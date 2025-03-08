«Факел» готов помочь в расследовании возможных оскорблений игроков «Зенита»

«Факел» сделал заявление по произошедшему в матче 20-го тура РПЛ с «Зенитом» (0:2).

На 74-й минуте игры бразильский полузащитник клуба из Санкт-Петербурга получил красную карточку за оскорбительный жест в адрес трибуны болельщиков. Главный тренер «Зенита» также заявил, что один из игроков воронежской команды изображал обезьяну.

В связи с последними событиями футбольный клуб «Факел» официально заявляет, что решительно выступает против любых видов дискриминации. Мы всегда боролись и будем бороться с любыми проявлениями оскорбительного поведения и дискриминации на трибунах. Подчеркнём, что этому не место в цивилизованном обществе.