Soccer.ru
ГлавнаяНовостиВокруг футболаЛига Европы 2024/2025

В «Реале Сосьедад» оценили слухи о проблеме Захаряна с визой

сегодня, 11:26
Манчестер ЮнайтедЛоготип футбольный клуб Манчестер Юнайтед-:-Логотип футбольный клуб Реал Сосьедад (Сан-Себастьян)Реал Сосьедад23:00 Не начался

Пресс-атташе «Реала Сосьедад» Йон Андер Мундуате высказался о предполагаемых проблемой с визой у хавбека Арсена Захаряна перед матчем Лиги Европы с «Манчестер Юнайтед».

Никаких проблем с визой у Арсена нет, все хорошо. Он в Париже с партнерами по команде и сегодня он должен быть в порядке, чтобы отправиться в Манчестер.

Подписывайся на Soccer.ru в ВК
Все новости
Куртуа сообщил судье об ошибке Альвареса во время пробития пенальти
Сегодня, 08:35
В семье Антона Миранчука родилась дочь
Вчера, 14:58
В Мадриде закрылся ресторан, который принадлежал Роналду и Надалю
Вчера, 13:37
Тесть экс-футболиста «Локомотива» пропал в Африке
Вчера, 11:55 Фото
В «Динамо» оценили вероятность участия клуба «Аль-Наср» в Братском Кубке
11 марта
Средство для улучшения улыбки Роналду и дрессировка собак Торреса. Самые странные рекламные ролики с участием футболистов
11 мартаЕвгений Петров в блоге Дно пробитоКомментарии3
Сортировать
Все комментарии
Брулин
Брулин
сегодня в 14:15
вот тут бы армянский паспорт и пригодился бы
ПЕТЛЯ
ПЕТЛЯ
сегодня в 13:38, ред.
Дожили...
Какого то Захаряна, который вдобавок и не играет, в новостях больше, чем Роналду.
Куда катится мир...
uyahwv6dg5ex
uyahwv6dg5ex
сегодня в 13:15
Когда станет известно с чем у Захаряна нет проблем, не забудьте сразу сообщить!
lotsman
lotsman
сегодня в 13:02
Давно что то о Захаряне не слышно было.)
112910415
112910415
сегодня в 12:17
нет проблем у Арсена !
CCCP1922
CCCP1922
сегодня в 11:55
Слишком Арсен проблемный игрок..
STVA 1
STVA 1
сегодня в 11:49, ред.
Как говорят не было у бабки хлопот купила бабка поросят. Это подходит к покупке Арсена
Гость
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 