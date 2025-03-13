В «Реале Сосьедад» оценили слухи о проблеме Захаряна с визой

Пресс-атташе «Реала Сосьедад» Йон Андер Мундуате высказался о предполагаемых проблемой с визой у хавбека перед матчем Лиги Европы с «Манчестер Юнайтед».

Никаких проблем с визой у Арсена нет, все хорошо. Он в Париже с партнерами по команде и сегодня он должен быть в порядке, чтобы отправиться в Манчестер.