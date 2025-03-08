РПЛ сделала заявление о поведении болельщиков «Факела» в отношении Вендела

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вчера, 19:08

Российская Премьер-Лига сделала заявление в связи с инцидентом в матче 20-го тура между «Факелом» и «Зенитом». В нём говорится:

По итогам матча 20-го тура Мир РПЛ между футбольными клубами «Факел» и «Зенит» в рапорт делегата внесена информация о дискриминационном поведении болельщиков воронежского клуба в отношении игрока «Зенита» Вендела. Это позволит всесторонне рассмотреть конфликтную ситуацию на заседании КДК РФС . Подобные выходки недопустимы и должны строго пресекаться соответствующими органами.

На 74-й минуте игры бразильский полузащитник клуба из Санкт-Петербурга получил красную карточку за оскорбительный жест в адрес трибуны болельщиков. Главный тренер «Зенита» Сергей Семак также заявил, что один из игроков воронежской команды изображал обезьяну.