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«Факел» готов помочь в расследовании возможных оскорблений игроков «Зенита»

вчера, 20:37
ФакелЛоготип футбольный клуб Факел (Воронеж)0 : 2Логотип футбольный клуб Зенит (Санкт-Петербург)ЗенитМатч завершен

«Факел» сделал заявление по произошедшему в матче 20-го тура РПЛ с «Зенитом» (0:2).

На 74-й минуте игры бразильский полузащитник клуба из Санкт-Петербурга Вендел получил красную карточку за оскорбительный жест в адрес трибуны болельщиков. Главный тренер «Зенита» Сергей Семак также заявил, что один из игроков воронежской команды изображал обезьяну.

В связи с последними событиями футбольный клуб «Факел» официально заявляет, что решительно выступает против любых видов дискриминации. Мы всегда боролись и будем бороться с любыми проявлениями оскорбительного поведения и дискриминации на трибунах. Подчеркнём, что этому не место в цивилизованном обществе.

На данный момент в распоряжении клуба нет материалов, на которых были бы запечатлены эпизоды, подтверждающие оскорбления Вендела или иных игроков ФК «Зенит». Мы готовы оказать активное содействие в разбирательстве и предоставить всё необходимое для установления истины. В случае подтверждения фактов некорректного поведения со стороны футболистов или болельщиков «Факела» клуб примет меры для наказания провинившихся.

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альсато
альсато
сегодня в 08:24
Кто что сказал без протокола к делу не пришьешь))))...а вот действия Вендела-на лицо))))
albucid
albucid
сегодня в 01:44
Надо полагать, что некий Чарльз Дарвин, утверждавший будто бы человек произошел от обезьяны, невыносимо обидел Семака и всех прочих гопников.
dynkel
dynkel
сегодня в 01:35
Непонятно у нас что?? Чемпионат России или Африки
dynkel
dynkel
вчера в 23:16
Я предлагаю теперь когда он выйдет на поле его обсвистеть и так в каждой игре
Нельзя в своём государстве терпеть такое. А лучше дисквалифицировать до конца сезона
Ice van Reed
Ice van Reed
вчера в 21:22, ред.
А во Фрвнции дела идут иначе
Главного тренера футбольного клуба "Лион" Фонсеку дисквалифицировали на А во Франции дела идут иначе девять месяцев за крики на судью во время матча против "Бреста". Он объяснил потом, что испытал сильный стресс от бенефиса Зеленского в Белом доме, ведь у него жена украинка.
P.S. Факел мог сетовать на ретроградный меркурий
Futurista
Futurista
вчера в 21:18, ред.
Венделу это не поможет)...есть документальное подтверждение оскорбления им болельщиков...
причем его неприличный жест был направлен в адрес всей трибуны...без разбора...наказать его нужно максимально жестко...
Romeo 777
Romeo 777
вчера в 21:13
Ну вот и поглядим, кто воздух гоняет.
Олег Борткевич
Олег Борткевич
вчера в 20:53
Если эти факты документально подтвердятся, то уже не клуб будет принимать решения.
Viollator
Viollator
вчера в 20:52, ред.
Это вина тренера, не объяснил молодому , неопытному игроку, что надо играть в любую погоду. Надо задуматься руководству клуба о квалификации тренера
kbamfmp743xh
kbamfmp743xh
вчера в 20:48
Судье делать нечего было, так он цену ,ебе набивсет
Гость
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