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Глава Ла Лиги заявил, что сообщил в Европейскую комиссию о «Ман Сити»

сегодня, 16:59

Президент Ла Лиги Хавьер Тебас, выступая на саммите Financial Times Business of Football, заявил, что сообщил о «Манчестер Сити» в Европейскую комиссию.

Всё, что они делают, это думают о том, как им обойти правила и нормы. Мы сообщили об этом в Европейский союз с фактами и цифрами.

Великобритания может не входить в ЕС, но «Сити» ведёт коммерческую деятельность в Европе, а в июле 2023 года постановление ЕС гласило, что они могут проверять компании, получающие государственную помощь, независимо от того, находятся они в ЕС или нет.

Поэтому мы попросили проверить «Сити». Очень важно, чтобы все клубы подчинялись одним и тем же правилам прозрачности и управления как со спортивной, так и с финансовой стороны. Мы не получили ответа, так что, должно быть, дело находится на стадии расследования.

Дело «Сити» — это случай, когда мы считаем, что они возложили убытки на компании, которые официально не являются частью City Football Group.

Вы помните дело в США, дело Enron. Они переложили убытки на разные компании. Это похожие случаи. Мы также сообщали «Сити» о спонсорских и капитальных взносах.

У них есть скаутская компания, маркетинговая компания. Вот где у них очень высокие расходы. Они выставляют счета «Сити» за меньшие деньги. У «Сити» затраты меньше, чем если бы у них не было этого круга компаний.

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Все комментарии
Incredulous
Incredulous
сегодня в 18:59, ред.
Тебасу обидно, что Сити за свои финансовые махинации отстёгивает УЕФА и АПЛ, а ему нет. Хотел с Реала срубить бабла, устроив цирк с судейством, не получилось, Перес послал куда подальше, с Барселоны много не срубишь, Месси выгреб всё на лет десять вперёд, вот и решил попробовать с "жирного" Сити немного сдоить. Но вероятнее всего и тут пошлют по известному адресу. Бедный Тебас...
Igo0rek
Igo0rek
сегодня в 17:53, ред.
АПЛ не вывезла против Сити в суде, и Тебаса три, два, раза на колени в суде поставим. Старый крысеныш пусть следит за своей лигой, а не сует свой нос куда не следует.
Рыжик-Мурыжик
Рыжик-Мурыжик
сегодня в 17:39, ред.
Есть у нас сомнение, что ты, мил человек, стукачок.
протон
протон
сегодня в 17:04
Тебас вместо того, чтобы говорить обо всех лигах, клубах из других лиг лучше бы со своей командой работал для привлечения спонсоров в лигу, а то делает все, чтобы клубы средней руки( да и не только они) стагнировали и продавали своих лучших игроков за копейки в ту же Англию. Примера уже на несколько световых лет отстает от Англии и уже другие лиги либо обходят, либо уже дышат в затылок.
Гость
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