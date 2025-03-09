Soccer.ru
ГлавнаяНовостиЗаграница: мнение

Кастелс решил не выступать за сборную Бельгии из-за возвращения Куртуа

вчера, 22:24

Вратарь саудовской «Аль-Кадисии» Кун Кастелс высказался о вероятном возвращении в состав сборной Бельгии голкипера мадридского «Реала» Тибо Куртуа, который покинул национальную команду в 2023 году из-за разногласий с тогдашним главным тренером Доменико Тедеско. Слова Кастелса приводит источник со ссылкой на подкаст MidMid.

После вступления в должность рулевого Руди Гарсии Куртуа заявил, что готов вернуться.

Прежде всего, мне кажется странным, что Куртуа сам решил вернуться, и странно, что федерация изменила своё мнение. Для меня мы все равны, ни один игрок не стоит выше команды. Это было сказано в самом начале, но теперь федерация расстелила для него красную дорожку. Недавно я слышал, как он сказал об увольнении Тедеско, что это доказывает его правоту. Для меня это мало показывает чувство вины.

Это не соответствует стандартам и ценностям, которые я считаю подходящими для командного вида спорта. Я не могу быть частью организации, которая одобряет такое поведение. С сегодняшнего дня я больше не могу выступать за национальную команду. Я не могу ехать в сборную с чистой совестью.

Есть много игроков, которые не согласны. Мне интересно, что они скажут. Дело не только в инциденте между Куртуа и Тедеско, были сказаны и другие вещи, которые меня задели.

Подписывайся на Soccer.ru в ВК
Все новости
Капелло: «Гвардиола нанёс огромный ущерб футболу»
Вчера, 15:05
Хави: «Я допустил несколько управленческих ошибок в „Барселоне“»
08 марта
Лукаку: «В Англии меня называли ленивым, а в Италии — работягой»
07 марта
В «Реале» считают, что Вальверде может стать лучшим правым защитником мира
07 марта
Анчелотти: «Я никогда не приму решение уйти из „Реала“»
07 марта
Гвардиола: «Если „Ман Сити“ не попадёт в ЛЧ, это не будет концом света»
07 марта
Сортировать
Все комментарии
95 shirvani 95
95 shirvani 95
сегодня в 00:40
Зависть губит человека
gc5mc224w639
gc5mc224w639
вчера в 23:53
Тибо должен играть за сборную, он это доказал своей игрой
пират Елизаветы
пират Елизаветы
вчера в 22:57
Куртуа топ вратарь, но как человек, 7.
обиделся и начал мутить воду в раздевалке, что Тедеско ему не дал капитанскую повязку. Тедеско правильно сделал, что выгнал Куртуа из команды, для которого повязка на плече оказалась выше национальной команды.
остальные игроки должны сказать свое слова.
Кастельс прав.
shur
shur
вчера в 22:55
...Кун, кто такой?! И пускай канает!!!
Alex_67
Alex_67
вчера в 22:48
Кастелс принял правильное решение
CCCP1922
CCCP1922
вчера в 22:46
Я даже не знаю кто это такой
CCCP1922
CCCP1922
вчера в 22:44
Этого следовало бы ожидать.
Маг_тм
Маг_тм
вчера в 22:34
Просто цирк
протон
протон
вчера в 22:26
Какие все нежные, один обиделся на тренера и ушел, потом вернулся, но теперь обиделся другой, что за цирк устроили. А если Кастельс думает, что он лучше Куртуа и должен играть в сборной, то пусть доказывает, правда он уже на заработки к арабам уехал)) Так что потеря Куртуа для Бельгии гораздо значительнее
Гость
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 