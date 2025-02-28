Глава Ла Лиги заявил, что сообщил в Европейскую комиссию о «Ман Сити»

Президент Ла Лиги , выступая на саммите Financial Times Business of Football, заявил, что сообщил о «Манчестер Сити» в Европейскую комиссию.

Всё, что они делают, это думают о том, как им обойти правила и нормы. Мы сообщили об этом в Европейский союз с фактами и цифрами.

Великобритания может не входить в ЕС , но «Сити» ведёт коммерческую деятельность в Европе, а в июле 2023 года постановление ЕС гласило, что они могут проверять компании, получающие государственную помощь, независимо от того, находятся они в ЕС или нет.

Поэтому мы попросили проверить «Сити». Очень важно, чтобы все клубы подчинялись одним и тем же правилам прозрачности и управления как со спортивной, так и с финансовой стороны. Мы не получили ответа, так что, должно быть, дело находится на стадии расследования.

Дело «Сити» — это случай, когда мы считаем, что они возложили убытки на компании, которые официально не являются частью City Football Group.

Вы помните дело в США , дело Enron. Они переложили убытки на разные компании. Это похожие случаи. Мы также сообщали «Сити» о спонсорских и капитальных взносах.

У них есть скаутская компания, маркетинговая компания. Вот где у них очень высокие расходы. Они выставляют счета «Сити» за меньшие деньги. У «Сити» затраты меньше, чем если бы у них не было этого круга компаний.