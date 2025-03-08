«Моя дочь жила словно в пещере». Не только жена Аморима выступает против Манчестера

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сегодня, 10:00

Иногда погода и еда влияют на карьеры известных футболистов.

«Манчестер Юнайтед» и «Манчестер Сити» — два самых успешных клуба эпохи АПЛ , но суперзвезды высшего уровня (или их спутницы) часто в своих высказываниях уничтожали сам город, в котором базируются эти гранды.

Daily Mail пишет, что супруга Рубена Аморима не смогла адаптироваться в Манчестере и несчастлива в городе. В Англии частенько газеты выкладывают грязное белье футбольных звезд, порой это выдумки, но давайте вспомним случаи, когда некоторым персонам действительно не нравилось жить в Манчестере. И тогда можно предположить, что такие известия о семье Аморима могут быть правдой, к которой мы на данный момент очень хорошо привыкли.

Давид де Хеа

Мы благодарим жену Давида Эдурне Гарсию за то, что она подарила нам одну из величайших женских футбольных цитат последнего времени, заявив, что Манчестер «уродливее, чем задняя стенка холодильника». Певица, которая представляла Испанию на фестивале «Евровидение», сказала в интервью развлекательному шоу El Hormiguero:

Это не очень приятно, но это точное описание. Испания лучше, есть много мест лучше, чем Манчестер. Причина, по которой мне приходится там быть, это Давид. С ним замечательно выглядит даже этот город.

Эдурне сказала это в 2015 году. На тот момент Де Хеа был близок к переходу в «Реал», но факс сорвал этот трансфер. Представьте теперь реакцию не Давида, а его жены на ту скандальную историю.

Нолито

У моей дочери плохой цвет лица и все такое. Как будто она живет в пещере.

Так сказал испанский нападающий о своей жизни в Манчестере, когда он играл за «Сити» в 2017 году. Через несколько недель после данного заявления он переехал в более солнечный город — подписал контракт с «Севильей». Семья Нолито наверняка была рада выбраться из пещеры на солнце.

Анхель Ди Мария

Жена Ди Марии Жоржелина Кардосо в интервью аргентинскому телешоу LAM сказала:

Мне это совсем не нравилось... Я могу вам теперь в этом признаться.

Люди там все странные. Такое ощущение, что они готовы тебя убить. Еда отвратительная. Женщины выглядят как фарфоровые куклы. Мы с Анхелем жили в Мадриде, он играл в лучшей команде в мире, там была идеальная еда, идеальная погода, все было идеально. А потом поступило предложение от «Юнайтед»... Я сказал ему: «Ни за что, ни за что!», но он продолжал говорить, что мы хорошо выиграем в финансовом плане, и что нам нужно соглашаться. Мы ссорились из-за этого... Я не виню его за то, что он отправится играть за МЮ . Но это было ужасно, так ужасно... Я сказала ему однажды: «Дорогой, я хочу покончить с собой, здесь ночь наступает в два часа дня.

Илкай Гюндоган

Извините, мне грустно смотреть на это, честно говоря.

Это написала жена Илкая Сара в соцсетях в ответ на рекомендации ресторанов в городе.

Я так старалась найти хороший ресторан, но везде ужасная еда. Не можем найти настоящую итальянскую кухню или хорошие суши, или просто свежую еду... Везде еду сначала размораживают, а потом готовят.

И чтобы еще больше посыпать соль на рану жителям Манчестера, она упомянула Лондон. „Лондон? Да, ну это там, где рыба, чипсы, дрянная еда, отвратная погода“, — так говорилось в легендарном фильме Гая Гичи. Сара же сказала, что, может быть, в Лондоне рестораны лучше, чем в Манчестере. Ходили слухи, что климат стал важным фактором в отъезде немца с „Этихада“ в 2023 году.

Готовы поспорить, что супруга Илкая „была в восторге“, когда узнала, что Гюндоган решил переехать из солнечной Каталонии обратно в Манчестер. Они там, кстати, могут задержаться.

Карлос Тевес

В Манчестере нечего делать. Погода плохая, все плохое. Там нет ничего интересного, проблема в том, что я все еще очень плохо говорю по-английски. Когда я закончу свой контракт, я никогда не вернусь в Манчестер, даже в отпуск. Ни за что.

Так однажды заявил аргентинец, которому довелось поиграть не только за МЮ , но и за „Сити“. Это единственный футболист, который сумел выиграть АПЛ сразу с двумя клубами из Манчестера.

Криштиану Роналду

Криштиану в 2006 году поделился мнением.

Мне нравится играть за „Манчестер“, но погода не слишком нравится. Она для меня очень тяжелая, потому что почти каждый раз видишь снег или дождь. В Португалии все иначе, ведь там солнце светит каждый день, поэтому мне сложно.

Если вспомнить историю переходов из МЮ в „Реал“, то фактор климата теперь может показаться ключевым.

Антони Марсьяль

Местная погода и английская кухня. Что мне нравится там? Футбол.

Так ответил француз, когда его спросили о предпочтениях в Манчестере.

Хуан Себастьян Верон

В Англии есть потрясающая Премьер-Лига, но на этом все. Футболисты там не очень много тренируются, в „Манчестер Юнайтед“ не было даже надлежащей разминки. Пол Скоулз приходил на поле и без разминки начал работать над ударами и пасами, даже когда на улице было минус пять градусов. Я сделал так же однажды, и сразу потянул мышцу. Я никогда не был счастлив в Англии.

Справедливости ради следует отметить, что гнев Верона, по-видимому, распространяется и на Лондон, Рим, Геную, Милан и Парму. Он никогда не был по-настоящему счастлив за пределами Южной Америки.

Я скитался по Европе, как цыган, так и не найдя счастья или кого-то, кто меня понимал. Вот почему я вернулся в „Эстудиантес“.

А вы бы хотели жить в Манчестере?