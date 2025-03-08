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РПЛ сделала заявление о поведении болельщиков «Факела» в отношении Вендела

вчера, 19:08
ФакелЛоготип футбольный клуб Факел (Воронеж)0 : 2Логотип футбольный клуб Зенит (Санкт-Петербург)ЗенитМатч завершен

Российская Премьер-Лига сделала заявление в связи с инцидентом в матче 20-го тура между «Факелом» и «Зенитом». В нём говорится:

По итогам матча 20-го тура Мир РПЛ между футбольными клубами «Факел» и «Зенит» в рапорт делегата внесена информация о дискриминационном поведении болельщиков воронежского клуба в отношении игрока «Зенита» Вендела.

Это позволит всесторонне рассмотреть конфликтную ситуацию на заседании КДК РФС. Подобные выходки недопустимы и должны строго пресекаться соответствующими органами.

На 74-й минуте игры бразильский полузащитник клуба из Санкт-Петербурга получил красную карточку за оскорбительный жест в адрес трибуны болельщиков. Главный тренер «Зенита» Сергей Семак также заявил, что один из игроков воронежской команды изображал обезьяну.

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Все комментарии
galem72
galem72
вчера в 23:07
Тут ведь, главное, панику навести, чтобы все зашуршали и взбодрились. А по итогам "расследования" невским следует выдать не 3, а сразу 6 баллов за всяких "приматов" с трибун и газона. ))
lotsman
lotsman
вчера в 21:39
56ов на трибунах всегда было много и будет много. И никакими органами это не пресечь. Игрокам надо это понимать и не обращать внимания на выходки таких болельщиков. Они и добиваются реакции игроков на их кричалки. Вендел отреагировал, отреагировал не хорошим образом. За что и понёс наказание.
Futurista
Futurista ответ Юрий Сенатов 1 (раскрыть)
вчера в 21:29, ред.
Оценил ответ Вендела...в его черепной коробке похоже та же пустота...
Юрий Сенатов 1
Юрий Сенатов 1
вчера в 21:16
Попытался заглянуть в черепную коробку болельщика, оскорбившего футболиста. Ничего там не нашёл.
Рыжик-Мурыжик
Рыжик-Мурыжик
вчера в 20:46
    112910415
    112910415
    вчера в 19:41
    кто виновен, должен быть наказан
    ABir
    ABir
    вчера в 19:30
    Если действительно подтвердятся оскорбительные действия болельщиков в адрес игрока Зенита, то таких болельщиков больше не должно быть на трибунах.
    Viollator
    Viollator
    вчера в 19:15
    Если слаб в коленках - дай другим играть
    протон
    протон
    вчера в 19:11
    Вендел-профессиональный футболист и должен вести себя профессионально на футбольном поле. Более того, показывание неприличных жестов в адрес болельщиков тоже не От большого ума, скажем так. Прямой показатель слабо развитого критического мышления.

    Часть 2-ая.
    Если то, что говорит Семак, - правда. То игрока нужно дисквалифицировать так, чтобы мало не показалось никому. А тех болельщиков, чей мир до сих пор держится на трех китах и гигантской черепахе - дисквалифицировать пожизненно.
    Гость
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