказать активное содействие в разбирательстве и предоставить всё необходимое для установления истины. В случае подтверждения фактов некорректного поведения со стороны футболистов или болельщиков «Факела» клуб примет меры для наказания провинившихся.
Нельзя в своём государстве терпеть такое. А лучше дисквалифицировать до конца сезона
Нельзя в своём государстве терпеть такое. А лучше дисквалифицировать до конца сезона
Главного тренера футбольного клуба "Лион" Фонсеку дисквалифицировали на А во Франции дела идут иначе девять месяцев за крики на судью во время матча против "Бреста". Он объяснил потом, что испытал сильный стресс от бенефиса Зеленского в Белом доме, ведь у него жена украинка.
P.S. Факел мог сетовать на ретроградный меркурий
Главного тренера футбольного клуба "Лион" Фонсеку дисквалифицировали на А во Франции дела идут иначе девять месяцев за крики на судью во время матча против "Бреста". Он объяснил потом, что испытал сильный стресс от бенефиса Зеленского в Белом доме, ведь у него жена украинка.
P.S. Факел мог сетовать на ретроградный меркурий
причем его неприличный жест был направлен в адрес всей трибуны...без разбора...наказать его нужно максимально жестко...
причем его неприличный жест был направлен в адрес всей трибуны...без разбора...наказать его нужно максимально жестко...