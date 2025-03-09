Кастелс решил не выступать за сборную Бельгии из-за возвращения Куртуа

Вратарь саудовской «Аль-Кадисии» Кун Кастелс высказался о вероятном возвращении в состав сборной Бельгии голкипера мадридского «Реала» Тибо Куртуа, который покинул национальную команду в 2023 году из-за разногласий с тогдашним главным тренером Доменико Тедеско. Слова Кастелса приводит источник со ссылкой на подкаст MidMid.
После вступления в должность рулевого Руди Гарсии Куртуа заявил, что готов вернуться.
Прежде всего, мне кажется странным, что Куртуа сам решил вернуться, и странно, что федерация изменила своё мнение. Для меня мы все равны, ни один игрок не стоит выше команды. Это было сказано в самом начале, но теперь федерация расстелила для него красную дорожку. Недавно я слышал, как он сказал об увольнении Тедеско, что это доказывает его правоту. Для меня это мало показывает чувство вины.
Это не соответствует стандартам и ценностям, которые я считаю подходящими для командного вида спорта. Я не могу быть частью организации, которая одобряет такое поведение. С сегодняшнего дня я больше не могу выступать за национальную команду. Я не могу ехать в сборную с чистой совестью.
Есть много игроков, которые не согласны. Мне интересно, что они скажут. Дело не только в инциденте между Куртуа и Тедеско, были сказаны и другие вещи, которые меня задели.
обиделся и начал мутить воду в раздевалке, что Тедеско ему не дал капитанскую повязку. Тедеско правильно сделал, что выгнал Куртуа из команды, для которого повязка на плече оказалась выше национальной команды.
остальные игроки должны сказать свое слова.
Кастельс прав.
обиделся и начал мутить воду в раздевалке, что Тедеско ему не дал капитанскую повязку. Тедеско правильно сделал, что выгнал Куртуа из команды, для которого повязка на плече оказалась выше национальной команды.
остальные игроки должны сказать свое слова.
Кастельс прав.