В «Реале Сосьедад» оценили слухи о проблеме Захаряна с визой

Пресс-атташе «Реала Сосьедад» Йон Андер Мундуате высказался о предполагаемых проблемой с визой у хавбека Арсена Захаряна перед матчем Лиги Европы с «Манчестер Юнайтед».
Никаких проблем с визой у Арсена нет, все хорошо. Он в Париже с партнерами по команде и сегодня он должен быть в порядке, чтобы отправиться в Манчестер.
Какого то Захаряна, который вдобавок и не играет, в новостях больше, чем Роналду.
Куда катится мир...
Какого то Захаряна, который вдобавок и не играет, в новостях больше, чем Роналду.
Куда катится мир...