Кастелс решил не выступать за сборную Бельгии из-за возвращения Куртуа

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вчера, 22:24

Вратарь саудовской «Аль-Кадисии» высказался о вероятном возвращении в состав сборной Бельгии голкипера мадридского «Реала» , который покинул национальную команду в 2023 году из-за разногласий с тогдашним главным тренером Доменико Тедеско. Слова Кастелса приводит источник со ссылкой на подкаст MidMid.

После вступления в должность рулевого Руди Гарсии Куртуа заявил, что готов вернуться.